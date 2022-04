Dresden

Wäre dieser Artikel 1981 erschienen, dann wäre die Zeitung, die die Leserinnen und Leser gerade in Händen halten, noch mit Bleilettern gedruckt worden. Dieses Verfahren, das in etwa 1440 von Johannes Gutenberg erfunden und zumindest im Osten noch bis zur Wende für die meisten Druckerzeugnisse verwendet wurde, ist mittlerweile durch modernere Methoden abgelöst. Doch in einer kleinen Dresdner Druckerei scheint die Zeit stehengeblieben zu sein: In der Offizin Haag-Drugulin auf der Großenhainer Straße setzt und druckt man noch immer mit Blei.

Jeder Buchstabe einzeln

Heike Schnotale ist gelernte Schriftsetzerin, trotz ihrer 32 Jahre die jüngste in Deutschland. Täglich steht sie in der Setzerei der Offizin, nimmt Bleilettern aus dem Setzkasten vor sich – sie weiß genau, in welchem Fach sich welcher Buchstabe befindet – und fügt sie im Winkelhaken aneinander zu Wörtern und Zeilen.

Dabei sind die Buchstaben nicht nur seitenverkehrt, sondern auch gespiegelt. Auf einem „Satzschiff“, einer Art Metallbrett, werden es schließlich ganze Seiten. Die große Kunst: Durch sogenanntes Blindmaterial die Lücken zwischen den Wörtern, die Zeilenumbrüche und -abstände so zu bestimmen, dass am Ende ein formschöner „Satz“ entsteht.

Wenn der fertig ist, geht es damit durch die Tür an der Stirnseite des Raumes in die Druckerei. Als Heike einen der in einem Regal gestapelten Farbbottiche öffnet, ist sofort klar, woher der Geruch kommt, der hier in der Luft liegt. Chemisch-ungesund und trotzdem irgendwie angenehm. Die Zylinderpresse, mit der sich Drucker Albrecht an den fertigen Druck macht, färbt mit dieser Farbe die Druckform ein und presst die Lettern auf die zu bedruckende Seite. „Original Heidelberg Cylinder“ prangt auf dem lackschwarzen Metallmonstrum, das mit ordentlichem Getöse das Papier Bogen für Bogen zwischen Zylinder und Form durchführt.

Die schwarze Kunst

Es gibt viele Menschen, die den Beruf des Schriftsetzers gelernt haben. Die allermeisten von ihnen haben umgeschult, arbeiten jetzt, sofern sie nicht ganz das Berufsfeld gewechselt haben, als Mediengestalter und -gestalterinnen in Verlagen oder Redaktionen – viele bezeichnen sich aber noch immer als Setzer und Setzerinnen. In der DDR wurde vieles noch im Bleisatz gedruckt. Das modernere Offset-Verfahren, bei dem nicht wie beim ursprünglichen Buchdruck Höhenunterschiede, sondern farbanziehende beziehungsweise -abstoßende Materialien die zu bedruckenden Stellen bestimmen, blieb eine Seltenheit.

Die Umstellung von Buch- zu Offsetdruck war auch der Umbruch vom Setzen per Hand zu digitalen Layoutprogrammen. Die “Schwarze Kunst“, wie die Arbeit der Schriftsetzer und Drucker wegen der schwarzen Druckfarbe genannt wird, geriet in den Hintergrund.

Die Eingabe am Computer und der Offset-Druck sind zweifelsfrei das schnellere und billigere Verfahren. Wieso also auf dem Handsatz bestehen? Etwa aus reiner Nostalgie? Die Antwort ist simpel und für Heike selbstverständlich: „Es gibt einfach einen Unterschied in der Wertigkeit.“ Die Nachfrage habe sich verlagert: Aufträge kommen nun meistens aus dem Bereich der Künstlerbuchverlage. „Das sind vor allem Künstlerbücher, die beispielsweise originale Radierungen oder Holzschnitte beinhalten.

Die verlangen einen angemessen niveauvoll gesetzten und gedruckten Text.“ Die Offizin habe außerdem einen pädagogischen Ansatz. Schulkinder, die die Setzerei besuchen, können die Lettern selbst anfassen und erleben, wie ein Druck entsteht. Eine haptische Lernerfahrung.

Das Haptische war auch einer der Gründe für Heike Schnotales Berufswahl: „Ich bin ein sehr praktischer Mensch, ich muss etwas mit meinen Händen machen.“ Schon im Kunststudium in Österreich wusste sie: Danach sollte es etwas Analoges sein. Die analoge Fotografie, eine Leidenschaft, verwarf sie aus Geldgründen. Eine Kursleiterin, der sie von ihrer Idee erzählte, stattdessen in die Typografie zu gehen, war sofort Feuer und Flamme: „Unbedingt musst du das machen, wir brauchen Nachwuchs!“ Die Suche nach einer möglichen Stelle begann, die gebürtige Thüringerin landete in Dresden.

Vier Jahre ist sie nun in der Offizin. Ihre Aufgaben vereinen gegensätzliche Ansprüche: „Es ist sowohl eine sehr muskelanspruchsvolle Arbeit als auch eine sehr feinmotorische. Die Teile sind schwer, aber auch sehr klein, teilweise filigran und müssen mit großer Sorgfalt behandelt werden, obwohl man trotz allem immer wieder Kraft braucht.“ Für ihre alltäglichen Aufgaben braucht Heike handwerkliches, technisches, aber auch künstlerisches Verständnis. „Man gewinnt viel durch diese Vielfältigkeit“, findet sie. Auch Perfektionismus ist gefragt: „Es ist furchtbar, ich glaube, das liegt am Gewerbe: Ich kenne eigentlich ausschließlich Korinthenkacker“, sagt die Setzerin und lacht.

Es geht noch seltener

Ein zweites Tätigkeitsfeld der 32-Jährigen ist wohl noch seltener als das Setzen an sich: Das Tasten an der Monotype-Maschine. An einer druckluftbetriebenen Vorrichtung, die aussieht wie eine überdimensionierte Schreibmaschine, tippt Heike den Text ein, der gesetzt werden soll – nach Fachsprache „tastet“ sie. Mit einem dadurch entstandenen Lochstreifen, der die Reihenfolge der benötigten Lettern festhält, geht es dann weiter zu Gießer Max an der „Monotype-Satzgussmaschine“. Die liest den Code des Lochstreifens und gießt die benötigten Buchstaben mithilfe einer „Matrize“, also der Gussform für eine Schrift, reiht sie aneinander und produziert so in kurzer Zeit einen ganzen Satz.

Dass die Maschine mit dem heißen Blei exakt arbeitet und nirgends Spiel hat, sei extrem wichtig. Max zeigt lachend auf Brandflecken an der Decke: „Sonst passiert sowas.“ Das heiße Metall spritzt zum Glück im Zweifelsfall nach oben und nie in Richtung des Arbeitenden. Auch sonst ist die Arbeit mit der geschmolzenen Bleilegierung ungefährlich: Giftige Dämpfe entstehen erst bei noch höheren Temperaturen. Seine Hände vom Mund fernzuhalten, sei in diesem Beruf allerdings selbstverständlich.

Auch wenn die Satzgussmaschine einen ganzen Satz ausspuckt, muss Heike im Handsatz noch nachbessern. Die Maschine entbehrt des künstlerischen Verständnisses, mit welchen Wortabständen, Zeilenumbrüchen und -abständen das Endprodukt am besten ausssieht.

Es gebe vielleicht noch eine Handvoll Leute in Europa, die wirklich Monotype-Tasten gelernt haben, erzählt Heike. Wenn also eine Maschine einen Defekt hat, muss die 32-Jährige sie selbst reparieren können. Die wenigen, die es können, sind schon alt und selten bereit, lange Wege zurückzulegen. Eher schon werden da Anweisungen übers Telefon gegeben. Ihr Seltenheitsstatus macht Heike unentbehrlich: Wenn sie einmal nicht da ist, steht die Setzerei still.

Heike hat ihren Traumberuf gefunden, einen anderen will sie nicht mehr ausüben im Leben. In welcher Form das möglich sei, müsse sie dann eben sehen. Am liebsten möchte sie aber in der Offizin bleiben. Alle hier – also Geschäftsführer Eckehart Schumacher-Gebler, Heike selbst, Gießer Max, Drucker Albrecht und die gute Seele Susanne, die hilft, wo sie gebraucht wird – sind stolz auf ihr Handwerk. Man merkt es daran, dass überall im Betrieb verteilt Proben ihrer Kunst aufgehängt sind.

Zum Beispiel ein Druck von Erich Kästners „Die Zeit fährt Auto“, schon 1928 eine Kritik an der Schnelllebigkeit der modernen Gesellschaft. Man merkt es auch daran, wie sie über den Beruf sprechen, sachkundig und sehr geduldig. Sie sind es gewohnt, dass Laien nur schwer folgen können.

Eine komplizierte Angelegenheit

Das liegt auch an dem riesigen Magazin an Fachsprache, das zum Einsatz kommt: Das Material für ein Leerzeichen zwischen den Buchstaben heißt Ausschluss, die Zeilenabstände Regletten. Die Schriftgröße wird in Punkten gemessen, zwölf Punkte sind ein Cicero, vier Cicero eine Konkordanz. Eine Bleiletter, die im falschen Setzkastenfach gelandet ist, ist ein „Fisch“, gehört sie zudem noch zu einer anderen Schriftart, ist sie ein „Zwiebelfisch“. Und so weiter. All das ist fester Bestandteil eines Berufsbildes, dessen Traditionen über Jahrhunderte gewachsen sind. Und noch immer gibt es Menschen, die die Begriffe selbstverständlich benutzen, sich die Liebe für das Handwerk bewahren. Die wird es auch in den nächsten Jahren geben, davon ist Heike Schnotale überzeugt.

Seit ihre Ausbilderin in Rente ist, bräuchte Heike wieder Unterstützung in der Setzerei. Sie sucht einen Lehrling. Das Problem: Ihr Beruf ist nicht nur bedroht, nicht nur selten oder im Aussterben begiffen – er ist ganz offiziell für tot erklärt. Es wird keine Prüfung mehr abgenommen. Die alten Prüfkommissionare könnten noch prüfen, aber es fehlt die offizielle Erlaubnis vom Wirtschaftsministerium.

Heike hat deshalb nach dem Studium eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht und in zwei Praxisjahren das Handwerk der Schriftsetzerin erlernt. Eine Art Sonderregelung, die sich wohl auch für einen Lehrling einrichten ließe. Der müsste „Enthusiasmus, aber auch eine gewisse Gefahrenbereitschaft“ mitbringen: „Man ist ja in einer außergewöhnlichen beruflichen Situation, dessen muss man sich schon bewusst sein“, erklärt Heike.

Schatzsuche auf Umwegen

Aktuell ist die Offizin im Umbau, das Außenlager wird in den Keller verlegt. Immer wieder finden sich dabei Schätze, etwa eine von Kunsthandwerker Georg Mendelssohn 1921 entworfene Type. Doch auch von anderswo finden noch immer neue Schriften und Matrizen ihren Weg zur Offizin. Während Heike gerade in der Setzerei steht, kommt ihr Chef herein: In Ulm sei ein alter Setzer verstorben, in dessen Nachlass sich noch Schriften befinden. Er fährt demnächst mal runter und sieht sie sich an.

Längst ist die Offizin zu einer Art Sammelstelle geworden, allein 111 Schriften lagern hier als Matrizen, können also an der Monotype gegossen werden. Noch viel größer ist die Anzahl aller vorhandenen Schriften. „Wenn die Schriften weg sind, sind sie weg. Im Altmetall nützen sie keinem mehr was. Das wäre auch kunsthistorisch ein Verlust“, sagt Heike. Vor kurzem erst war ein Typedesigner aus Frankreich da, der eine Type genauer studieren wollte. Die Seltenheit der Druckerei kommt also mit einer Chronistenpflicht ihrer Mitarbeiter einher.

In „Die Zeit fährt Auto“ schreibt Erich Kästner: „Fabriken wachsen. Und Fabriken sterben./ Was gestern war, geht heute schon in Scherben./ Der Globus dreht sich. Doch man sieht es nicht.“ Und wenn man in der Setzerei der Offizin Haag-Drugulin steht, sieht man es wirklich nicht.

Von Linde Gläser