Schrecken die Hausbesetzer in Dresden den sächsischen Amtsschimmel auf?

Dresden

Eine kleine Gruppe von Hausbesetzern treibt seit gut einem Jahr in Dresden ihr Unwesen. Getrieben von Wut und (naivem) Idealismus dringen sie in leerstehende Häuser in, um gegen Leerstand und steigende Mieten zu protestieren. Wer mag, kann das eine ehrenvolle Tat nennen. In einem Rechtsstaat, der privates Eigentum grundgesetzlich schützt, ist das Hausfriedensbruch. Folgerichtig räumt die Polizei diese Häuser in der Regel innerhalb weniger Tage.

Eine schöne alte Villa vergammelt

So auch diesmal in der Jägerstraße 10 a. Dort hat diese Woche eine Jugendgruppe eine alte Villa im Preußischen Viertel besetzt, die seit fast 13 Jahren leer steht und langsam aber sicher verfällt. Das Ganze fand im Rahmen der „feministischen Besetzungstage“ statt und schloss alles ein, was nicht heterosexuell ist. Was will man machen? Links ist out, Gendergedöns mega-in. Mal sehen, was in drei Jahren angesagt ist. Aber darum geht es gar nicht. Das wirklich besondere war, dass der Eigentümer dieses Mal der Freistaat ist. Und das wirft Fragen auf.

Warum lässt das Land eine schöne alte Villa vorsätzlich vergammeln? Das Haus steht auf dem Gelände der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA). Die Mitarbeiter sind in einem Neubau und einer weiteren sanierten Villa untergebracht. Hausherr ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Der erklärt seine Untätigkeit in Sachen Stadtvilla mit einem möglichen Umzug der LUA nach Bischofswerda. Dieser ist für 2026 geplant, aber die letzte Entscheidung ist noch nicht getroffen. Mit anderen Worten: Da tut sich erstmal nichts.

Lesen Sie auch Besetztes Haus an der Jägerstraße in Dresden ist geräumt

Denkbar, so SIB, sei es, dass der Freistaat die Villa saniert und dort eine Behörde unterbringt oder aber auch die gesamte Liegenschaft verkauft. Denkbar ist aber auch, dass so eine Villa für den Staatsbetrieb Peanuts sind. SIB saniert Schlösser und Immobilien für Milliarden. Da ist eine solche Villa, nach der sich private Investoren die Finger lecken würden, nur ein Kleinod – wobei die Betonung auf klein liegt. Oder wie der SIB es ausdrückt: „In der Vergangenheit wurde eine Nutzung des Gebäudes zur behördlichen Unterbringung geprüft, dies hat jedoch zu keinem abschließenden Ergebnis geführt.“ Der Freistaat kann es sich ja leisten. Vielleicht hat die Besetzung aber den Amtsschimmel ein wenig aufgeschreckt. Das wäre bei aller Illegalität ein wünschenswerter Nebeneffekt.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel