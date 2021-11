Dresden

Wenn ein Lehrer merkt, dass sein Schüler nicht mitkommt oder gar nicht mehr auftaucht, kann er eine Schulpsychologin wie Dorothea Osterland zurate ziehen. Sie arbeitet beim Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) und ist für mehr als 30 öffentliche Schulen in und um Dresden zuständig. Im DNN-Interview erklärt die ausgebildete Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, wie sich der Personalmangel auf ihre Arbeit auswirkt, welche Lockdown-Folgen heute bei den Schülern zu sehen sind und welche möglicherweise noch kommen.

Struktur und Regelmäßigkeit sind sehr wichtig

Frau Osterland, als die Schulen im Lockdown geschlossen wurden, warnten viele vor den negativen Folgen für die Schüler. Welche Auswirkungen beobachten Sie heute bei Ihrer Arbeit?

Corona hat zu Leistungs- und Lernrückständen bei den Schülern geführt, das ist Fakt. Zudem haben die Anfragen beim Thema Schulverweigerung zugenommen. Kinder, die schon vor der Pandemie nicht gerne in die Schule gegangen sind, wollen jetzt nicht mehr dorthin zurück. Zudem scheint es, als gebe es in den Grundschulen mehr Kinder mit massiven Verhaltensproblemen. Diese können die Folge eines inkonsequenten Erziehungsverhaltens sein, das wiederum mit dem generellen Strukturverlust in vielen Familien durch Homeschooling und Homeoffice zusammenhängen kann.

Dabei sind Struktur und Regelmäßigkeit gerade für jüngere Kinder sehr wichtig. Ich muss heute auch mehr Schüler auf Lese-Rechtschreib- und Rechenschwäche hin untersuchen, was wiederum daran liegt, dass die Diagnostik während der Schulschließungen nicht möglich war. Somit handelt es sich um aufgeschobene Probleme.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hat die Coronakrise Ihre Arbeit konkret beeinträchtigt? Die Kinder saßen ja monatelang zuhause.

Solange die Schulen geschlossen waren, fiel der Kontakt zu den Kindern komplett weg und damit auch die Möglichkeit, auf deren Probleme zu schauen. Die Beratungen für die Schulen selbst liefen virtuell weiter. Als der Präsenzunterricht dann wieder startete, durften wir mit Sondergenehmigung in die Schulen, allerdings auch nur in besonders akuten Fällen. Heute kann ich mit Beachtung der Hygienekonzepte wieder vor Ort arbeiten.

Wann melden sich die Schulen bei Ihnen?

In den meisten Fällen, wenn bei einem Kind der Verdacht auf Rechen- oder Lese-Rechtschreib-Schwäche besteht oder wenn es unkonzentriert ist, nicht mitkommt. Dann unterhalte ich mich mit dem Schüler, beobachte ihn im Unterricht, spreche mit den Eltern und Lehrern. So versuche ich, mir ein Gesamtbild zu verschaffen, um zu verstehen, woran es hakt und wie man Abhilfe schaffen kann. Wenn es um Probleme außerhalb des Schulkontextes, wie beispielsweise Essstörung oder selbstverletzendes Verhalten geht, versuchen wir, an therapeutische Angebote zu vermitteln.

Kinder- und Jugendpsychologen werden, besonders seit der Coronapandemie, überrannt. Bis zum Therapiebeginn kann ein Jahr vergehen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Wir sind derzeit nur elf aktive Kollegen, die für die öffentlichen Schulen in der Stadt Dresden und den zugehörigen Landkreisen zuständig sind. Das sind eindeutig zu wenige. Alleine ich komme auf 30 Einrichtungen. Dementsprechend riesig ist der Berg an Aufgaben. Im schlimmsten Fall kann es ein Jahr dauern, bis ich mich um einen Antrag kümmern kann. Themen wie Schulverweigerung haben dann Priorität, damit das Kind dem Unterricht nicht zu lange fernbleibt. Wenn es mehr Schulpsychologen gäbe, wäre das Problem aber nicht automatisch gelöst.

Ist es nicht frustrierend, wegen der hohen Arbeitslast nicht schneller helfen zu können?

Natürlich. Zumal an den Aufträgen oft ganze Schicksale hängen. Wenn ich ein Kind auf Rechenschwäche hin untersuchen soll, habe ich meine festgelegten diagnostischen Verfahren. Aber im Gespräch merke ich dann vielleicht, dass sich die Eltern des Kindes gerade scheiden lassen, was das Kind sehr belastet. Manchmal arbeite ich auch mit Schülern zusammen, die von der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden, weil die Eltern sie vernachlässigen. Das sind oft sehr ergreifende Geschichten, die die Probleme im Schulkontext auch mitauslösen können.

Um mit einem Schüler unter 18 arbeiten zu können, brauchen sie die Zustimmung der Eltern. Wie reagieren die auf Sie?

Es gibt Eltern, die sagen, sie wollen kein schulpsychologisches Gespräch für ihr Kind. Da herrscht oft noch das Klischee vom Psychologen, der in den Kopf schauen und den Menschen manipulieren kann. Andere Eltern wiederum haben überhöhte Erwartungen an uns und unsere Arbeit.

Nun befindet sich Sachsen erneut im Corona-Krisenmodus. Die Schulen sollen laut aktueller Verordnung allerdings offen bleiben. Beruhigt Sie diese Aussicht?

Das Kind einer Bekannten aus Bautzen muss jetzt wieder in den Wechselunterricht, weil es an der Schule zu viele Coronafälle gab. Lokale Einschränkungen sind also möglich. Um wen ich mir dabei am meisten Sorgen mache, sind die psychisch vorbelasteten Kinder und die aus schwierigen familiären Kontexten, denen zuhause zum Teil Gewalt droht. Für sie ist das Homeschooling wie ein Damoklesschwert. Die Schule dagegen dient ihnen als Schutzraum.

Zur Person Dorothea Osterland ist eine von 14 Schulpsychologen am Standort Dresden des Landesamtes für Schule und Bildung. Nach ihrem Studium in Psychologie absolvierte sie eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Bevor sie 2009 am Lasub anfing, war Osterland in der beruflichen Rehabilitation und Jugendhilfe tätig.

Was braucht es nach Ihnen, damit psychisch belastete Schüler nicht durchs Raster fallen?

Regelmäßige, intensive Betreuung durch ihre Lehrer. Ein guter Lehrer weiß, auf welche Schüler er besonders schauen muss. Zudem sollten Beratungsgespräche schneller und spontaner möglich sein, damit die Hemmschwelle niedriger ist, sich die Sorgen von der Seele zu reden. Vielleicht braucht es hier ergänzend zu uns Schulpsychologen ein niedrigschwelliges Angebot. Das wäre auch im Hinblick auf die langfristigen Folgen des Lockdowns gut. Diese werden uns noch eine ganze Zeit beschäftigen. Ich vermute, dass Themen wie Ängste, sozialer Rückzug, depressive Verstimmungen zunehmen werden, aber auch Leistungsversagen.

Von Laura Catoni