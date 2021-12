Dresden

Das gesamte Schuljahr ist bisher von Corona geprägt. Das belastet Schüler, Eltern und Lehrer gleichermaßen. Im DNN-Interview äußert sich der Schulleiter des Bertolt-Brecht-Gymnasiums, Marcello Meschke, zur Infektionslage, der Impfbereitschaft von Lehrern und dem Interesse am Aufholprogramm.

Sind Sie froh, dass jetzt bald Weihnachtsferien sind?

Ja. Die meisten meiner Lehrkräfte und ich arbeiten ganz schön am Limit. Ich muss immer mehr andere wichtige Aufgaben liegen lassen. Corona nimmt inzwischen etwa 20 Prozent meiner täglichen Arbeitszeit ein. Dabei haben wir als Schule noch einigermaßen Glück gehabt. Die Corona-Fälle verteilen sich auf alle Klassen. Lehrkräfte sind kaum noch betroffen. Die Infektionen erfolgen nach unserer Beobachtung vor allem im familiären oder privaten Umfeld.

Wären Ihnen vorgezogene Ferien da nicht lieber gewesen?

Nein. Alles, was geplante Abläufe in der Schule relativ kurzfristig stört und ändert, mindert die Einstellung und das Engagement. Das trifft nicht nur für die Schüler zu. In Erwartung vorgezogener Ferien hat sich der eine oder andere schon seit Tagen etwas hängenlassen. Das ist nicht gut.

„Für Jugendliche ist die Situation sehr problematisch“

Wie ist die Lage bei den Corona-Infektionen an Ihrer Schule?

Von 1004 Schülerinnen und Schülern waren am 13. Dezember fünf von der Präsenz abgemeldet, 51 waren an diesem Tag krank, alles außer Corona. 41 Mädchen und Jungen waren in Quarantäne, weil sie selbst positiv oder Kontaktperson waren. Knapp ein Zehntel kranke Schülerinnen und Schüler ist vor Weihnachten eine normale Situation. Der Unterschied: Einige sind wiederholt in Quarantäne – bis das Virus durch eine große Familie so durch ist.... Sie waren irgendwann vielleicht auch selbst krank oder auch nicht, aber auf jeden Fall sehr lange nicht in der Schule. Für diese Jugendlichen ist die Situation sehr problematisch. Die Lehrkräfte versuchen hier im Einzelfall entlastende Entscheidungen zu treffen.

Was heißt das?

Es müssen vielleicht nicht immer die Mindestzahlen für Tests voll ausgeschöpft werden... Wir müssen allerdings auch in diesem Jahr den Projektunterricht, der für die fünf Tage vor Weihnachten geplant war, absagen, weil viele außerschulische Lernorte für unsere Projekte nicht genutzt werden können. Nun gibt es an diesen Tagen Unterricht.

„Wenige Eltern sind sehr scharf, polemisch oder sarkastisch“

Wie gehen Schüler, Eltern und Lehrer mit den Coronaregeln um, wie erleben Sie das Für und Wider?

Die meisten Eltern sind sehr froh, dass die Schulen offen sind und dankbar für unser Bemühen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie erkennen die komplizierte Lage und unsere Schwierigkeiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie akzeptieren unsere Entscheidungen, auch wenn sie sich selbst manchmal andere gewünscht hätten. Wenige Eltern sind sehr scharf, polemisch oder sarkastisch in ihrer Kritik. Da nehmen sich die Extremisten auf beiden Seiten übrigens nichts.

Und die Jugendlichen?

Unter den Schülerinnen und Schülern gibt es auch sehr gegensätzliche Auffassungen. Ich erlebe aber in meinem Unterricht und in Gesprächen mit den Schülervertretern stets eine sehr sachliche und respektvolle Diskussion mit gründlich durchdachten und gut vorgetragenen Argumenten. In der Lehrerschaft ist das in meiner Wahrnehmung auch fast immer vernünftig, wenn auch kontrovers. Allerdings werden wir alle mit der Zeit und der zunehmenden Anspannung etwas dünnhäutiger.

Online-Nachhilfe-Plattform weiterhin konstant genutzt

Wie sieht es mit der Impfbereitschaft bei Lehrern aus, ist eine Impfpflicht nötig oder unsinnig?

Fast alle Lehrkräfte sind geimpft. In der gesamten Pandemie gibt es keinen bekannten Fall an der Schule, wo eine Übertragung von Lehrer zu Schüler oder umgekehrt beziehungsweise von Lehrer zu Lehrer als wahrscheinlich gelten muss. Aus meiner Sicht ist eine Impfpflicht für Lehrer nicht notwendiger als für andere Berufsgruppen.

Wie läuft das Programm „Aufholen nach Corona“?

Es läuft viel besser, als ich das selbst erwartet hatte. Vor allem weil es der Kultusbehörde gelungen ist, ein erstaunlich unbürokratisches Verfahren mit unterstützendem Personal zu etablieren. Es wird besser angenommen, als ich das vermutet hätte. Inwieweit es hilft, kann ich noch nicht abschließend einschätzen. Erstaunlich ist, dass die vorhandenen schuleigenen Fördermöglichkeiten GTA, „Schüler helfen Schülern“, Deutsch als Zweitsprache nicht stärker nachgefragt werden als sonst. Das Angebot einer Online-Nachhilfe-Plattform, mit der wir im Rahmen von „Aufholen nach Corona“ kooperieren, wird weiterhin konstant genutzt. 103 Gutscheine wurden angefragt, 83 wurden eingelöst. 70 Schülerinnen und Schüler nutzen die Online-Angebote derzeit aktiv.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was hätte die Politik anders machen müssen?

Es wäre schön gewesen, wenn die Politik eher erkannt hätte, dass die Schulschließungen pandemisch sehr wenig bewirken, aber bei den Kindern zu großen Problemen in all den bekannten Bereichen führen. Dass zuletzt nur noch Infizierte in Quarantäne geschickt wurden, war sehr gut für den Schulbetrieb, ebenso die Möglichkeit sich freizutesten. Insofern bin ich zwar kräftemäßig am Ende, aber zufriedener mit den aktuellen Entscheidungen für die Schulen.

Von Ingolf Pleil