Erst vor einem Monat ist die Halle des neuen Kombibades in Prohlis mit viel Tamtam eingeweiht worden, ein schmucker Neubau, bei dem die Stadt geklotzt und nicht gekleckert hat. Doch nun gibt es Kritik aus den Reihen der Grünen – die Nachbesserungsbedarf in Sachen Barrierefreiheit sehen und Hürden für ältere und behinderte Besucher monieren.

Der architektonisch anspruchsvolle Bau werbe mit Barrierefreiheit, habe einen ebenerdigen Eingang und behindertengerechte Umkleide- und Sanitärkabinen. Doch, so bemängelt die Prohliser Grüne-Stadtbezirksbeirätin Julia Günther, am Sportschwimmbecken, das lediglich über Leitern zugänglich ist, wurde die Barrierefreiheit außer Acht gelassen. Für Menschen, die sich nur noch eingeschränkt bewegen können, sind diese kaum oder gar nicht nutzbar.

Bäderbetrieb: Nachbesserungen nicht möglich

Zwar seien die Baupläne der AG Barrierefreies Planen und Bauen der Stadt Dresden vorgestellt und eine barrierefreie Nutzbarkeit zugesichert – aber nur teilweise umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtratsfraktion der Grünen. Julia Günther hatte deshalb beim Bäderbetrieb der Stadt nachgehakt. Dort verwiesen die Mitarbeiter auf die „speziellen Voraussetzungen“, die für ein Schwimmsportbecken gelten. So würden diese mit Seiteneinstiegsleitern versehen und haben keinen Treppenzugang mehr. Nachbesserungen, so heißt es in der Antwort, können leider nicht umgesetzt werden.

Laut den Grünen hatte die Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt neben dem schrägen Einstieg ins Becken auch einen mobilen Beckenlift gefordert. Der sei zwar vorhanden. Allerdings müsste der durch die Nutzer vor jedem Einsatz angefordert und von den Mitarbeitern im Hallenbad aufgebaut werden.

Grüne: Möglichkeiten zur Verbesserung prüfen

„Damit ist das neue Kombibad für alte Menschen und Menschen mit Behinderung nur teilweise selbstbestimmt nutzbar, Schwimmen als sportliche Betätigung ist für diese Bevölkerungsgruppen nun mit Hürden verbunden“, sagt Julia Günther. „Das entspricht nicht den heutigen Standards und ist de facto eine Verschlechterung.“

Gerade in einem Stadtbezirk mit einem so hohen Anteil von Senioren und gehbehinderten Menschen sei es nicht hinnehmbar, dass die Maßgaben der Senioren- und Behindertenbeauftragten unterlaufen werden. „Das steht auch umfangreichen Fachplänen wie dem zurzeit in den Gremien zu beratenden Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe entgegen“, erklärt Julia Günther. Die Politikerin appelliert an die Dresdner Bädergesellschaft, „in einem ersten Schritt den mobilen Beckenlift transparent zu bewerben und aktiv zum Einsatz zu bringen“. Zudem sollten weitere Möglichkeiten zur Verbesserung so bald als möglich mit der Senioren- und Behindertenbeauftragten der Stadt beraten werden.

