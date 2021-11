Schulen in Dresden von Corona-Ausbrüchen getroffen

Dresden

Die vierte Corona-Welle trifft mit voller Wucht die Schulen. In Dresden sind nach Auskunft der Stadtverwaltung aktuell 131 Bildungseinrichtungen von Corona-Ausbrüchen betroffen. 734 Schüler und Lehrkräfte befinden sich den Angaben zufolge in Quarantäne, allerdings ist diese Zahl nicht aussagekräftig. In vielen Fällen liegen dem Gesundheitsamt einfach keine Informationen über Infektionsfälle und die Konsequenzen vor.

16 Grundschulen vollständig geschlossen

18 Schulen in Dresden sind vom Landesamt für Schule und Bildung für einen bestimmten Zeitraum vollständig geschlossen worden. Darunter zählen 16 Grundschulen und je eine Förder- und Oberschule, in denen sich das Virus über alle Klassenstufen verbreitet hat und von einem unkontrollierten Infektionsgeschehen auszugehen ist.

Hinzu kommen 43 Schulen, die teilweise vom Amt geschlossen werden mussten. Auch hier sind besonders viele Grundschulen betroffen. 23 dieser Einrichtungen sind teilweise geschlossen, weil Klassenzüge oder einzelne Klassen schwer von Coronaausbrüchen getroffen sind. Hinzu kommen fünf Fördereinrichtungen, sieben Oberschulen, sieben Gymnasien und ein Berufsschulzentrum.

Schüler werden dreimal getestet

Die Schüler aller Klassenstufen werden inzwischen wieder dreimal pro Woche getestet. Die Herbstferien liegen mittlerweile etwas mehr als drei Wochen zurück. In Grundschulen müssen die Schulkinder im Unterricht keine Maske tragen. Möglicherweise treten in diesen Einrichtungen deshalb so viele Quarantänefälle auf.

Von Thomas Baumann-Hartwig