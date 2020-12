Dresden

An einen normalen Schulstart nach Ablauf des gegenwärtigen Lockdowns glaubt derzeit kaum noch jemand. In der Landespolitik in Dresden werden dazu derzeit verschiedene Schritte diskutiert. Klarheit soll es nicht erst in letzter Minute geben.

„Wir wollen Anfang kommender Woche über das weitere Vorgehen informieren“, teilte Susann Meerheim aus der Pressestelle des Kultusministeriums auf DNN-Anfrage mit. Konkretere Angaben zum Schulstart seien derzeit noch nicht möglich. Das würde noch entscheidend von den Gesprächen zwischen den Kultusministern sowie zwischen den Ministerpräsidenten und dem Bund abhängen. Die Beratungen sind für den 4. oder 5. Januar vorgesehen.

Gibt es einen Stufenplan für den Schulstart ?

Bislang ist noch nichts Genaues bekannt. Dem Vernehmen nach wird derzeit unter anderem darüber diskutiert, den Schulbetrieb am 11. Januar zunächst für die Abschlussklassen zu starten. Dann kämen die Schüler aus den 10. und 12. Klassen an Oberschulen und Gymnasien sowie die Abschlussklassen der Berufsschulen wieder zum Unterricht. Für die übrigen Schüler könnte sich die Schulzeit vermutlich mit „häuslicher Lernarbeit“ fortsetzen, ob es dabei teilweise schon zu Präsenzunterricht kommt, ist bislang unklar. Für die Grundschulen ist eine Rückkehr in den Unterricht an den Schulen ab 18. Januar im Gespräch.

Für den Start am 11. Januar ist zudem die Corona-Testung aller Lehrer und Schüler im Gespräch, die zum Unterricht erscheinen sollen. Offenbar gibt es dabei jedoch noch organisatorische Hürden. Die Tests sollen Mediziner vornehmen, die allerdings auch für die parallel laufenden Impfungen benötigt werden könnten.

Entscheidungen gibt es bislang nicht. „Die Beratungen sind noch im Fluss“, hieß es aus der Pressestelle von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU).

Von Ingolf Pleil