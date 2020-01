Schwer Kranker baut betrunken Unfälle – Verhandlung am Amtsgericht Dresden

Dresden

Verkehrssünder, denen man den Führerschein entzogen hat, kämpfen wie die Löwen darum, ihre Papiere schnellstmöglich wieder zu bekommen. Meist vergeblich. Bei Detlef E. war das anders. Seine Frau bettelte jahrelang die Führerscheinstelle darum an, ihrem schwer kranken Mann die Fahrerlaubnis zu entziehen – auch vergeblich. Zwar bescheinigte ihm ein Gutachten, die Normwerte nicht zu erreichen, die Fahrerlaubnis durfte er trotzdem behalten. Die Defizite konnten geradeso kompensiert werden, hieß es.

Erst am 9. August 2019, als der 63-Jährige mit seinem Auto und 2,1 Promille im Blut zunächst eine Müllbegrenzung und ein Verkehrsschild demolierte und dann in einer fremden Garage „einparkte“, musste er den Führerschein abgeben. Seine Trunkenheitsfahrt hatte am Montag ein Nachspiel vor dem Amtsgericht.

Steuerungsfähigkeit eingeschränkt

Der Angeklagte hatte 2016 nach einer Reanimation einen Hirnschaden erlitten und weist seitdem massive Wesensveränderungen auf. Er weiß oft nicht, was er tut. Er verlor seinen Job, wurde EU-Rentner, saß zu Hause, trank und fuhr Auto.

Nachdem er an jenem Tag die Mauer und das Verkehrsschild gerammt hatte, verlor er auf der Pirnaer Landstraße die Kontrolle über seinen Honda, rauschte durch eine Hecke, schrammte mehrere Bäume und knallte durch die Seitenwand in eine Garage. Glücklicherweise war die leer. Die Feuerwehr stützte die einsturzgefährdete Garage ab und zog den Honda mit einem Greifzug heraus.

Der Angeklagte räumte alles ein, kann sich aber an nichts erinnern und keine Angaben machen. Durch die Hirnverletzung war seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt – dazu kam noch der Alkohol. Das Verfahren wurde gegen die Zahlung von 4500 Euro vorläufig eingestellt. Seinen Führerschein bekommt er nicht zurück – will er auch gar nicht. Er fahre nie wieder, versprach er.

Von Monika Löffler