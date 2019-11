Dresden

Am 2. Dezember ist es endlich so weit:Nach rund fünfjähriger Bauzeit öffnet die Schwimmhalle am Freiberger Platz. 2014 begannen die Umbauarbeiten der denkmalgeschützten Halle, bisher die größte Sanierung der Dresdner Bäder GmbH. Neben zwei Schwimmhallen mit jeweils 50-Meter-Edelstahlbecken, erwartet die Gäste zudem ein Kursbecken, eine Springerhalle und eine Saunalandschaft.

Dennoch fallen in den ersten Wochen nach der Eröffnung noch Restarbeiten in der Schwimmhalle an. Bis zur vollständigen Fertigstellung müssen die Gäste mit Einschränkungen rechnen. Die Dresdner Bädergesellschaft will eigenen Angaben nach aber versuchen, diese jedoch so gering wie möglich zu halten. Bei der Eröffnung des bisher größten Komplexes für Schwimmsport und Wasserspringer wird auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) erwartet.

Von DNN