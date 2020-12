Schulbau in Dresden: Was 2020 fertig wurde und was 2021 auf dem Plan steht

Dresden

Stattliche Bilanz: Die Stadt hat im laufenden Jahr bislang 92 Millionen Euro in Schulgebäude verbaut. „Das Jahr 2020 war trotz der Corona-Krise ein erfolgreiches Jahr für das Gründungs- und Baugeschehen in der Dresdner Schullandschaft“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU).

„Höhepunkte des Jahres sind zweifellos die beiden Schulgründungen und die Grundsteinlegung für den neuen Schulkomplex des Gymnasium Klotzsche“, sagte Donhauser. Die Investitionssumme wird noch steigen. Im Haushalt waren mehr als 100 Millionen Euro für 2020 veranschlagt. In die jetzt vorgelegte Bilanz sind alle Ausgaben bis Mitte Dezember eingeflossen.

Erhebliche Beträge für Grundschulen

Erhebliche Gelder flossen nach den Angaben der Stadt in den Grundschulbereich. In Tolkewitz beispielsweise wurden die Sanierungsarbeiten an der 44. Grundschule an der Salbachstraße für rund zwölf Millionen Euro abgeschlossen. In der Südvorstadt konnte die 117. Grundschule „ Ludwig Reichenbach“ ihr für sechs Millionen Euro saniertes Schulgebäude wieder beziehen.

Rund zehn Millionen Euro investierte die Landeshauptstadt in die Sanierung der 15. Grundschule in der Äußeren Neustadt sowie weitere zwölf Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der 30. Grundschule „Am Hechtpark“. Nach knapp zweijähriger beziehungsweise zweieinhalbjähriger Bauzeit nahmen die Schulgemeinschaften im Frühjahr beziehungsweise im Sommer 2020 den Schulbetrieb in ihren Stammhäusern wieder auf.

Ebenfalls in der Dresdner Neustadt entstand an der Marta-Fraenkel-Straße 8 ein neuer Grundschulstandort für rund 16,5 Millionen Euro. Nach etwa 20 Monaten Bauzeit konnte dort die 148. Grundschule im August 2020 ihren Betrieb mit vier Klassen aufnehmen, die Schule war im Jahr davor an der Fröbelstraße schon vorgegründet worden und jetzt Ende August begeistert vom Schulstart im Neubau.

Mehr als 13 Millionen Euro hat die Stadt in die denkmalgeschützte 84. Grundschule „In der Gartenstadt" Hellerau

Auch die Arbeiten an der 84. Grundschule „In der Gartenstadt“ in Hellerau konnte die Stadt in diesem Jahr beendet. Nach den Winterferien zog die Schulgemeinschaft in ihr saniertes Schulgebäude am Heinrich-Tessenow-Weg zurück. lnsgesamt investierte die Stadt Dresden für das denkmalgeschützte Objekt rund 13,4 Millionen Euro.

Neugründungen für Oberschulen und Gymnasien

Zwei neue Schulen konnte die Stadt den Kapazitätsausbau für Oberschulen und Gymnasien vorantreiben. Die 151. Oberschule öffnete zum Schuljahr 2020/2021 als Mitnutzer der 30. Grundschule „Am Hechtpark“ in der Neustadt erstmals ihre Türen. Bis zum Sommer 2022 entsteht an der Königsbrücker Straße/Ecke Stauffenbergallee ein eigener Schulstandort für die 151. Oberschule. Ebenfalls zum Schuljahresbeginn ging das Gymnasium Dresden-Johannstadt im Schulgebäude Pfotenhauerstraße 42 in Betrieb. Die ersten Jahre werden das Gymnasium Dresden-Johannstadt und die 101. Oberschule „ Johannes Gutenberg“ das Doppelschulgebäude gemeinsam nutzen.

Ausbau von Sporthallen

Vier neue Schulsporthallen konnten eröffnet werden: Die Einfeld-Sporthalle an der 95. Grundschule „ Caroline Neuber“ an der Donathstraße in Tolkewitz ( Baukosten rund 3,2 Millionen Euro), die Zweifeld-Sporthalle an der 30. Oberschule auf dem Unteren Kreuzweg in der Inneren Neustadt ( Baukosten rund 5,5 Millionen Euro), die Einfeld-Sporthalle am Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“ Dresden ( Baukosten rund drei Millionen Euro) sowie die Einfeld-Sporthalle auf dem neuen Schulgelände der 148. Grundschule in der Neustadt. Die modernen Sporthallen kommen nach dem Unterricht auch dem Vereins- und Freizeitsport zu Gute.

Beim Ausblick knirscht es

Weitere Schulbauprojekte werden 2021 fertig. Dazu zählen die Arbeiten am Gymnasium Plauen, am Gymnasium Dreikönigschule, am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ in der Neustadt und am Beruflichen Schulzentrum für Gastgewerbe „ Ernst Lößnitzer“ neben dem Kraftwerk Mitte, listet die Stadt auf.

Mit solchen Kunststoffbällen hat die Stadt beim Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner"

Viele Schulen müssen zudem noch mit maroden Turnhallen arbeiten. Die 30. Grundschule beispielsweise wird noch Jahre auf eine neue Anlage warten müssen. Deshalb sieht Bildungsbürgermeister Donhauser die Entwicklungen um den Stadthaushalt sehr kritisch. Die Stadträte haben beim Haushaltsbeschluss unter anderem die Gebührenerhöhungen für die Kinderbetreuung und das Parken auf Eis gelegt. Im Gegenzug wird noch über eine Sparliste von 46 Millionen Euro zu Gegenfinanzierung verhandelt. Dabei könnten auch noch Schulbauprojekte über die Klinge springen.

Niedrige Parkgebühren oder Schulbauten ?

„Das wird ein hartes Ringen und ich bleibe dabei: ich kann keinen Euro abgeben“, machte Donhauser gegenüber DNN klar. Das gehe schon mit Blick auf den Bedarf für Neubau und Sanierung in den Jahren 2024 und 2025 nicht und schon „gar nicht finanziere ich ausbleibende Parkgebühren mit Kitas und Schulen“. Es sei kurios, aber kaum sei der Haushalt beschlossen, werde „quasi schon über einen Nachtragshaushalt verhandelt“. Donhauser fügte hinzu: „Ich habe derzeit etwa 120 Millionen Euro für Investitionen im Schulbereich und die brauche ich auch.“

Von Ingolf Pleil