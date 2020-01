ÖPNV: Wie Dresden die Eltern entlasten will

Dresden

Kostenfreier Öffentlicher Personennahverkehr – mit dieser Forderung musste sich jetzt der Petitionsausschuss des Stadtrats auseinandersetzen. Ein ermäßigtes Schüler- oder Bildungsticket gibt es in Dresden nicht. Die Stadt erstattet Eltern die Hälfte der Kosten für eine Monatskarte. Allerdings rückwirkend. Heißt: Die Eltern zahlen die Monatskarten für das gesamte Schuljahr und erhalten erst hinterher auf Antrag den städtischen Anteil.

Vielleicht landesweites Bildungsticket

Kostenloser ÖPNV für Schüler und Auszubildende, so die einstimmige Auffassung im Ausschuss, sei aus finanziellen Erwägungen nicht möglich. Hier werde Dresden aufmerksam die Diskussion über ein Bildungsticket auf Landesebene verfolgen. Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen steht als Ziel, landesweit ein Ticket zum Preis von 15 Euro pro Monat für alle Schüler und Azubis einzuführen.

Finanzielle Entlastung trotz gescheiterter Petition

Die Petition zum kostenlosen ÖPNV ist im Ausschuss gescheitert. Eine kleine Verbesserung soll es aber doch geben: Die Verwaltung sagte überraschend zu, eine Satzungsänderung zu prüfen, nach der die Eltern nicht mehr in Vorkasse gehen müssen. Diese sollen stattdessen Monat für Monat die Erstattungsbeträge überwiesen bekommen. „Wir haben schon lange eine entsprechende Änderung der Regeln gefordert“, erklärte Linke-Bildungspolitikerin Anja Apel. „Nun müssen die Eltern nicht mehr Monat für Monat so tief in die Tasche greifen.“

Änderung frühestens 2021/22

Aber es floss auch etwas Wasser in den Wein: Die Satzungsänderung wird wohl frühestens zum Schuljahr 2021/2022 kommen, wie die Verwaltung einräumte. Eine Änderung zum neuen Schuljahr sei schwer vorstellbar – so schnell lassen sich die Prozesse im Rathaus dann doch nicht steuern. Schuljahr 2021/2022? Vielleicht hat es die sächsische Landesregierung ja bis dahin geschafft, das Bildungsticket vom Koalitionsvertrag in die Realität zu transportieren. Was die Satzungsänderung obsolet machen würde.

Von Thomas Baumann-Hartwig