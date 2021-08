Dresden

Vor der Grundschule in Weixdorf sammelt es sich, Autos parken, Fahrräder werden angeschlossen und Leute betreten nach und nach das Schulgebäude. Und das mitten in den Ferien. Normalerweise sind die Schulen aktuell, bis auf wenige Ausnahmen, wie ausgestorben. Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) nutzt die Ferienzeit für seine alljährliche Sommertour. Thema in diesem Jahr: Schulen im Dresdner Norden, über die man spricht.

Weniger Neubau, mehr Sanierung

Die erste Station ist besagte Grundschule in Weixdorf. Von außen unscheinbar und eher an einen Supermarkt erinnernd, gibt es hier aktuell keine Baustelle. Saniert wurde das letzte Mal 2005. Damit auch alle 299 Schüler Platz haben, wurde die Grundschule 2017 mit mobilen Raumeinheiten erweitert. Die Genehmigung dafür läuft jedoch im kommenden Jahr aus.

Donhauser kann beruhigen: Eine Verlängerung soll beantragt werden. Insgesamt will der Bildungsbürgermeister bis 2025 eine halbe Milliarde Euro in die Dresdner Schulen stecken. Bis 2030 nochmal so viel. Damit soll allerdings weniger neu gebaut, sondern vielmehr saniert werden. Zwei der wenigen Neubauten stehen noch auf dem Plan der Sommertour.

Nach einer kurzen Bestandsaufnahme schwingen sich Jan Donhauser und Vertreter des Stadtrates sowie der Stadtverwaltung auf ihre Räder und es geht mit und ohne Elektroantrieb zur nächsten Station: das Gymnasium Klotzsche. Hier ist vom früheren Gebäude nichts mehr übrig, stattdessen sind die Bauarbeiter emsig in drei völlig neuen Etagen zugange. Für mehr als 30 Millionen Euro – davon 20 Millionen Euro Fördermittel – wird hier ein neues Schulgebäude errichtet. Der Rohbau steht, das Dach ist auch fertig. Aktuell werden noch die Klinkerfassade fertiggestellt, der Sonnenschutz montiert und diverse andere Arbeiten an der Fassade durchgeführt. Drinnen sind die Trockenbauer und Haustechniker am Werk.

Der stellvertretende Projektleiter Tino Flügel erklärt Jan Donhauser (v.l.) den aktuellen Stand am Gymnasium Klotzsche. Quelle: Dietrich Flechtner

Für das kommende Jahr haben sich nach Aussagen von Jan Donhauser so viele Schülerinnen und Schüler angemeldet, dass man sieben 5. Klassen füllen könnte. Doch so viele kann das Gymnasium nicht aufnehmen. Man habe sich nun auf sechs 5. Klassen geeinigt, obwohl eigentlich nur fünf möglich seien. Ein solcher Kompromiss sei nicht jedes Jahr machbar. Donhauser hat schon eine Idee: „Ich kann mir einen gemeinsamen Schulstandort mit Ottendorf-Okrilla sehr gut vorstellen, um mehr Platz für die Schüler zu schaffen und der Nachfrage gerecht zu werden.“ Doch dafür seien erstmal Gespräche mit dem Landkreis Bautzen nötig.

Auch das derzeit unumgehbare Thema Lüftungsanlagen kommt am Gymnasium Klotzsche auf. Jan Donhauser bestätigt, dass die Stadt mobile Luftfilter bestellen wird, allerdings „in Maßen“. Im Neubau sind lediglich festinstallierte Lüftungsanlagen in den Räumen zur Straße hin geplant. Die Lüftungsanlage nach hinten raus: offene Fenster.

Und dort hinaus führt der Blick ins Grüne. Denn hinter dem entstehenden Schulgebäude sind schon die ersten Außenanlagen fertig. Unterhalb der Turnhalle erstreckt sich ein kleiner Park mit Sitzgruppen aus Beton und einem Weg. Dieser soll auch für Läufe im Sportunterricht genutzt werden. Oberhalb entsteht eine kleine Laufstrecke und eine Sandgrube für den Weitsprung. Eine Besonderheit am Standort Klotzsche: An der Karl-Marx-Straße 44 genau gegenüber steht ein weiteres Gebäude, welches zum Schulstandort gehört. Dort sollen die Sportfreianlagen errichtet werden. Das dauert allerdings noch ein paar Jahre, da dort erstmal die 85. Grundschule einziehen wird, während deren Gebäude saniert wird, gibt Donhauser zu bedenken. Im neuen Schulgebäude sollen die ersten Schüler ab August 2022 lernen. Bis dahin sind die Klassen weiterhin an den Schulstandort Pieschen ausgelagert.

Auf die Baustellenbegehung folgt der Besuch der letzten unsanierten Schule im Dresdner Norden: die 85. Grundschule. Das Volleyballnetz hängt durch, die Fassade bröckelt und in der alten Turnhalle schießt einem der Geruch vergangener Jahrzehnte in die Nase. Die alten Kletterstangen rufen bei den Besuchern gute wie schlechte Erinnerungen aus der eigenen Schulzeit hervor. Hier muss dringend saniert werden. Das wird es seit 2011 auch schrittweise. Der Brandschutz ist erneuert worden, ebenso die Sanitäranlagen und die Fenster. Und bis 2023 soll noch einiges hinzukommen. Barrierefreiheit wollen die Verantwortlichen mithilfe eines Fahrstuhls erreichen, der außen an das Schulgebäude angebaut wird. Außerdem werden sämtliche Türen im Haus verbreitert.

Die Turnhalle der 85. Grundschule wird komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Quelle: Dietrich Flechtner

Neben weiteren Brandschutzmaßnahmen wird die Fassade erneuert und der Schulhof etwas gemütlicher gestaltet. Ein weiteres Großprojekt ist besagte Turnhalle. Die wird komplett abgerissen und durch einen neuen, nachhaltigen und zum Großteil aus Holz bestehenden Neubau ersetzt. Dieser wird ebenfalls barrierefrei gebaut. Die Maßnahmen kosten insgesamt rund 12,7 Millionen Euro und Ende 2023 soll alles fertig sein.

Die Planer mussten tüfteln

Eher fertig, obwohl derzeit noch im Rohbau, soll die nächste Station sein. Die Großbaustelle an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee soll sich bis August kommenden Jahres in eine neue Schule verwandeln, und zwar in die 151. Oberschule. Diese wird komplett neu gebaut, weil es der Stadt an Oberschulplätzen fehlt, begründet Jan Donhauser. Und nicht nur das: Am liebsten möchte der Bildungsbürgermeister hier eine Gemeinschaftsschule draus machen und auch 11. und 12. Klassen einziehen lassen. Doch das scheitert derzeit am Platz und am Geld. Eine zusätzliche Etage würde zehn Millionen Euro kosten. Wie hier noch angebaut oder aufgebaut werden könnte und wer das finanzieren soll, müssen die Verantwortlichen erst noch klären.

Der Neubau liegt an einer kritischen Stelle, was die Lärmbelastung betrifft. Nicht nur Königsbrücker Straße und Stauffenbergallee treffen hier aufeinander. Hinter dem Gebäude verläuft auch noch die Bahnstrecke. Die Planer mussten tüfteln, damit hier trotzdem Schülerinnen und Schüler in Ruhe lernen können. Herausgekommen ist ein Gebäude in U-Form. Sämtliche Klassenzimmer liegen zum Innenhof hin, zur Straße hin verlaufen die Flure. Die Turnhalle liegt parallel zur Bahnstrecke direkt am Gebäude und von der Mensa aus können die Schüler direkt in die tiefer liegende Sporthalle schauen.

Außerdem soll die bereits im letzten Schuljahr gegründete Schule – die 38 Schüler des ersten Jahrgangs lernen bis zur Eröffnung an der Hechtstraße – ein Inklusionsstützpunkt für blinde und sehbehinderte Kinder werden. Dafür wird ein spezielles Leitsystem im Gebäude eingerichtet. Wenn die Bauarbeiten weiter nach Plan verlaufen, sollen die ersten Schülerinnen und Schüler im August 2022 einziehen und aus der aktuell zweizügigen Oberschule eine vierzügige werden.

Julia Reichenbächer, Schulleiterin der 19. Grundschule, sitzt in einem der neu eingerichteten Klassenzimmer. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Sommertour des Bildungsbürgermeisters endet an der 19. Grundschule, Am Jägerpark. Hier begrüßt Schulleiterin Julia Reichenbächer die Gäste und verkündet stolz, dass sie die ersten sind, die das neue Foyer betreten dürfen. Bisher war es abgesperrt und die Schüler werden den neuen Eingang erst im kommenden Schuljahr nutzen. Die zweizügige Grundschule wurde seit August 2019 saniert und ist seit Juni dieses Jahres fertig. Für rund 5,1 Millionen Euro wurden hier die Wärmedämmung von Fassade und Dach erneuert, neue Fenster samt Sonnenschutz angebracht, neue Heizungsanlagen sowie Sanitärstränge in den Klassenzimmern installiert, ein Aufzug angebaut und das optische Erscheinungsbild insgesamt erneuert.

Von Lisa-Marie Leuteritz