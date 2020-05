Schule neu denken: Warum wir ausgerechnet in der Krise bei der Bildung umsteuern sollten

Dresden

Jede Krise bietet Chancen. Eine Binsenweisheit, die sich nach Vorstellung von Fachleuten auch in der Bildungslandschaft bewahrheiten könnte. In einer Petition fordern Erziehungswissenschaftler aus der ganzen Bundesrepublik eine breite Debatte über neue Bildungsmöglichkeiten – statt einfach zur alten Schule zurückzukehren. Die Dresdner Professorin Anke Langner ist eine der Initiatoren. Aus ihrer Sicht ist das Bildungssystem längst an seinen Grenze angelangt. Sie ist überzeugt: Einfach weiter so wie bisher könnte den Schülern gerade jetzt in der Coronakrise schaden.

Sachsen öffnet nach und nach wieder die Schulen, ab nächster Woche dürfen alle Grundschüler wieder in die Klassen. Frau Professorin Langner, Sie sagen, das ist keine so gute Idee. Warum?

Dass Schule startet und Kinder wieder die Möglichkeit bekommen, miteinander zu lernen, ist erstmal für eine Pädagogin sehr unterstützenswert, denn Kinder brauchen sich gemeinsam, vor allem in dieser Situation, die viele Menschen persönlich für sich als Krise bestimmen. Wie die Schulöffnung geplant ist, ist für mich jedoch bedenklich.

Was genau bereitet Ihnen Sorge?

Es geht den Entscheidern nicht darum, dass Kinder und Jugendliche miteinander sich stärken, sondern darum, dass sie zum einen nachweisen, wie gut sie sind und dies unter widrigen Lebensbedingungen, und zum anderen, dass die Kinder, die sich im Übergang befinden, diesen ohne Leistungsverlust vollziehen müssen. Es geht also nicht darum, dass wir gestärkte Schülerpersönlichkeiten unterstützen.

„Lernen funktioniert immer dann gut, wenn ich mich mit anderen austauschen kann“

Genau deshalb kritisieren Sie in der Petition explizit die Leopoldina und deren entsprechende Empfehlung. Sie sprechen vom Versuch einer Aufrechterhaltung des konkurrenzorientierten Kompetenzerwerbs. Was genau meinen Sie damit?

Schule hat die Funktion Schüler in der Gesellschaft zu platzieren, dazu nutzt sie Leistungsmessung. Gern wird die Leistung gleichgesetzt mit Bildungserfolg, das verkürzt Bildung auf das Erbringen von messbaren Kompetenzen vor allem in Mathe und Deutsch. In der aktuellen Situation treibt die Schüler einmal mehr etwas anderes um als eben diese Fächer. Nicht wenige Kinder leben in häuslichen Situationen, wo Eltern das Lernen nicht unterstützen können, oder wo ihnen Lernen in räumlicher Beengtheit und ohne Zugang zu digitalen Tools erschwert wird. Lernen funktioniert aber immer dann gut, wenn ich mich mit anderen austauschen kann, wenn ich mit anderen meine Sorgen und auch meine Freude teilen kann. Dieses Teilen geht nur durch gemeinsames Erleben und Erfahren, das dürfen die Kinder aktuell ausschließlich mit ihren Familien. Und Lernen gelingt dann, wenn es für Kinder Sinn ergibt, wenn Lehrer Angebote machen können, die für Kinder aktuell bedeutsam sind. Die Lehrer sehen ihre Kinder aber teilweise nur noch einmal pro Woche in einer Videokonferenz und können so aktuell keine Lernangebote machen, die die Lebenssituation der einzelnen Schüler im Blick hat. Das benötigen wir aber unbedingt, sonst hat eine reine Wissenswiederholung keinen Sinn.

Sie und andere Erziehungsexperten plädieren für einen langsamen Übergang, bei dem es die Institution Schule nicht einmal unbedingt braucht. Wie muss dieser Übergang gestaltet werden?

Wir möchten einen offenen, konstruktiven Diskurs, in dem die Expertise von unterschiedlichen Disziplinen beteiligt ist: von Virologen und Medizinern, aber eben auch von Psy­chologen und Erziehungs­wis­sen­schaft­lern sowie Praktikern aus Bildungseinrichtungen. Unser Vorschlag ist – von den Kindern aus gedacht – gebt ihnen die Möglichkeit, in kleinen überschaubaren Gruppen miteinander wieder in einen realen Austauschprozess zu kommen und gemeinsam die Welt zu entdecken, darum geht es vor allem in Bildungsprozessen.

„Wir wollen Familien Entspannung schaffen“

Und das geht auch ohne Schule?

Für diesen Prozess müssen nicht alle in die Schule gehen, sondern dafür müssen wir kreativ miteinander überlegen, wie wir das ermöglichen können, je nach individueller Situation. Manche sollten wieder in die Schule, andere können das mit un­terschiedlichen Familien gemeinsam gestalten. Es darf nicht darum gehen, wie viel Stoff jetzt noch durchgenommen wird, sondern es muss darum gehen, dass die Kinder diese Veränderungen, die für alle einschneidend sind, gemeinsam bearbeiten – und in diesem Prozess kann dann auch Fachliches wieder interessant werden. Kinder bewegt Corona und sie stellen viele Fragen, an denen wunderbar Mathematik, Deutsch, Geografie, Geschichte, Biologie gemacht werden kann – aber eben nicht nach dem Lehrplan.

Das Modell überträgt viel Verantwortung auf die Eltern. Die meisten Eltern sind aber keine ausgebildeten Pädagogen oder haben selbst teils Probleme mit dem Unterrichtsstoff...

Diese Verantwortung wollen wir minimieren, wir wollen Familien Entspannung schaffen und wir wollen allen Kindern bessere Zugänge geben. Aktuell wird die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland extrem verstärkt. Die letzten acht Wochen waren für viele Eltern eine enorme Belastung: Homeschooling, Homeoffice und Homekita, ich weiß wovon ich rede, ich bin selbst zweifache Mutter.

Das hat zweifelsohne viele Eltern an Grenzen gebracht...

Die Familien haben unterschiedliche Ressourcen, mit der Situation umzugehen, und manche keine, da haben wir die Pflicht, auf die Kinder zu achten. Und ja, die Eltern sind keine Lehrer und sie sollen es auch nicht sein, sie waren es aber über die letzten Wochen und Kinder verweigern sich mehr und mehr und rufen nach ihrer Schule, wo sie gemeinsam wieder lernen wollen. Wir wollen die Eltern also auf keinen Fall mehr in die Pflicht nehmen. Wir wollen mit dem Modell erreichen, das alle Kids in den Genuss kommen mit anderen Kindern zu lernen, vor allem auch die kleineren und es ist uns klar, dass Schule nicht einfach wieder starten kann, also müssen wir andere Lernorte und andere Form der Vergemeinschaftung von Lerngruppen finden. Lehrer müssen das aus der Ferne immer noch so gut wie möglich begleiten, aber es muss uns bewusst sein, das geht nicht genauso wie in normalen Zeit.

„Es ist spät, aber nicht zu spät“

In der Petition wird die Einrichtung einer Kommission gefordert, die Strategien entwickeln soll, flankiert von einer möglichst breiten Debatte. Ist dazu die Zeit nicht viel zu knapp?

Es sind acht Wochen schon vergangen, die hätten genutzt werden können. Das liegt aber nicht in unserer Hand, die wir die Petition unterschrieben haben, sondern das liegt in der Hand derer, die entscheiden. Es ist spät, aber nicht zu spät und Zeit ist irgendwie immer knapp. Das ist jedenfalls kein Argument, nicht Lösungen im Sinne der Kinder zu finden. Ich persönlich hätte nie erwartet, dass Kinder – die kommende Generation – so in diesem Diskurs übersehen werden. Ich habe die ersten Entscheidungen im März hingenommen, aber mit meinem wissenschaftlichen Grundverständnis verstehe ich immer mehr, dass wir nichts wissen, dass die Daten zu dünn sind. Warum sollen Entscheidungen jetzt auf den Rücken der Kinder erfolgen und zu Ungunsten von Bildungsprozessen?

Ihren Vorstoß rüttelt heftig an den Leitlinien der deutschen Bildungspolitik. Kommt die in dieser Krise einfach nur an Grenzen – oder ist es generell mal an der Zeit, die Dinge jetzt anders zu machen?

Die Schule kommt nicht an die Grenzen, sie ist schon lang dort angekommen. Sie hat sich seit über 100 Jahren kaum verändert und wir könnten diese Krise nutzen – weil Krisen immer wichtige Ereignisse sind, indem sich Menschen umorganisieren – um eben auch Schule neu zu bauen, so dass sie dem 21. Jahrhundert angemessen ist. Es ist doch absurd, wenn Kinder bisher Wissen eingetrichtert bekommen und mit dem Lockdown von heute auf morgen auf einmal einen selbstständigen Wissenserwerb vollziehen sollen – was sie zumindest in der Mehrheit in keiner Schule gelernt haben.

„Kinder brauchen sich gegenseitig“

Was ist denn der Zeit angemessen?

Es ist irritierend, wenn keiner weiß, wie diese Gesellschaft und diese Welt sich in den nächsten Monaten und Jahren verändern wird – und wir fokussieren uns auf die Ergebnisse in Mathe und Deutsch. Wir brauchen kreative Köpfe, die gemeinsam kreative Lösung finden werden. Dazu bedarf es natürlich der Kulturtechniken, aber eben auch des kooperativen Arbeitens, einer ausgeprägten Reflexion, der Wissens- und Informationsbewertung – alles Metakompetenzen, die in der Schule noch viel zu wenig eine Rolle spielen.

Die aktuelle Lage ist jedenfalls beispiellos. Nie zuvor waren mitten im Schuljahr die Einrichtungen so lange geschlossen. Wegen der Kontaktsperren haben sich viele Kinder nicht gesehen. Wie gut stecken gerade die Jüngeren so eine Situation weg?

Kinder brauchen sich gegenseitig, einmal mehr in einer solchen Krise. Sie müssen all das, was gerade passiert, miteinander verarbeiten können und es müssen individuelle Wege möglich sein, damit alle Kids als gestärkte Persönlichkeiten aus dieser Krise hervorgehen – und bei der nächsten Krise einen kühlen Kopf bewahren und gute Entscheidungen für diese Gesellschaft treffen.

„Nicht jedes Lernen muss in der Schule stattfinden“

Die aktuelle Situation trifft auch viele Grundschüler, die gerade lesen und schreiben lernen, aber auch das Lernen an sich. Lässt sich das nach acht Wochen noch kitten – und was passiert, wenn die Schulen doch wieder dicht gemacht werden müssen?

Es ist für einen Lernprozess nicht optimal, wenn er ausgesetzt wird. Daran werden die Kids am Ende bei guter pädagogischer Begleitung aber nicht verzweifeln. Sollte das Lernen bis September kaum in der Schule möglich sein, wird das aber schwierig zu kompensieren sein.

Ein wichtiger Aspekt sind die hygienischen Voraussetzungen an den Schulen, um unter Aspekten der Vorsorge Unterricht durchzuführen. Kann das an den überfüllten Dresdner Schulen gewährleistet werden?

Es geht darum, andere Lösungen zu finden, weil Kinder ja nicht zur Schule gehen sollen, um Hygienemaßnahmen einzuhalten, sondern weil sie dort lernen und miteinander spielen können. Die einzelnen Schulen haben unterschiedliche Voraussetzungen, wie auch die Schüler. Es braucht differente Lösungen und nicht jedes Lernen muss in der Schule stattfinden und vielleicht auch nicht für jedes Kind.

Das steckt hinter der Petition Erziehungs- und Bildungswissenschaftler fordern in einer Petition mit dem Titel „Güterabwägung in der Krise: Chancen eröffnen für neue Bildungsmöglichkeiten statt zurück zur alten Schule“ den Weg der Wiederöffnung der deutschen Schule zu überdenken – und mahnen stattdessen an, die aktuelle Situation für eine grundsätzliche Debatte zu nutzen. Kritisiert wird, dass der Fokus nur auf den Abschlüssen und der Entlastung der Eltern liegt, die Bedürfnisse der Kinder aber in der Diskussion kaum Gewicht haben. In der Debatte soll nun ausgeleuchtet werden, wie schulische Bildung unter den aktuellen Bedingungen gelingen kann und was der Maßstab von Bildung ist. Die Petition richtet sich an den Bundestag. Sie kann unter www.change.org/chanceneröffnen eingesehen und unterzeichnet werden. Informationen gibt es auf der Internetseite der Initiatoren, wo darüber hinaus auch konkrete Vorschläge für neue Wege in der Bildung gemacht werden können: gueterabwaegung-in-der-krise.de.

Zur Person Anke Langner wurde 1979 in Görlitz geboren. 2004 schloss sie an der Humboldt-Universität in Berlin ihr Studium als Diplom-Pädagogin ab. In Dresden ist sie seit 2013 Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Inklusive Bildung. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Inklusive Unterrichtsforschung, Qualitative und Quantitative Schulforschung (Individualisierung und Schule, Gemeinschaftsschule), der Umgang mit Vielfalt, sozialer Ausgrenzung und Teilhabe, Entwicklungstheoretische Zugänge sowie Inklusion in der außerschulischen (politischen) Bildung. Sie ist Projektleiterin der Universitätsschule Dresden, wo seit Sommer des vergangenen Jahres unter wissenschaftlicher Begleitung innovative Formen des Lehrens und Lernens erprobt werden.

Von Sebastian Kositz