Dresden

Der Stadtschülerrat Dresden spricht sich für tägliche Corona-Tests in Schulen für Schüler und Personal aus. „Jeder Corona-Test, der frühzeitig eine Infektion erkennt, ist wichtig für sicheren Präsenzunterricht“, sagt Oscar Jandura, Vorsitzender des Stadtschülerrats Dresden.

Der Schülervertretung ist dabei klar, dass das tägliche Testen eine Herausforderung sei. „Aus unserer Sicht jedoch eine, die bewältigt werden kann und muss“, fügte Jandura hinzu. Bislang wird an Schulen in Sachsen dreimal wöchentlich getestet. Mit den zusätzlichen Tests sollen Schulschließungen vermieden werden.

Verständigung mit Verwaltung

Auf diese Forderung habe sich der Vorstand in einem Gespräch mit Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser geeinigt. Der CDU-Politiker begrüße und unterstütze diese Forderung ausdrücklich. Der Bildungsbürgermeister hatte sich gegenüber DNN bereits entsprechend geäußert und dabei aber auch darauf verwiesen, dass die Impfung im Kampf gegen die Pandemie das Entscheidende bleibe.

Regelmäßiges Testen an Schulen ist aus Sicht des Stadtschülerrats unabdingbar. So könnten Infektionsketten frühestmöglich unterbrochen werden. Vor allem dort, wo im Unterricht keine Maske getragen wird, wie zum Beispiel an Grundschulen, müsse häufiger getestet werden.

Mangel an Luftfiltern

Da die Schulen der Stadt Dresden „nicht ausreichend mit Luftfiltern versorgt“ sind, lässt sich nur mit täglichem Testen sicherstellen, dass sich dort weiterhin nur wenige Personen mit dem Corona-Virus anstecken. Darin steckt ein deutlicher Seitenhieb auf die Stadt. Donhauser hatte lange Zeit bei der Anschaffung von Luftfiltern auf der Bremse gestanden. Jetzt werden möglicherweise bis zu 600 Geräte vor allem für Grundschulen beschafft, reichlich 300 davon stehen der Verwaltung bereits zur Verfügung. Der Stadtschülerrat appelliert auch an Geimpfte und Genesene, die von der Testpflicht ausgenommen sind, sich täglich einem kostenfreien Test zu unterziehen.

Das sächsische Kultusministerium bleibt zurückhaltend gegenüber einen Erhöhung der Testfrequenz. Für die bisherigen Testungen aller zwei Tage würden landesweit rund 1,6 Millionen Tests pro Woche benötigt. Für eine Ausweitung auf eine tägliche Testung wären wöchentlich etwa 2,7 Millionen Tests nötig. Lieferkapazitäten und Logistik würden da an ihre Grenzen stoßen. Die dreimalige Testung sei bereits sehr engmaschig und liefere einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen in der jeweiligen Schule.

Von Ingolf Pleil