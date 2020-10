Dresden

Kein Partner, kein Geld, kein Kinderwunsch – es gibt viele mögliche Gründe, warum sich jemand gegen eine Schwangerschaft entscheidet. Martina Kleppisch von der Evangelischen Beratungsstelle Dresden spricht regelmäßig mit Frauen über ihren geplanten Abbruch. Im DNN-Interview gibt sie Einblick in die Gefühlswelt der Betroffenen.

Wie passen christlicher Glaube und das Ausstellen von Beratungsscheinen für einen Schwangerschaftsabbruch zusammen?

Die evangelische Kirche und demnach auch die Diakonie wollen Verantwortung für das Leben allgemein tragen – das heißt für das Leben des Kindes, aber auch für das der Frau. Ohne sie ist das Kind in den ersten Lebensmonaten ja gar nicht lebensfähig. Deshalb denken wir, dass man den Schwangerschaftskonflikt nur mit der Frau lösen kann.

Was erwartet die Frauen in einem Beratungsgespräch mit Ihnen?

Viele denken, wir von den konfessionellen Beratungsstellen wollen die Frauen von ihrem Vorhaben abbringen, damit sie sich am Ende für das Kind entscheiden. Aber das ist weder unser gesetzlicher Auftrag noch tut das hier irgendjemand. Den Beratungsschein, der für den Abbruch nötig ist, können die Frauen immer mitnehmen – egal, was besprochen wurde. Ziel der Gespräche ist es, dass die Betroffene noch einmal darüber sprechen kann, was sie im Zusammenhang mit der Frage nach der Abtreibung beschäftigt. Zudem klären wir über die staatlichen Hilfen für werdende Mütter auf. Finanzielle Sorgen sind der häufigste Grund, warum Frauen zu uns in die Beratung kommen.

Finanzielle Sorgen oder Probleme mit dem Partner

Welche Motive gibt es noch, warum Frauen abtreiben wollen?

Häufig erwägen die Frauen einen Abbruch, weil es in ihrer Beziehung kriselt. Oder weil sie ihren Partner gerade erst kennengelernt haben. Manchmal wurden Frauen auch in einer Außenbeziehung schwanger. Dann sind die Betroffenen sehr verunsichert. Schließlich können sich die wenigsten ein Leben alleine mit Kind vorstellen. Wir zeigen ihnen dann die verschiedenen Möglichkeiten auf.

Gibt es Situationen, in denen Sie der Frau keine passende Hilfestellung anbieten können?

Natürlich – wenn das Problem in ihr begründet ist. Beispielsweise wenn die Frau Drogen nimmt oder eine schwere Erkrankung wie Krebs hat. In solchen Fällen können wir nur wenig anbieten.

Und wenn die finanziellen Sorgen durch keine staatlichen Hilfen aufgefangen werden können?

Auch da würde ich sagen, dass die Entscheidung in der Frau begründet liegt. Es gibt viele, die sich mit ganz wenig Geld für das Kind entscheiden. Die fragen gar nicht nach den Hilfen, die machen es einfach. Andere wiederum brauchen für ihre Sicherheit Haus, Garten und Auto. Man kann das hinterfragen, aber am Ende ist es die Vorstellung der Frau.

In Deutschland ist das Beratungsgespräch Pflicht, bevor eine Abtreibung möglich ist. Kann man den Frauen nicht zutrauen, dass sie ihre Entscheidung alleine treffen?

Natürlich gibt es Frauen, die sehr klar und sortiert hier her kommen, die sagen, sie wollen unbedingt einen Abbruch. Aber einen Konflikt gibt es trotzdem – in den Frauen selber. Denn der Weg zur Entscheidung, die Schwangerschaft abzubrechen, ist oft sehr schmerzhaft. Wenn ich mich für eine Sache entscheide, heißt das noch lange nicht, dass ich mit der Entscheidung glücklich bin. So klar es vielen auf der rationalen Ebene erscheint – auf der psychischen fällt es den meisten Frauen sehr schwer, den Entschluss zu treffen.

„Das größte Dilemma, in dem eine Frau stecken kann“

Das klingt beinahe psychotherapeutisch, was Sie hier machen.

Meine Ausbilderin sagte immer, Schwangerschaftskonfliktberatung sei die Krone der Beratung. Denn hier geht es um das größte Dilemma, in dem eine Frau stecken kann. Schließlich gibt es keinen Mittelweg. Man kann nicht sagen, man bleibt einfach ein bisschen schwanger, man probiert es erst einmal aus. Man könnte die Beratung auch freiwillig gestalten, aber dann kämen vielleicht gar nicht so viele her. Ob man das jetzt zwingend macht oder nicht, ist Sache der Politik.

Wie machen Sie, wenn die Schwangere nur den Beratungsschein und gar nicht sprechen möchte?

Laut Gesetz sind wir dazu verpflichtet, den Willen der Frau zu ergründen. Wir dürfen sie aber nicht zum Reden zwingen. Das ist dann eine Gratwanderung für mich. Allerdings kam es in meinen 14 Jahren Schwangerschaftskonfliktberatung ein einziges Mal vor, dass eine Frau nicht über ihre Entscheidung sprechen wollte. In so einem Fall erzähle ich einfach ein bisschen, informiere zumindest über die verschiedenen Formen der Abtreibung, erkläre die rechtliche Situation und was die nächsten Schritte sind.

Mit welcher Haltung kommen die Frauen zu Ihnen? Schließlich ist das Thema Abtreibung häufig noch mit Scham und Schuld behaftet.

Viele kommen mit großem Schamgefühl zu uns. Zudem befürchten sie, dass wir mit Schuldzuweisungen kommen, nach dem Motto „Wer abtreibt, war zu doof zum Verhüten“. Aber das ist weder unser Ansatz noch unsere Aufgabe. Wenn überhaupt, fragen wir offen, was schief gegangen ist bei der Verhütung. Sicher gibt es Fälle, in denen wenig Wissen zu dem Thema vorhanden ist. Dann mach ich eben noch einmal das Tütchen auf und erzähle, was es dazu zu erzählen gibt.

Den Konflikt aus allen Facetten betrachten

Wenn das Beratungsgespräch freiwillig wäre, gäbe es da Ihrer Meinung nach mehr Abbrüche?

Ich wage die These, dass es Frauen gibt, die sich durch die verpflichtende Beratung am Ende für das Kind entscheiden. Ich erlebe, dass die Betroffenen oft aus dem Schock heraus den Weg der Abtreibung wählen. Und – ich will jetzt niemandem etwas unterstellen – ich glaube, manchmal wollen sie es einfach so schnell es geht hinter sich bringen. Damit sie möglichst wenig darüber nachdenken müssen. Denn sonst kommen vielleicht Gefühle hoch, die man nicht spüren möchte. Die Beratung bietet dann die Chance, dass ich die Gefühle zusammen mit der Frau aushalte und wir den Konflikt gemeinsamen aus allen Facetten betrachten können. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir hier etwas Hilfreiches leisten, würde ich diese Arbeit nicht machen.

Von Laura Catoni