Dresden

Ein lauter Gong, die Türen schließen sich, der in der Luft hängende Wagen ruckelt an. „Es geht los“, ruft ein kleiner Junge aufgeregt und lacht seine Oma an. Sie und zwei Touristen sind allein in der Schwebebahn, die auf eine 120-jährige Geschichte blickt und in der sonst kaum Platz ist um diese Zeit. Wegen der Corona-Pandemie aber fehlen Ausflügler und Touristen, die das Gros der sonst jährlich rund 300.000 Passagiere ausmachen. Auch das Jubiläum am heutigen 6. Mai kann nicht standesgemäß gefeiert werden. Seit diesem Tag 1901 verbindet die Bahn die Stadtteile Loschwitz und Oberloschwitz am Elbhang.

1895 angelegt und unter Denkmalschutz stehend

„Sie war die erste ihrer Art überhaupt, ist bis heute ein Unikat, Bauähnliches oder Gleiches findet sich nirgends, und sie fährt noch nach dem gleichen Prinzip wie vor 120 Jahren“, sagt Bergbahn-Experte Carsten Lauterbach von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). Einer der jeweils unter Fahrschienen hängenden Wagen werde an einem Seil den Berg hochgezogen, der andere als Gegengewicht abgelassen. „Beide sind 14 Tonnen schwer, der Elektroantrieb muss nur die unterschiedliche Personenzahl ausgleichen.“

Maximum sind 40 Fahrgäste pro Wagen, die vor einigen Jahren dem historischen Vorbild nachgebildet wurden. Räder, Bremsen und Fahrwerk sind indes noch original von 1900, wie die 33 Stützen, auf denen die beiden Fahrschienen montiert sind, unter denen die Wagen hängen. Bewegt werden sie von einem 390 Meter langen und 38 Millimeter dicken Stahlseil.

Die Schwebeseilbahn, die 1895 angelegt wurde, steht wie die berühmte Elbbrücke Blaues Wunder und die auf Schienen fahrende Standseilbahn zum Weißen Hirsch unter Denkmalschutz. Ihre technische Anlage basiert auf dem Einschienenhängebahn-Prinzip des Kölner Ingenieurs Eugen Langen (1833-1895). Danach wurde auch die Wuppertaler Bahn gebaut, die zwei Monate früher in Betrieb ging, aber in der Ebene fährt.

Dresdens vielleicht schönste Aussicht. Quelle: Robert Michael/dpa

In Dresden legen die Wagen bei einem Höhenunterschied von 84,2 Metern in fünf Minuten eine Strecke von 256 Metern zurück – vorbei an pittoresken Weinbergshäuschen, gepflegten Gärten und sanierten Gründerzeitvillen – bis Stadt und Elbtal zu Füßen liegen. „Es ist Dresdens schönste Aussicht“, sagt Eberhard Münzner. Die gelben Wagen gehören zu seinem Leben, seit der Großvater 1921 das kleine Häuschen direkt an der Strecke kaufte.

Ingenieurtechnische Meisterleistungen des 19. Jahrhunderts

„Als es die Gaststätte Loschwitzhöhe oben noch gab, war täglich bis 0.30 Uhr Betrieb“, erzählt der 83-Jährige, der noch ehrenamtlich in der Denkmalpflege aktiv ist. Das 1902 von der Bahngesellschaft gebaute Ausflugslokal schloss 1968 und verfiel.

„Die Schwebebahn am Dresdner Elbhang gehört zu den ingenieurtechnischen Meisterleistungen des 19. Jahrhunderts und ist ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen“, sagt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Die einzige Einschienenbergschwebebahn steht seit 1984 unter Denkmalschutz, ist unverändert in Wirkprinzip und Erscheinungsbild – und skandalfrei, bis auf drei Unfälle und eine Legende. Drei Mal rammte je ein Lastwagen auf dem kurzen Abschnitt über einer Bergstraße den 13 Meter hoch schwebenden Wagen: 1932, 1998 und 2014, erzählt Münzner.

Der Legende nach aber soll der Trassenknick an der Talstation die Konstruktion 1945 vor dem Abtransport in die Sowjetunion bewahrt haben – als Reparationsleistung, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. „Dort wollte man angeblich lieber eine gerade Bahn.“

Pflege und Unterhaltung der über Hundertjährigen sind allerdings aufwendig. Jeweils im Frühjahr und Herbst wird sie gewartet, 2018 wurde das Seil ausgetauscht und eine neue Steuerung eingebaut.

2018 wurde das Zugseil ausgetauscht. Quelle: Dietrich Flechtner

Veränderungen an der Originalkonstruktion aus DDR-Zeiten sind längst zurückgebaut und inzwischen sitzt auch kein Fahrer mehr in den Wagen. Nur Steuerrad und Hebel erinnern an die vergangenen Zeiten, wo auch noch ein Schaffner mitfuhr. Der automatisierte Verkehr wird von der Talstation aus gesteuert – nach dem Viertelstundentakt wie früher.

Von Simona Block