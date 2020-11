Dresden

Welche Rolle spielen die Schulen bei der Verbreitung des Coronavirus’ in Sachsen? Dieser Frage geht die Studie „SchoolCoviDD19“ der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität ( TU) Dresden und des Universitätsklinikums seit Mai dieses Jahres nach. Nachdem die Ergebnisse der ersten Testreihe im Frühjahr darauf schließen ließen, dass Schulen keine Corona-Hotspots sind, wird diese These nun durch Ergebnisse einer zweiten Testreihe bestätigt.

Mit ihrer Studie wollten die Forscher herausfinden, wie stark sich das Coronavirus an sächsischen Schulen im Laufe des Regelbetriebs nach dem ersten Lockdown ausgebreitet hat. Hierfür untersuchten sie mehr als 2000 Blutproben von Schülern mit einem mittleren Alter von 15 Jahren und Lehrern aus 13 weiterführenden Schulen in Dresden und den Landkreisen Bautzen und Görlitz auf Antikörper.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Weniger als ein Prozent von über 2000 Blutproben mit Antikörpern

Die erste Untersuchung fand im Mai, nach der Wiedereröffnung der Schulen statt und ergab, dass weniger als ein Prozent der Teilnehmer Corona-Antikörper besaßen und sich somit angesteckt hatte. Nun schauten sich die Wissenschaftler die Schüler und Lehrer vor den Herbstferien erneut an. Auch die Ergebnisse der zweiten Blutuntersuchung lassen aufatmen: Obwohl knapp 50 Prozent der Schüler und 16 Prozent der Lehrer angaben, zwischen den beiden Blutentnahmen eine Atemwegsinfektion gehabt zu haben, änderte sich der Anteil der Blutproben mit nachgewiesenen Antikörpern bis zu den Herbstferien nicht. Das erklärt die Medizinische Fakultät der TU Dresden in einer aktuellen Pressemitteilung. Gleichzeitig sei die gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen in diesem Zeitraum von 139 auf 245 pro 100 000 Einwohner angestiegen.

„Keine unerkannten Ansteckungen in den untersuchten Schulen“

Studienleiter Professor Reinhard Berner von der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Uniklinikums zieht ein positives Fazit: „Unsere Daten zeigen, dass der Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern in der Population der Jugendlichen mindestens bis zu den Herbstferien sehr gering war. Das ist umso bemerkenswerter, da sich in diesem Zeitraum – September 2020 – die Infektionszahlen in Sachsen verdoppelt haben.“ Daraus schlussfolgert Berner, dass es weder während der ersten Welle noch in den vier Monaten nach Wiedereröffnung der Schulen zu unerkannten Übertragungen gekommen sei und dass es keine Hinweise gebe, dass Schulen sich zu „silent hotspots“ der Pandemie entwickelt hätten.

Schulschließungen „allenfalls als letztes Mittel“

In Anbetracht der aktuellen Infektionsdynamik rechnen die Forscher dennoch damit, dass das Virus bei Schülern und Lehrern häufiger auftreten wird. „Allerdings legen die Daten der Studie nahe, dass nicht die Schulen als Quelle und Ausbreitungsort der Pandemie fungieren“, erklärt Dr. Jakob Armann, der die Studie als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zusammen mit Professor Berner betreut. Daher sollte die Politik mögliche Schulschließungen „allenfalls als letztes Mittel“ betrachten.

Um auch weiterhin die Ausbreitung von Corona in sächsischen Schulen zu beobachten, zieht Armann eine dritte Testreihe Ende des Jahres oder Anfang 2021 in Betracht, je nachdem wie sich die Pandemie bis dahin entwickle.

Von Laura Catoni