Schwere Zeiten für Gastronomen am Altmarkt in Dresden

Dresden

Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt stehen vor schweren Zeiten. Dafür verantwortlich ist nicht die Coronakrise, sondern eine Großbaustelle in den Jahren 2022 und 2023. Nachdem der Stadtrat die entsprechenden Beschlüsse verabschiedet hat, steht jetzt fest: Der Altmarkt wird in den nächsten beiden Jahren jeweils von März bis Ende Oktober saniert.

Der Striezelmarkt findet statt

Der Striezelmarkt soll in beiden Jahren auf dem Altmarkt stattfinden. 2022 wird die Decke des Platzes provisorisch geschlossen, damit die Bauarbeiten 2023 fortgesetzt werden können. Das teilte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) jetzt dem Stadtrat mit.

Für den Frühjahrs- und Herbstmarkt hat die Stadtverwaltung einen Ausweichstandort gefunden. Beide Spezialmärkte sollen auf dem Neumarkt einen Interimsstandort finden – auf den für den Weihnachtsmarkt vorgesehen Flächen werden die Händler und Gastronomen ihre Buden aufbauen. Für die Veranstaltungsformate des Stadtfestes auf dem Altmarkt sucht die Verwaltung noch eine Lösung.

Für die Gastronomen am Altmarkt wird es dagegen nicht in ausreichendem Umfang Ausweichflächen für erreichbare Freisitze geben, so der Baubürgermeister. Der Platz soll in zwei Bauabschnitten – Südseite und Nordseite – umgebaut werden. Dabei werden auch die Gehwegbereiche vor den Restaurants beeinträchtigt.

Da die Platzfläche, auf der nicht gebaut wird, als Logistikbereich benötigt wird, wird es problematisch für die Freisitze. „Inwieweit Flächen während der Bauzeit zur Verfügung gestellt werden können, wird erst mit Vorlage der Bautechnologie des potenziellen Baubetriebes geprüft“, schreibt Kühn.

Ob während der Bauarbeiten auch die Brunnenanlagen auf Vordermann gebracht werden, steht noch in den Sternen. Die Mittel reichen dafür nicht aus. Die Stadt hat einen Förderantrag gestellt, um die wichtigsten Arbeiten ausführen zu können, so der Baubürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig