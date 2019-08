Dresden

Bis zum 16. August finden Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer an der Straße Wachwitzgrund 56 in Loschwitz statt. Grund hierfür sind gravierende Schäden. Sie gefährden die Standsicherheit, so dass eine Notinstandsetzung erforderlich ist.

Rund 17.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Beauftragt wurde die Trinitz Bauwerkssanierung GmbH aus Dresden. Verkehrseinschränkungen sollen während der Baumaßnahmen möglichst ausgeschlossen werden. Allerdings finden an der Straße Wachwitzgrund zusätzlich noch bis zum 30. August Baumpflegearbeiten statt, die teilweise mit erheblichen Einschränkungen der Fahrbahn verbunden sind.

Von DNN