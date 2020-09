Dresden

Der Widerstand der Schulen ist geblieben: Jetzt hat sich die Stadtverwaltung in Dresden entschieden, wie es mit den Schulen in Johannstadt weitergeht. Die Errichtung eines Schulcampus aus Bertolt-Brecht-Gymnasium und 101. Oberschule in Dresden ist vom Tisch. „Ich werde diesen Vorschlag nicht in den Stadtrat einbringen“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) auf DNN-Anfrage. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) trägt diese Entscheidung mit.

Widerstand in Schulen

Die Verwaltung hatte im Mai die Überlegungen öffentlich gemacht, auf dem Gelände des Brecht-Gymnasiums an der Lortzingstraße in Johannstadt für beide Schulen Neubauten zu errichten. Der „ Schulcampus Johannstadt“ sollte sogar klimaneutral gebaut werden, hießt es später. Der Vorschlag hatte sofort den breiten Widerstand aus beiden Schulen und der Elternschaft hervorgerufen. In beiden Einrichtungen wird befürchtet, die Erfolge der bisherigen Arbeit könnten in der geplanten Konstellation Schaden nehmen.

Anzeige

Die Stadt würde mit den Campus-Plänen von bisherigen Stadtratsbeschlüssen abrücken. So soll auf der Cockerwiese bislang eine Oberschule und eine Grundschule gebaut werden und die 101. dann dort ihr Domizil erhalten. Von den beiden Bestandsgebäuden des Brecht-Gymnasium sollte eins saniert und das zweite durch einen Neubau ersetzt werden.

Weitere DNN+ Artikel

Keine Chance im Stadtrat

Ausgangspunkt für die Campus-Pläne waren offenbar Überlegungen von Hilbert, auf der Cockerwiese mehr Platz für Wohnungsbau zu schaffen. Die Fläche ist für zwei Schulbauten ohnehin sehr beengt. In der Vergangenheit hatte es daher bereits Debatten über den Doppelstandort gegeben.

In zwei Gesprächen hatten Schulleitungen und Elternvertreter dem Bildungsbürgermeister ihre Argumente gegen den Campus dargelegt und sich auch nicht davon abbringen lassen. Donhauser erklärte daher jetzt, es sei nicht sinnvoll, dem Stadtrat einen Vorschlag zu machen, der von den betroffenen Schulgemeinschaften eindeutig abgelehnt werde. „Es ist nicht zu erwarten, dass es dafür eine Mehrheit geben würde“, sagte der Bildungsbürgermeister.

Offene Fragen

Offen ist nun, wie es konkret weiter geht. Die 101. Oberschule benötigt spätestens 2025 eine Alternative zur Konstellation auf ihrem gegenwärtigen Standort an der Pfotenhauerstraße. Sie teilt sich das Gebäude mit dem Gymnasium Johannstadt. Das wird in den nächsten Jahren immer mehr Schüler aufnehmen. Ab 2023 wird mit beengten Verhältnissen gerechnet. Bleibt es beim Doppelstandort auf der Cockerwiese? Gibt es eine andere Lösung für das Gymnasium Johannstadt oder die Grundschulplätze im Altstadtbereich?

Der Bildungsbürgermeister äußerte sich nicht zu weiteren Überlegungen. Die 101. Oberschule habe Anspruch auf die Lösung des Standortproblems und werde diese auch bekommen. „Der Status quo dafür ist die Cockerwiese“, erklärte Donhauser. Er habe sowohl dem Brecht-Gymnasium als auch der 101. Oberschule zugesagt, deren Anliegen für die Standortentwicklung weiter voranzutreiben. Er war damit Sorgen entgegengetreten, die ablehnende Haltung zu den Campus-Plänen könne sich negativ für die Schulen auswirken.

Von Ingolf Pleil