Schulden? Rote Zahlen? So dicke hat es Dresden.

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von 109 Millionen Euro erwirtschaftet. „Wir haben in der Coronakrise die Finanzen nicht aus dem Auge verloren und sind mit kluger Steuerung gefahren. Das Ergebnis spricht für sich“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Drei Gründe für den Überschuss

Drei Effekte haben laut Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) zu dem hohen Überschuss geführt: Die am 21. April 2020 verhängte Haushaltssperre trage etwa ein Drittel zum Ergebnis bei. Die Stadt habe nicht nur coronabedingte Mehrausgaben bewältigen, sondern in einigen Bereichen auch weniger Geld ausgeben müssen. Im Lockdown mussten beispielsweise die Schulen nicht beheizt werden, floss das für den Schwimmunterricht vorgesehene Geld nicht ab. „Wir hätten dieses Geld lieber ausgegeben“, so Lames. Nun mehrt es den Reichtum der Stadt. Drittens haben Bund und Freistaat erkleckliche Hilfsprogramme aufgelegt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Blick in die Zukunft, den die Steuerschätzer diesen Monat gewagt haben, fällt positiv aus. Dresden kann sich wieder über steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer freuen, wenn die Schätzer recht behalten. Die Stadt kann den Haushaltsüberschuss einsetzen. „Wir haben gut daran getan, dass wir das Geld nicht verdaddelt haben. Jetzt können wir es gezielt einsetzen“, erklärte Lames.

Investitionen werden nicht gekürzt

Im Dezember 2022 hatte eine Stadtratsmehrheit mit dem Haushalt für 2021/2022 beschlossen, dass die Verwaltung 77 Millionen Euro einsparen soll – 46 Millionen Euro Investitionen und 31 Millionen Euro im konsumtiven Bereich. Die Kürzung der Investitionen soll laut Hilbert zurückgenommen werden. Heißt: Schulhausbau und Straßenbau erhalten die geplanten Mittel, auch an den Investitionen für das Städtische Klinikum Dresden wird nicht gespart.

Umfangreiches Corona-Hilfsprogramm

Zweitens will Hilbert dem Stadtrat ein umfangreiches Hilfsprogramm zur Bewältigung der Coronafolgen vorschlagen. Darin enthalten sind der Verzicht auf eine Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt bis zum Herbst (rund 7 Millionen Euro), der Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Gastronomen und Veranstalter (0,85 Millionen Euro) sowie die Erstattung der Elternbeiträge bei coronabedingten Einschränkungen in den Kindertagesstätten (1,14 Millionen Euro). Weitere große Posten: Verlustausgleich von städtischen Unternehmen wie dem Zoo (2,1 Millionen Euro) und ein Corona-Fonds (2 Millionen Euro).

13 Millionen für das Gymnasium LEO

Größter Einzelposten im Hilbert-Vorschlag sind 13 Millionen Euro für die verkehrliche Erschließung des Gymnasiums „LEO“ in Seidnitz. „Wir haben um jeden Cent Eigenmittel für den Schulhausbau gerungen und den Freistaat mit ins Boot holen können. Aber ohne die Erschließung können wir die Schule nicht betreiben“, erklärte Hilbert. Besonders der Bereich um die Bodenbacher Straße und Winterbergstraße müsse umfangreich ausgebaut werden.

Schnellerer ÖPNV ohne Planverfahren

5,59 Millionen Euro sollen in Projekte der ÖPNV-Beschleunigung fließen, die einen großen Effekt bringen könnten, aber keine umfangreichen Planverfahren erfordern würden. Dazu zählten der Ausbau der Quohrener Straße für die Buslinie 61, die Sanierung der Augsburger Straße, Dornblüthstraße und Niederwaldstraße sowie der Ausbau der Straßenbahnstrecken Fetscherplatz, Blasewitzer Straße und Loschwitzer Straße und Lübecker Straße und Cossebauder Straße.

Eishalle soll erstligatauglich werden

Die Energieverbund-Arena, im Volksmund Eishalle, soll für 10,7 Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden. Erweiterung auf 4750 Zuschauerplätze beim Eishockey, Bau von Balkonen für die VIP-Logen oder Einbau eines Videowürfels sollen für erstligataugliche Bedingungen sorgen, falls die Eislöwen ihr sportliches Ziel eines Tages erreichen.

Geld für ein „neues Sachsenbad“

„Bürgerschaftliches Engagement“ nennt Hilbert den letzten großen Ausgabeblock in seinem Vorschlag: So sind 6,5 Millionen Euro für eine neue Schwimmhalle in Pieschen reserviert, Arbeitstitel: „Neues Sachsenbad“. Plus eine Million Erlös aus dem Verkauf des alten Sachsenbads und eine Million Euro gesparte Mittel für Sicherungsmaßnahmen ein ordentlicher Grundstock. Der mit weiteren Mitteln aus dem Versorgungskonzern SachsenEnergie ergänzt werden soll, so dass zeitnah das neue Bad gebaut werden kann.

Zusätzliche Mittel für die Universitätsschule

Die Universitätsschule soll bis zu 6,5 Millionen Euro Steuermittel erhalten, wenn es gelingt, die gleiche Summe an Spenden zu sammeln. Mit 13 Millionen Euro zusätzlich könnte ein Schulgebäude entstehen, das sich die Schulgemeinschaft vorstellt, so Hilbert.

Fernsehturm und Blaues Wunder

300 000 Euro sind für die Sanierung der Wanderwege rund um den Fernsehturm geplant und eine Million Euro für den Ausbau des Oberwachwitzer Weges – unabdingbar für die Reaktivierung des Aussichtspunktes für die Öffentlichkeit, erklärte der OB. Weitere millionenschwere Vorhaben: Kauf von 15 bereits gemieteten Containern für Kindertagesstätten (6 Millionen Euro) und Sanierung Blaues Wunder (4,3 Millionen Euro).

Hilbert erklärte, eine zweite Haushaltsdebatte solle es nicht geben. „Dieses Ergebnis ist uns nicht in den Schoß gefallen. Wir haben für unsere Finanzpolitik nicht nur Streicheleinheiten bekommen.“

Linke: Miese Prognosefähigkeit der Verwaltung

Diese gab es auch am Mittwoch nicht. „Wäre diese Summe in den Haushaltsberatungen bekannt gewesen, hätten weder das Einsparpaket im Umfang von etwa 70 Millionen Euro noch die Kreditfinanzierung des Heinz-Steyer-Stadions beschlossen werden müssen. Wäre die Prognosefähigkeit der Stadtverwaltung besser, hätten wir spätestens ab Herbst 2020 die Haushaltssperre aufheben können, nein: Müssen!“, erklärte Linke-Finanzpolitiker Tilo Kießling.

CDU: Vorschläge sind zustimmungsfähig

„So erfreulich das Ergebnis auch ist, weicht es bereits zum wiederholten Mal deutlich von der Planung ab. Hier erwarten wir für die Zukunft eine sorgsamere Planung des Finanzbürgermeisters“, kritisierte CDU-Fraktionsvorsitzender und Finanzpolitiker Peter Krüger. Er signalisierte Zustimmung zum Verwendungsvorschlag des OB.

Grüne: Wo bleibt der Klimaschutz?

Das sehen die Grünen anders: „Die vom Oberbürgermeister gesetzten Schwerpunkte enttäuschen, für Klimaschutz ist trotz 109 Millionen Euro Überschuss immer noch kein Geld da. Stattdessen werden Mittel in eine Eissporthalle gesteckt“, erklärte Stadträtin Anja Osianer. Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne teilte die Kritik an dem plötzlich so guten Abschluss: „Es mutet ganz so an, als habe man die den Haushalt verhandelnden Fraktionen bewusst in Unkenntnis über den tatsächlichen Zustand der städtischen Kasse gehalten. So etwas sollte nicht zur Gewohnheit werden!“

Von Thomas Baumann-Hartwig