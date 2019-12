Schon wieder Ärger mit der Bahn in Dresden-Langebrück

Dresden

Lange Gesichter in Langebrück: Nachdem bereits am Montag im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr ein Zug einfach ohne Halt durchgefahren war, blieben am Mittwochmorgen abermals zahlreiche Fahrgäste an der Bahnsteigkante zurück. Zwar hatte der Zug diesmal gehalten. Doch weil ein Triebwagen fehlte, war die Bahn rappelvoll. Ein Zustieg in Langebrück – schlichtweg nicht möglich. Es ist bereits die zweite große Panne innerhalb von drei Tagen seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag.

Premiere geht schief

Der neue Fahrplan hatte die bisher gewohnten Takte auf den Bahnstrecken zwischen Dresden und Ostsachsen gründlich durcheinandergewirbelt. Die Entwürfe hatten allerdings gerade für Langebrück am Morgen ungünstige Fahrzeiten ergeben. Dort hatte sich zwischen 7 und 7.44 Uhr ein Fenster ohne Halt eines Zuges ergeben. Auf Druck von Eltern und Politikern aus der Dresdner Ortschaft steuerte der mit zuständige Verkehrsverbund Oberelbe gegen und konnte so erreichen, dass der von Görlitz nach Dresden fahrende Regionalexpress um 7.15 Uhr in Langebrück hält. Normalerweise halten in der Ortschaft nur Regionalbahnen.

Doch das groß angekündigte Zusatzangebotkam bisher noch nicht so recht zum Tragen. Am Montag – also bei der Premiere – rauschte der Expresszug kurzerhand an den wartenden Schulkindern und Pendlern vorbei. Wie genau das passieren konnte, war auch den Verantwortlichen bei der Länderbahn Trilex, die die Verbindung betreibt, unklar. Das private Bahnunternehmen gelobte aber Besserung, wenngleich sich der Erfolg noch immer nicht einstellen wollte.

Normalerweise, so erklärt es Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller, fährt der betroffene Expresszug am Morgen von Görlitz nach Dresden stets in Doppeltraktion – heißt, dass zwei Triebwagen aneinandergekoppelt werden, um die vielen Fahrgäste in Bautzen, Bischofswerda und Radeberg einsammeln zu können. Am Mittwoch war jedoch nur ein Triebwagen unterwegs, in den sich nun alle reinquetschen mussten.

Versuch Nummer drei stellt nicht zufrieden

Der Grund für die Misere: Am Mittwoch war bei der Länderbahn ein Triebwagen wegen eines Schadens ausgefallen und musste deshalb in die Werkstatt, so Jörg Puchmüller. Deshalb war der Expresszug an diesem Morgen nur mit einem Triebwagen unterwegs. „Wir arbeiten daran, dass das auf dieser Verbindung so nicht noch einmal vorkommt“, sagt der Sprecher. Zwar können immer wieder einmal Triebwagen ausfallen. In Zukunft soll allerdings vermieden werden, dass dann ausgerechnet an dem Regionalexpress, der in Langebrück hält, der Triebwagen fehlt, kündigt Jörg Puchmüller an.

Dass am Montag, als der Zug einfach durchrauschte, sogar drei aneinandergekoppelte Triebwagen un­terwegs waren – was viele Betroffene nach der Panne am Mittwochmorgen als besonderen Hohn empfinden – war gewissermaßen eine Besonderheit. Denn an diesem Tag hatten die Länderbahner in Görlitz einen dritten Triebwagen mit angehängt, der ins Betriebswerk nach Neumark bei Zwickau überführt werden sollte, wie Jörg Puchmüller erklärt.

Neben vielen Pendlern, die am Morgen von Langebrück mit der Bahn in Richtung Dresden unterwegs sind, sind auch zahlreiche Schulkinder auf eine funktionierende und pünktliche Verbindung in Richtung Stadt angewiesen. Dazu zählen Schüler, die das Romain-Rolland-, Bertold-Brecht-, Marie-Curie-, St.-Benno-Gymnasium oder das Gymnasium Dresden-Plauen besuchen. Darüber hinaus nutzen auch Schüler des derzeit ausgelagerten Gymnasiums Klotzsche die Verbindung, um zum Unterricht im Interim in Pieschen zu gelangen.

Von Sebastian Kositz