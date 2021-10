Dresden

Sie erfreuen mit üppigem Grün. Meist blühen sie sogar schön und dann summen die Bienen. Doch es gibt Pflanzen, die irgendwann einmal zum Beispiel als Zierpflanzen aus fremden Ländern eingeführt wurden, auf längere Sicht aber Probleme machen. So sind invasive Pflanzenarten auch in Dresden ein Thema geworden.

Welche Pflanzen sorgen für Probleme und seit wann?

Das Dresdner Umweltamt nennt den Japanischen Staudenknöterich, den Riesenbärenklau, das Indische Springkraut und auch die gebietsfremde Brombeerart rubus armeniacus. „Neophyten treten an Gewässern in Dresden bereits seit vielen Jahren auf. Als invasiv wahrzunehmen waren sie etwa seit 2008/09. Gezielt und systematisch bekämpft das Umweltamt diese Pflanzen seit 2010“, heißt es auf eine Anfrage der DNN. Genannte Pflanzen wachsen vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst. „Da sie im allgemeinen geringere Standortansprüche haben, entwickeln sie sich eher und länger als einheimische Arten.“

Worin besteht das Problem?

Beim ursprünglich aus dem Kaukasus stammenden Riesenbärenklau, der bis zu drei Meter und höher werden kann, ist das Problem nicht nur, nach Auffassung des Umweltamtes aber vor allem die Giftigkeit der Pflanze. Schon bloße Berührungen können für Menschen ernsthafte gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Die Verbreitung des Riesenbärenklaus an Dresdner Gewässern habe in den vergangenen Jahren eingedämmt werden können.

Der Riesenbärenklau ist giftig. Quelle: Volker Croy

Das Problem bei Japanischem Staudenknöterich und Indischem Springkraut sei ihre invasive Ausbreitung und die daraus resultierende komplette Verdrängung der natürlichen Vegetation am Gewässer, so das Umweltamt weiter. Die Wasserläufe böten optimale Bedingungen. Schäden entstehen dadurch, dass diese Neophyten zum einen mit ihren tiefgründigen, aber wenig feingliedrigen Wurzeln der Erdböschung kaum Halt vor allem bei Hochwasserabflüssen bieten. Zum anderen bilden sie bei unbegrenztem Wachstum „regelrechte Barrieren“, die zum Rückstau und zu Ausuferungen führen können und damit zu Uferabbrüchen und Schäden an Bauwerken außerhalb der Gewässer. Der Japanische Staudenknöterich wächst zudem durch Asphalt und in Gleisbetten der Deutschen Bahn ein.

Welche Wasserläufe sind massiv betroffen?

Das Umweltamt nennt neben dem Kaitzbach in Altstrehlen den Blasewitz-Grunaer Landgraben im Gebiet Blasewitz, die Prießnitz in der Äußeren Neustadt, den Keppbach und den Weißiger Dorfbach im Unterlauf, ebenso den Unterlauf der Weißeritz, für den allerdings die Landestalsperrenverwaltung zuständig sei.

Wie werden diese invasiven Pflanzen bekämpft?

Das hängt davon ab, wie sich die jeweilige Art ausbreitet. Das Indische Springkraut ist einjährig und verbreitet sich im Gegensatz zum Japanischen Staudenknöterich oder auch der genannten Brombeerart nicht durch Ausläufer. Da reiche es aus, die Pflanzen rechtzeitig vor dem Aussamen zu beseitigen, so das Umweltamt. Beim Riesenbärenklau ist es ebenso einer von mehreren Wegen, die Pflanzen nicht zur Blüte kommen zu lassen und zu Roden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Staudenknöterich dagegen müssen die Pflanzentriebe „möglichst im Jungstadium mehrmals im Jahr und über viele Jahre und möglichst mit viel Wurzelanteilen manuell“ entfernt werden, so das Umweltamt. Das großräumige Ausbaggern und der Ersatz des Erdreiches oder die lichtdichte Abdeckung des Bestandes seien ebenfalls denkbare Bekämpfungsansätze. Sie würden jedoch praktisch meist daran scheitern, dass es nicht gelinge, alle Wurzelteile zu entfernen. Und die treiben dann wieder aus.

Die Beweidung mit Schafen ist noch eine Option. Allerdings müssten die Pflanzen im Jungstadium beweidet werden, „ansonsten würde den Tieren das Grün recht bald ,zum Halse raushängen’“. Eine Bekämpfung mit Herbiziden schließe sich aus. An Gewässern sowieso. „Fachlich wäre dies (insb. beim Staudenknöterich) auch widersinnig, da diese Mittel nicht das eigentlich relevante Wurzelwerk der Pflanze erreichen, hingegen die heimische Vegetation unterdrücken würden“.

Was kostet die Beseitigung die Stadt?

Das ist schwierig zu erfassen, man müsste ja auch jedes Mähen zum Beispiel mit reinrechnen. Ein Beispiel: Bei der Renaturierung des Kaitzbaches in Altstrehlen und der Schaffung des neuen Parks wurden bislang schon rund 90.000 Euro in die Beseitigung des Japanischen Staudenknöterichs gesteckt. „Wir mussten 1,50 Meter tief ausbaggern, weil der Staudenknöterich so tief wurzelt, die Erde austauschen und das abgebaggerte Erdreich als Sondermüll entsorgen“, erklärt Annett Tschacher, Projektleiterin bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB), die den Park als Ausgleichsmaßnahme gestalteten.

Das ist aber noch nicht alles. Denn in den nächsten Jahren müsse im Park immer wieder gemäht werden, um aufkommende Knöterichtriebe abzuschneiden. Ziel ist, die Pflanzen auf Dauer zu schwächen und dauerhaft zu beseitigen. Fakt ist, dass die Beseitigung invasiver Neophyten arbeitszeitaufwändig ist und laut Umweltamt „seit Jahren nur wirtschaftlich durch geförderte Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes durchgeführt werden kann“.

Von Catrin Steinbach