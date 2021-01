Dresden

Die Kritik lag schnell auf dem Tisch: Kaum hatte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) die Pläne des Landes für den Neustart an den Schulen im Freistaat vorgelegt, da hagelte es Kritik. Sie kommt nicht zuletzt aus der Berufsausbildung. „Warum spielen die Berufsschüler kaum eine Rolle“, kam die Frage aus der Leitung einer Dresdner Berufsschule. Abschlussklassen aus beruflichen Gymnasien dürfen ab 18. Januar in geteilten Klassen wieder in die Schulen zum Präsenzunterricht. Für das 3. Lehrjahr aus Berufsschulen, das ebenfalls vor Prüfungen steht, gilt dies aber nicht, heißt die Kritik aus der Praxis.

Berufsschulklassen bleiben draußen

Ähnlich äußerte sich die Industrie- und Handelskammern am Mittwoch in Dresden. Der Entwurf der neuen Corona-Schutz-Verordnung sehe für Abschlussklassen der Oberschulen und Gymnasien eine Ausnahme von der generellen Schulschließung bis 8. Februar vor. „Den Abschlussklassen der Berufsschulen wird diese Möglichkeit hingegen in der derzeitigen Fassung verwehrt“, hieß es in einer Erklärung.

Nach einer nicht unumstrittenen vorgezogenen Ferienwoche der Winterferien dürfen ab 8. Februar alle Schulen in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. An Grundschulen gelten feste Gruppen, an weiterführenden Schulen wird mit geteilten Klassen zwischen Präsenzunterricht und häuslicher Lernarbeit gewechselt.

„Warum Auszubildende, die sich auf ihre Abschlussprüfungen im Mai vorbereiten müssen, anders behandelt werden als Realschüler und Gymnasiasten, erschließt sich uns nicht“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Dresden ( IHK), Detlef Hamann, im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft der sächsischen IHK. „Es handelt sich um eine klare Ungleichbehandlung des angehenden Fachkräftenachwuchses.“ Die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben leisteten ohne Zweifel eine tolle Arbeit, gerade in diesem schwierigen Umfeld. Zusätzlich die theoretische Wissensvermittlung in vollen Umfang zu übernehmen, sei jedoch unmöglich.

Kammern betrachten Regelung als „kontraproduktiv“

Den Erfolg der theoretischen Abschlussprüfungen mangels Vorbereitung zu gefährden und Prüfungsverschiebungen und Verlängerungen der Ausbildungsverhältnisse zu riskieren, könne im Hinblick auf die Fachkräftesicherung in den sächsischen Unternehmen, die auch von der Staatsregierung stets in den Fokus der politischen Agenda genommen werde, nur als „kontraproduktiv“ bewertet werden.

Die Kammern forderten die sächsische Staatsregierung daher „dringend“ auf, den Schulbetrieb auch in Einrichtungen der berufsbezogenen schulischen Aus- und Fortbildung ab dem 18. Januar unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln -- zumindest in den Abschlussklassen – zuzulassen.“

Ministeriums verteidigt Regelung

Das ist bislang nicht in Sicht. „Für die Begrenzung der Zulassung von Schülern an den berufsbildenden Schulen war der Infektionsschutzes das ausschlaggebende Argument“, erklärte Susann Meerheim aus der Pressestelle des Kultusministeriums. An den Einrichtungen sollten so wenig Kontakte wie möglich stattfinden. „Und da die einzelnen Klassenstufen bei berufsbildenden Schulen immer einen deutlich höheren Anteil an der Gesamtschülerzahl haben als beispielsweise an Gymnasien und Oberschulen, waren wir hier auf Grund der aktuellen Lage gezwungen, uns auf die bekannten Bildungsgänge zu beschränken.“

Letztlich gehe es hier um zwei Wochen. Die berufsbildenden Schulen hätten ihre Abschlussklassen im Blick und würden hier noch konsequenter die digitalen Möglichkeiten nutzen, um die Schüler ebenfalls bestmöglich vorzubereiten.

Von Ingolf Pleil