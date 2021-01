Schulstart in Dresden mit Testlauf

Dresden

An den Dresdner Schulen hat am Montag der Unterricht teilweise wieder begonnen. Zum Start konnten sich die Schüler auf das Coronavirus testen lassen.

„Wir haben uns seit eineinhalb Wochen darauf vorbereitet“, erklärte Sandra Gockel, die Schulleiterin des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums an der Bernhardstraße in der Südvorstadt. Seit 8 Uhr liefen die Tests in der Turnhalle. „Es läuft alles ganz ruhig ab“, sagte Gockel.

Insgesamt sind in Dresden 13 Schulen als Teststandorte eingerichtet worden. An einer Schule war dabei in einem Cluster für mehrere Einrichtungen die Teststrecke eingerichtet worden. Wie am Tschirnhaus-Gymnasium nahmen Hilfsorganisationen wie DRK, Malteser, Arbeitersamariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe und DLRG in einer Teststrecke in der Turnhalle die Abstriche für die Antigen-Schnelltests vor.

Begrenzte Testbereitschaft

Nach den Schulschließungen am 14. Dezember hatte der Freistaat nun den Präsenzunterricht für die Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen wieder zugelassen. An den Gymnasien kommen auch die Schüler der 11. Klasse an die Schulen zurück. Das Unterrichtsprogramm ist reduziert.

Die Tests sind freiwillig. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) will damit erreichen, dass nur gesunde Schüler in den Unterricht zurückkehren. Doch die Teilnahmebereitschaft ist offenbar begrenzt. Von etwa 600 in Frage kommenden Schülern hatte im Vorfeld etwa 300 ihr Interesse an einem Test erklärt.

Von Ingolf Pleil