Schwere Vorwürfe gegen Professor der TU Dresden

Das Urteil ist messerscharf: „Die Untersuchungskommission kommt zu dem Schluss, dass in vielfacher Hinsicht Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis vorliegen und dass die Verantwortung dafür beim ehemaligen Projektleiter Prof. W. liegt.“

So steht es im Abschlussbericht der Kommission zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens bei der Erstellung der „Studie zum Ist-Zustand der Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik“. Der Bericht liegt den DNN vor und hinter dem Wissenschaftler „W.“ steht kein geringerer als Professor Hans-Ulrich Wittchen.

Einer der renommiertesten Experten

Er gilt bislang als einer der renommiertesten Experten. Als Psychologie-Professor gehört er zu den meistzitierten Forschern seines Faches. Nun fällt ein schwerer Schatten auf dieses Renommee, Wittchen könnte durch eigenes Fehlverhalten sein Ansehen selbst pulverisieren. Und auch die TU Dresden könnte schweren Schaden nehmen. Wittchen war unter anderem maßgeblich am Bewerbungsprozess in der Exzellenzinitiative des Bundes beteiligt.

Auslöser der Untersuchung ist eine Studie zur Betreuungssituation in psychiatrischen Kliniken in Deutschland. Der Gemeinsame Bundesausschuss, eines der hochrangigsten Gremien im deutschen Gesundheitswesen, wollte für die Vorgabe zur Fachkräfteausstattung den Sachstand untersuchen lassen. Die klinische Feldstudie lief unter dem Dach der Gesellschaft für Wissenschafts- und Technologietransfer (GWT) – einer Tochtergesellschaft der TUDAG.

Mitarbeiter offenbarten Missstände

Die TUDAG ist im Juni 2000 durch die Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden e.V. gegründet worden. Psychologieprofessor Hans-Ulrich Wittchen wurde als Studienleiter beauftragt. Wittchen war von 2000 bis zu seinem Ruhestand 2017 an der TU Dresden Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie. 2019 hatten sich Mitarbeiter an den Ombudsmann der TU gewandt und die Arbeitspraktiken bei der Studie kritisiert. Die Universität setzte damals eine externe Untersuchungskommission ein. Deren Bericht in der Fassung vom 24. Februar liegt jetzt vor.

Schon Anfang Januar waren erste Details aus einem Berichtsentwurf der Untersuchungskommission bekannt geworden (DNN berichteten). Demnach sollen bei der Studie nicht wie angegeben mehr als 90 Kliniken, sondern lediglich mehr als 70 untersucht worden sein. Wo Daten einer Klinik fehlten, seien diese teilweise durch Werte anderer Einrichtungen ersetzt worden. Die TU-Rektorin stellte eine umfassende Aufklärung der Vorwürfe im Bericht der Kommission in Aussicht.

Professor widerspricht bislang Vorwürfen

Wittchen widersprach seinerzeit auf DNN-Anfragen den Vorwürfen. Er versuchte, die Datenverschiebung als Zwischenstand darzustellen, der versehentlich in der Studie stehen geblieben sei. Es habe sich auch noch nicht um die Endfassung gehandelt.

In ähnlicher Weise argumentierte er auch gegenüber der Untersuchungskommission, die sich davon wohl wenig beeindrucken ließ. „Die Kommission hat dieses Vorbringen im Detail erwogen, kann dem im Ergebnis aber nicht folgen“, heißt es in dem über 300 Seiten langen Bericht. Außerdem: „Die Kommission hat im Laufe der Untersuchung leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass Prof. W. nicht nur über ein erhebliches kontrafaktisches Behauptungs- und Beharrungsvermögen verfügt, sondern auch die Bereitschaft hat erkennen lassen, durch Täuschungen und Manipulationen die Untersuchung von Beginn an in die Irre zu führen.“

Wittchen erklärte am Donnerstag gegenüber den DNN: „Bezeichnenderweise habe ich weder den Bericht noch das Votum der TUD erhalten, sodass Sie mehr wissen als ich. Deswegen sehe ich mich momentan außerstande, mich zu äußern.“

Verstöße gegen „wissenschaftliche Praxis“

Nach Ansicht der Untersuchungskommission liegen „in vielfacher Hinsicht“, so heißt es, „Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis“ vor. Die Verantwortung dafür trage der Projektleiter. Und die Kommission kommt zu dem Schluss, „dass die Verstöße nicht fahrlässig, sondern vorsätzlich begangen worden sind“. Doch damit nicht genug. Vielfach, so heißt es im Bericht, sei die Kommission auf Eintragungen in den Unterlagen zur Studie gestoßen, bei denen sie davon ausgehe, dass sie nachträglich – also nach Bekanntwerden der Vorwürfe – vorgenommen wurden, „mit dem Ziel, die primäre Datenmanipulation zu verschleiern“. Ferner seien Fälle gefunden worden, in denen Dokumente so verändert wurden, dass „der Verdacht strafrechtlich relevanten Verhaltens nicht mehr fernliegt“.

Der Kommission ist klar, dass all das von Projektmitarbeitern nicht unbemerkt geblieben sein kann. Einige machten gegenüber der Kommission geltend, dass sie den Projektleiter immer wieder darauf hingewiesen hätten – sie seien aber „regelmäßig abgefertigt“ worden. Die Kommission hat im Bericht auch Aussagen von Mitarbeitern zu fragwürdigen Umstände bei der Anstellung der Tochter von Wittchen aufgeführt. Sie sei Datenmanagerin gewesen, aber „de facto nie da gewesen“. Andere Vorwürfe betreffen Zweifel an Abrechnungen für Dienstreisen und Geschäftsessen. Die Kommission bewertete das nicht.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit prüfen

Die Prüfer halten die Aussagen von Mitarbeitern, dass der Projektleiter seine Position ausspielen wollte und bereit war, auch durch „Ausfälligkeiten“ ein „unangenehmes Arbeitsklima“ zu schaffen, für glaubwürdig. Die Manipulation hält sie für „so erheblich, dass es naheliegt, auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit zu überprüfen“. Dies zu veranlassen „ist Aufgabe der Universität und der GWT“.

