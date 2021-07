Schüler erforschen historische Verbindungen zwischen Dresden-Briesnitz und Decin 

Dresden

Der Kopf ist schon erkennbar. Mit vorsichtigen Hammerschlägen treibt Ivo Švejnoha den Hohlbeitel durchs Holz. Seine Hände sind kräftig, die Finger dunkel und voller Farbflecken. „Das wird ein Polizist“, sagt er.

Ivo Švejnoha, 64 Jahre alt, geboren im nordböhmischen Decin / Tetschen, war Holzfäller und Wärter einer Trinkwasserstation mitten im Wald im Lausitzer Gebirge. Nach Feierabend jedoch schnitzte er Holzskulpturen. 2003 machte er diese Leidenschaft zum Hauptberuf, entschied sich für die Existenz als freier Künstler und zog nach Kytlice / Kittlitz im Tal der Kamnitz. Seine Figuren stehen in den Zoos in Usti nad Labem, Decin, Liberec. Er hat den Schankraum des Restaurants „Praha“ (Prag) in Jetrichovice / Dittersbach gestaltet und eine ganze Ausstellung im Infocentrum von Srbská Kamenice / Windisch Kamnitz. Ständig hat er neue Ideen. Gerade entstehen zehn Bilder, in denen er eine Sage von einer Quelle und der Kapelle am Ruzovsky vrch (Rosenberg) darstellt.

Besonders gern arbeitet er für Kinder. Auf dem Zaun um den Spielplatz unweit vom Bahnhof sitzen seine Holzfiguren von Storch, Falke, Gimpel, Meise, Tannenhäher, Wiedehopf und Eule, übergroß und in leuchtenden Farben.

Zwei der bunten Holzvögel von Ivo Švejnoha am Spielplatz in Kytlice. Quelle: Tomas Gärtner

Unter dem Dach des Verschlages neben seinem Haus am Hang entstehen ein Hubschrauber, blau bemalt mit gelbem Dach, ein rotes Feuerwehrfahrzeug und ein Polizeiauto. „Die werden demnächst in der Ortsmitte aufgestellt“, erzählt er. „Da können sich die Kinder hineinsetzen.“

Aber auch jenseits der Grenze findet man inzwischen seine Werke. Im Zschonergrund in Dresden-Briesnitz zum Beispiel steht eine Holzbank, in deren Rückenlehne er ein Relief mit der Briesnitzer Kirche geschnitzt hat. Seit September 2020 erinnert sie an das 25-jährige Bestehen der „Aktion Ameise“, einer Kindernaturschutzgruppe, entstanden in der evangelischen Kirchgemeinde.

Diesen Verbindungsfaden geknüpft hat René Hermann, Bezirkskatechet in Dresden und Organisator der Gruppe. Und zwar über Karl Stein. Der ist Jahrgang 1954, stammt aus Varnsdorf im Schluckenauer Zipfel. Noch vor dem Tschechischen war Deutsch seine erste Muttersprache. Er ist ein ausgezeichneter Kenner von Landschaft und Geschichte des Lausitzer Gebirges und der Böhmischen Schweiz. Seit Jahren bewohnt er das obere Stockwerk des Pfarrhauses neben der 1788 errichteten spätbarocken Franziskus-Xaverius-Kirche im Ortsteil Bela (Biela) am Rande von Decin. Im Erdgeschoss und im Garten verbringen jeden Sommer Kinder aus Dresden eine Freizeit.

Eine Verbindung ist bereits bekannt:

Bis zum Herbst wollen etwa 20 Schüler, zur einen Hälfte aus dem Dresdner Westen, zur anderen Hälfte aus der christlichen „Nativity“-Schule in Decin-Kresice, noch mehr Verbindungsfäden knüpfen, in einem Dokumentarfilm. Ausgangspunkt ist Ivo Švejnohas Bank im Zschonergrund.

Eine Verbindung ist bereits bekannt: Architekt Gotthilf Ludwig Möckel (1838-1915) hat nicht nur die Pläne für den Umbau der Briesnitzer Kirche 1881 geliefert, auch die für die bis 1884 errichtete evangelische Christuskirche an der Teplicer Straße in Decin-Podmokly (Tetschen-Bodenbach), heute genutzt von der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder.

1923 bekam die Kirche prominenten Besuch: Albert Schweitzer hielt dort einen Vortrag, um Spenden zu sammeln für sein Urwaldkrankenhaus in Lambarene (Gabun). Auch Orgel hat er gespielt. Zum 100. Jubiläum im Januar 2023 will Sandro Weigert, Kirchenmusikdirektor in Dresden, das Programm von damals in einem Konzert wiederholen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiterer Faden führt von da in den Tetschener Stadtteil Biela der 1930er Jahre. In einem Haus stand eine illegale Druckerpresse. Auf der druckten Antifaschisten, Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), einer marxistischen Abspaltung aus der SPD, Aufklärungs-Schriften gegen die Nationalsozialisten. Rote Bergsteiger schmuggelten die über die Grüne Grenze nach Sachsen. Die Schüler wollen möglichst viele interviewen, die noch etwas darüber wissen.

Auf dieser Spur haben sie bereits eine weitere Verbindung geknüpft: zum Sächsischen Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ Dresden, den 1927 ebenjene Roten Bergsteiger gründeten. Schon damals trafen sie sich mit tschechischen Bergsteigern in der Böhmischen Schweiz. Ihre erste Auslandstournee 1932 führte sie in Tschechoslowakei. Für den 18. September plant das Ensemble ein Konzert, zum ersten Mal in der katholischen Franziskus-Xaverius-Kirche in Biela. „Vielleicht gelingt es uns, damit eine neue Tradition zu begründen und eine Brücke zwischen Dresden und Decin zu schlagen“, meint René Hermann.

So wird das Netzwerk aus regionalen und historischen Verbindungen dichter und dichter. Ivo Švejnoha, der nun dazugehört, hat bereits den nächsten Auftrag aus Briesnitz bekommen: eine Holzbank für die 76. Grundschule. Sie soll an jene vier Lehrer erinnern, die ihren Schülern den Zschonergrund als schützenswerte Landschaft nahebrachten: Bruno Birus, Friedrich Böttcher, Wilhelm Liebert und Hermann Lemme. Ihren Dokumentarfilm wollen die Schüler im Herbst beim Jugendgeschichtstag im Sächsischen Landtag zeigen.

Internet: www.briesnitzerameisen.de

Von Tomas Gärtner