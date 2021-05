Schwieriges Jahr für Volksbank Dresden-Bautzen

Dresden

Die Volksbank Dresden-Bautzen eG zieht für ein „außergewöhnliche Geschäftsjahr 2020 ein insgesamt zufriedenstellendes Fazit“, teilte Vorstandssprecher Thomas Müller mit. Das Hauptaugenmerk des Instituts habe der Unterstützung der regionalen Wirtschaft sowie der Sicherstellung von Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr gegolten.

Starkes Wachstum der Kundeneinlagen

In der Coronazeit habe die Bank Wirtschaft und Privatpersonen mit Tilgungsaussetzungen für bereits bestehende Darlehen und einem eigenen Kreditprogramm unterstützt und deren Liqudität verbessert.

Die Bilanzsumme der Volksbank stieg bis Ende 2020 auf nunmehr 2,601 Milliarden Euro, ein Plus von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Geprägt wurden sei diese Entwicklung durch das starke Wachstum der Kundeneinlagen auf 2,313 Milliarden Euro (plus 13,1 Prozent). Die Bank machte 2020 Kreditzusagen in Höhe von 230 Millionen Euro, womit die Ausleihungen insgesamt auf 948 Millionen Euro stiegen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Bewertungen lag das Ergebnis mit 12,08 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 14,460 Millionen Euro. Damit sei die Bank in der Lage 6,5 Millionen Euro in Rücklagen zu überführen. Die Eigenkapitalbasis erfahre damit „auch in diesem schwierigen Jahr eine kräftige Stärkung“. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der digital geplanten Vertreterversammlung am 9. Juni die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2 Prozent für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen.

Belastungen für die Ertragslage der Bank

Mit Investitionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro und einem Steueraufwand von gut 4,7 Millionen Euro habe das Institut auch 2020 einen soliden Beitrag für die Region geleistet. Mit der Einführung der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ beschreite die Bank seit Herbst 2020 neue Wege im regionalen Engagements. Derzeit werde damit unter anderem Vereinen im Geschäftsgebiet geholfen, die Folgen der Corona-Pandemie zu lindern.

Im Kreditgeschäft werde die Bank – trotz aller Hilfsmaßnahmen – mit Wertberichtigungen umzugehen haben. Die Höhe von Kreditausfällen lasse sich derzeit aber nur schwer vorhersagen. Die Auswirkungen der Pandemie seien in Kombination mit der anhaltenden Niedrigzinsphase eine Belastung für die Ertragslage der Bank. Unter anderem gelte es deshalb, die Kostenseite „durch Verschlankung und bessere Prozesse zu reduzieren“, so Vorstandssprecher Müller.

Von DNN