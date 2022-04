Schwarzfahren in Dresden: Millionenschaden für die DVB

Dresden

Wegen Corona sind die Fahrgastzahlen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in den vergangenen beiden Jahren eingebrochen, 2020 zählte das Unternehmen lediglich 115 Millionen Fahrgäste. Noch im Jahr zuvor waren es mehr als 164 Millionen. Doch was sich nicht geändert hat: Tagtäglich steigen Menschen in Bus und Bahn, die sich den Kauf eines Tickets verkneifen – und für lau mitfahren.

Um zu kontrollieren, wer für seine Fahrt bezahlt und wer nicht, haben die Verkehrsbetriebe ein Sicherheitsunternehmen beauftragt. Von ungefähr 30 Mitarbeitern sind dann „in der Regel 20 bis 25 im DVB-Netz unterwegs“, erklärt Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe. Damit erreichen die Kontrollen nur die „Spitze des Eisberges“. Ziel sei die Kontrolle jedes Fahrgasts rund einmal pro Quartal.

Schwarzfahren als Straftatbestand

Die Quote der Kontrollierten, die aus verschiedenen Gründen kein gültiges Ticket vorzeigen können, liegt nach Angaben der DVB bei etwa 2,5 Prozent. Laut Lösch bewege sich die Zahl „geringfügig unter dem Bundestrend“. Allerdings sind nicht alle Beanstandungen auf ein fehlendes Ticket zurückzuführen. Viele haben einfach ihre Monatskarte zu Hause vergessen.

Wer aber ohne Ticket unterwegs ist, macht sich nach Paragraf 265a des Strafgesetzbuches des Erschleichens von Leistungen strafbar. Auf der Internetseite der Verkehrsbetriebe heißt es: „Wir prüfen in jedem einzelnen Fall, ob wir Strafantrag stellen. Bei erkennbarem Vorsatz, Manipulation des Fahrausweises oder Betrugsversuch erfolgt parallel zur zivilrechtlichen Forderung der Strafantrag.“

Tritt ein solcher Fall ein, haben Fahrgäste die Möglichkeit, das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro direkt beim Kontrolleur zu zahlen. Ist das nicht möglich, sei der Betrag innerhalb von 14 Tagen ab der Kontrolle zu überweisen oder am Fahrausweisautomaten einzuzahlen.

Wiederholungstäter werden angezeigt

Bei gewissen personenbezogenen Fahrkarten drücken die Verkehrsbetriebe schon mal ein Auge zu. Dann können Ertappte die Karte nachreichen und so die Gebühr auf sieben Euro senken. Für Zeitkarten oder die Abo-Monatskarte ist das nicht möglich. Nach Angaben der DVB zahlen „weit über 90 Prozent“ die Gebühr fristgemäß, also entweder direkt im Fahrzeug oder innerhalb der 14-Tage-Frist.

Als Gründe für eine Strafanzeige durch die DVB nennt das Unternehmen das wiederholte Fahren ohne gültiges Ticket oder aggressives Verhalten bei den Kontrollen. Da das eher selten passiert, seien die Fälle, die letztlich vor Gericht landen, „Einzelfälle“. Und bis auf die Anklagebank ist es ein langer, bürokratischer Weg. Dazu müssen Lösch zufolge „mehrere Gründe zusammenkommen oder das Vergehen muss erheblich sein“.

Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte auf Anfrage mit, dass 2020 genau 1252 Strafbefehlsverfahren wegen Schwarzfahrten eingeleitet wurden, im vergangenen Jahr seien es 925 Verfahren gewesen. Die Zahl der Menschen, bei denen es zu einer Ersatzfreiheitsstrafe kam, könne die Staatsanwaltschaft Dresden nicht „mit zumutbarem Aufwand ermitteln“. Solche Freiheitsstrafen berechnen sich in Tagessätzen und hängen von der verhängten Geldstrafe sowie den persönlichen finanziellen Mitteln der Betroffenen ab.

Schon seit geraumer Zeit wird die Debatte geführt, ob das Delikt des Schwarzfahrens von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden soll. Dazu äußert sich Lösch so: „Der bürokratische Aufwand, der heute in den Gerichten der Länder notwendig ist, verlagert sich bei einer Herabstufung lediglich auf die kommunale Ebene. Und damit auch die Kosten. Ordnungswidrigkeiten werden bei den Ordnungsämtern angezeigt. Dort erfolgt die weitere Bearbeitung. Wird eine geahndete Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt, landet der Fall am Ende doch wieder vor Gericht.“

Wer trägt die Kosten?

„Die Kosten der unbezahlten Fahrt tragen zu drei Vierteln die ehrlichen Fahrgäste mit, zu einem Viertel die öffentliche Hand. Eine Herabstufung bagatellisiert das Delikt und setzt wahrscheinlich die sogenannte Hemmschwelle herunter“, warnt der Sprecher der Verkehrsbetriebe.

Schäden in Millionenhöhe

Schon jetzt verzeichnen die DVB jährlich Schäden in Millionenhöhe durch das Fahren ohne Ticket. Das Unternehmen habe einen Kostendeckungsgrad von ungefähr 80 Prozent – das beschreibe den Anteil, den Abonnements und Ticket-Käufe einbringen. Der Rest wird von den Kommunen, in diesem Fall von der Stadt Dresden, aufgestockt.

Nach Löschs Argumentation ließen sich durch weniger Personen, die ohne gültigen Fahrausweis zustiegen, zwar nicht die Ticketpreise direkt senken, doch die Stadt hätte deutlich mehr Geld für andere Projekte zur Verfügung. Der Sprecher betont, dass die Preise nicht von den Verkehrsbetrieben, sondern in ei­nem unabhängigen Gremium verschiedener Beteiligter entschieden werden. „Auch für uns steigen aktuell alle Preise für Kraftstoffe, Strom und Wartung“, sagt Lösch mit Blick auf Krieg und Inflation.

