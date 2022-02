Schwäne an der Dresdner Elbe: Bitte nicht mit Brot füttern

Dresden

Am Elbufer unterhalb des Blauen Wunders ist immer etwas los. Es hat sich rumgesprochen, dass es hier gerne mal etwas Leckeres zu fressen gibt. Und so sind sie alle da. Schwäne, Graugänse, Tauben und Möwen.

Ständig kommen Dresdner ans Elbufer und füttern die Vögel. Ganz zur Freude auch vieler Kinder. Es ist ein kleines Highlight geworden. Viele füttern Weißbrot. Doch das ist gefährlich für die Tiere, warnen Vogelschützer – und das nicht erst seit gestern. Wenn zum Beispiel ein Schwan viel davon frisst und dann trinkt, quillt das Brot im Hals auf und kann zu Problemen führen, eventuell droht sogar ein Erstickungstod.

Das Jagdrecht verbietet das Füttern

Dazu heißt es aus dem Rathaus: „Gemäß § 9 der Polizeiverordnung Sicherheit und Ordnung ist es im öffentlichen Raum verboten, Tauben zu füttern. Eine vergleichbare Vorschrift, die das Füttern von Wasservögeln verbietet, existiert in der Polizeiverordnung „Sicherheit und Ordnung“ nicht und ist derzeit auch nicht geplant.

Aber aus Sicht des Jagdrechts gilt Folgendes: „Das Füttern von Wildtieren ist nach dem sächsischen Jagdgesetz verboten. Zu dem Begriff „Wild“ gehören auch Wasservögel. Verstöße gegen das Fütterungsverbot stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Fütterungen werden bislang geduldet, solange sie (halbwegs) artgerecht erfolgen“.

Bei einer Winterfütterung von Gänsen sollten Obst, Gemüse und Salat nicht fehlen. Auch bei der Fütterung von Schwänen sollte man Einiges beachten. Wie oben bereits geschrieben, ist Brot nicht ideal. Es sollte nur in kleineren Mengen und als eine Art Leckerbissen dienen. Stattdessen sollte man den Schwänen Mais oder andere Getreidekörnerflocken oder Salat geben.

Abstand halten und Respekt zeigen

Oft wird beobachtet, dass einige Menschen sich gegenüber den Schwänen und Gänsen sehr aggressiv verhalten. Sie werden gestört, wenn sie sich am Ufer oder am Land ausruhen. Oft kommen Hunde ohne Leine vorbei und dann werden die Tiere gejagt. Wie die „Schwanenmutter Petra“ berichtet, wird sie auch häufig beleidigt, wenn sie etwas gegenüber den Tierhaltern sagt die Situation für die Tiere zu erklären versucht.

Am Sonnabend wurde beobachtet, wie ein älterer Herr mit seinem Hund zielstrebig auf mehrere Gänse zusteuerte. Der zum Glück angeleinte Vierbeiner versuchte, zu jagen. Darauf hingewiesen wurde der Mann sehr beleidigend gegenüber der „Schwanenmama“. Sie kommt regelmäßig zum Blauen Wunder und füttert die Schwäne und Gänse mit Salat und Körnern. Sie berichtet, dass sie schon so Einiges erlebt habe. Erst letzte Woche war eine Mutter mit ihrem Kleinkind am Blauen Wunder. Ein Schwan kam ihr zu nah und sie trat auf den Schwan ein.

Die Tiere sind nicht aggressiv, sie sind eher neugierig dem Menschen gegenüber, dennoch sollte man einem gewissen Abstand zu den Tieren haben und ihnen mit Respekt begegnen.

Von Mike Schiller