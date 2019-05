Dresden

Der Protest geht weiter: Auch an diesem Freitag sind in Dresden mehrere 100 Teilnehmer dem Aufruf der Initiative „ Fridays for Future“ zur Demonstration für mehr Klimaschutz gefolgt. Es seien in Dresden wieder über 350 Schüler mit vielen weiteren jungen Menschen auf der Straße gewesen, teilten die Veranstalter mit.

„Dass auch nach so vielen Wochen immer noch so viele junge Menschen nicht nur deutschlandweit, sondern in ganz Europa auf die Straße gehen, zeigt wie drängend unser Anliegen ist“, erklärt Schülerin und Mitorganisatorin Sianna Fetzer. „Wir jungen Menschen fürchten zu Recht um unsere Zukunft und deshalb werden wir immer wieder auf die Straßen gehen, das nächste Mal am 24. Mai.“ Sie würden nicht nachlassen, unermüdlich für ihre Zukunft zu kämpfen, bis ein konsequenter Klimaschutz in allen Belangen durchgesetzt sei.

Der Demonstrationszug bewegte sich vom Goldenen Reiter in die Neustadt. Dabei hätten die Europawahlen im Fokus gestanden. „Es wird Zeit, dass Deutschland seine Pflicht erfüllt und seinen Teil dazu beträgt, die Klimakrise aufzuhalten“, forderte Student und Mitorganisator Nikolaus Gründahl. Die nächsten Wahlen seien „so unglaublich wichtig“, weil sie darüber entscheiden würden, „ob wir und unsere Kinder noch eine lebenswerte Welt vorfinden werden oder ob diese von der Gier derjenigen, die nicht mehr mit ihr leben werden müssen, zerstört sein wird“.

Juliane Wiedersberg, Studentin und Mitorganisatorin, rief zur geplanten Protestaktion für bessere Radverkehrsförderung vor dem Radverkehrskongress in der Messe Dresden am 13. Mai auf. Sie kritisierte, dass sich Verkehrsminister Andreas Scheuer nur für eine Eröffnungsrede daran beteiligen will. „Ein Unding, hier zeigt sich dass Radverkehr für Herrn Scheuer keine Priorität besitzt“, sagte Wiedersberg. Um dem Bundesminister zu zeigen, wie wichtig Radverkehr für den Klimaschutz ist, würden die Schüler „außnahmsweise montags streiken“. Alle seien eingeladen, am Montag vor der Messe Dresden, ab 13.30 Uhr, ein Zeichen zu setzen.

