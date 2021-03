Dresden

Kritik an Testpflicht: Die Schülervertretung in Dresden spricht sich gegen einen Zwang zu Coronatests vor der Rückkehr zum Präsenzunterricht aus. „Der Zugang zu vollständiger Bildung sollte nicht von einem Schnelltest-Ergebnis abhängen, welches noch dazu eine zwar geringe, aber vorhandene Fehleranfälligkeit aufweist“, erklärte der Vorsitzende des Stadtschülerrats Dresden, Jack Müller, auf DNN-Anfrage.

Debatte um Testpflicht

Im Zusammenhang mit der Öffnung der Schulen für alle Schüler in den nächsten Tagen diskutiert die sächsische Staatsregierung auch über eine Testpflicht. Schüler sollten einmal wöchentlich und Lehrer zweimal wöchentlich getestet werden. Wer nicht zu einem Test bereit ist, sollte das Schulgebäude nicht betreten dürfen, hieß es bei der Vorstellung der Pläne durch Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Es deuteten sich bereits Widerstand innerhalb der schwarz-grün-roten Koalition an.

Am Freitagabend will die Staatsregierung ihre Entscheidung darüber verkünden. Bei der Rückkehr der Kinder und Jugendlichen an die weiterführenden Schulen soll es Wechselunterricht geben. Die Klassen für den Präsenzunterricht sollen so geteilt werden, dass höchstens 16 Kinder anwesend sind.

Geringe Beteiligung im Januar

Bei der Öffnung der Schulen für die Abschlussklassen Mitte Januar hatte der Freistaat kostenlose Tests auf freiwilliger Basis angeboten. In Dresden hatten sich von rund 8500 in Frage kommenden Schülern rund 2900 an den Tests beteiligt. Mit einer Quote von rund 34 Prozent lag die Landeshauptstadt im landesweiten Durchschnitt. Piwarz hatte sich seinerzeit enttäuscht gezeigt von der Teilnahme. Ein Testpflicht wäre aus rechtlichen Gründen jedoch nicht möglich, hieß es damals. Darüber müsste der Bund entscheiden.

Auch aus der Lehrerschaft gab es positive Stimmen zu einer Testpflicht. „Ich hätte mir das gewünscht“, sagte die Leiterin des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums Dresden, Sandra Gockel, seinerzeit. Am Freitag bekräftigte sie ihre Haltung. Damit gebe es ein sichereres Gefühl für die Schulgemeinschaft, erklärte sie. Positive Resonanz gebe aus auch von den Eltern. Sie seien froh darüber, dass es vor Ostern wieder losgehe mit dem Präsenzunterricht und würden auch eine Testpflicht begrüßen.

Testbereitschaft stärken

Die Schülervertretung sieht das anders. „Der bessere Weg wäre, die Testbereitschaft auf freiwilliger Basis zu stärken“, sagte Schülerratschef Müller. Hierzu zähle beispielsweise eine schülerfreundlichere Organisation. Im Januar gab es längere Wartezeiten, an Tests interessierte Schüler mussten bestimmte Schulen aufsuchen, wo die Test erfolgten. „Um die Testbeteiligung zu erhöhen, sollte also zunächst in diesen Punkten nachgebessert werden, bevor man über eine Testpflicht nachdenkt.“ Das genauer Prozedere der Testungen hat der Freistaat noch nicht mitgeteilt.

Die Öffnungsschritte begrüßte die Schülervertretung. Mit einer aktuellen Inzidenz von 62,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in 7 Tagen gebe es ein zum Oktober 2020 vergleichbares Infektionsgeschehen in Dresden, das damals von Experten als „sicher“ für Schüler bewertet wurde. „Zudem befürworten wir anfangs ein Wechselmodell, um Abstands- und Hygieneregeln zuverlässig einhalten und so Neuinfektionen in Schulen weitgehend verhindern zu können“, fügte Müller hinzu.

„So schnell wie möglich Präsenzunterricht“

Grundsätzlich gelte es, Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich wieder in den Präsenzunterricht zu holen. Auch wenn es sich in der Summe zunächst nur um eine Woche vor den Ferien handele, biete sich damit „die Gelegenheit im Homeschooling erarbeitet Lernbereiche zu festigen, um später gezielter darauf aufbauen zu können“.

Von Ingolf Pleil