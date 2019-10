Vor dem Zweiten Weltkrieg existierten in Dresden über 100 Kinos. Allein zwischen Prager und Waisenhausstraße sowie See- und Wilsdruffer Straße gab es zwölf Stück, davon sieben Erstaufführungstheater. Eine Tagung in den Technischen Sammlungen widmet sich im November der urbanen Kinokultur, selbstverständlich mit Filmabend.