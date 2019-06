Dresden/Schaffhausen/Berlin

Der Schweizer Elektronikkonzern „ TE Connectivity“ will den Berliner Sensor-Hersteller „ First Sensor“ übernehmen, der unter anderem in Dresden eine Reinraumfabrik und ein Entwicklungszentrum betreibt. Der bisherige Haupteigner „Deutsche Private Equity“ (DPE) aus München hat angekündigt, dafür den Schweizern seine 40-prozentigen Anteile an „ First Sensor“ zu verkaufen. TE bietet knapp 300 Millionen Euro für den Deal und will die Übernahme bis Mitte 2020 abschließen – wenn die Kartellbehörden zustimmen.

TE will durch den Kauf sein Produktportefeuille abrunden. Die ostdeutschen Technologien sollen für mehr Kunden in der Industrie, in der Medizintechnik und im Transportwesen und anderen Wachstumsmärkten sorgen. „ First Sensor“-Chef Dirk Rothweiler und der Aufsichtsrat begrüßten in einer ersten Reaktion die Fusionspläne.

„ First Sensor“ wurde 1991 von früheren Mitarbeitern des VEB Werk für Fernsehelektronik in Berlin-Oberschöneweide gegründet. Heute ist das Unternehmen auf Sensortechnik spezialisiert, unter anderem für die Industrie 4.0. „ First Sensor“ hat insgesamt rund 900 Mitarbeiter.

Etwa 200 davon sind in der „ First Sensor Microelectronic Packaging GmbH“ (FS-MPD) tätig, die aus dem DDR-Mikroelektronikzentrum ZMD in Klotzsche hervorgegangen ist. Die MPG produziert beispielsweise optische Sensoren für Raumfahrt und Flughäfen. Weitere 110 Mitarbeiter entwickeln am zweiten Dresdner Standort, in der „ First Sensor Mobility GmbH“ an der Königsbrücker Straße, beispielsweise Kamera- und Drucksensoren für Autos, Laster, Landmaschinen und andere Sonderfahrzeuge.

Von Heiko Weckbrodt