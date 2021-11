Dresden

Eine Regelung Knall auf Fall – Freitagabend beschlossen und seit Montag, 22. November, in Kraft: Die Gastronomie (die ohnehin nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich war) muss 20 Uhr schließen. Beherbergungsbetriebe dürfen von jetzt auf gleich nur noch nichttouristische Gäste aufnehmen. Wer gebucht und vielleicht in den vergangenen Tagen auch schon eingecheckt hatte, hat Pech gehabt. Eine Branche steht unter Schock.

Unverständnis für Regelung

Freitagabend, 20.30 Uhr, komme die Verordnung raus und Montag dürfe kein Tourist mehr im Hotel sein bzw. einchecken – „das ist ein administrativer Aufwand, der kaum zu stemmen ist“, sagt Florian Leisentritt, der Direktor des Dresdner Gewandhaus-Hotels. Da gehe es nicht nur darum, Gäste zu bitten abzureisen und Buchungen zu stornieren. Es sei ja Personal geplant und für die Versorgung der Gäste, die gebucht haben, eingekauft worden, macht Axel Hüpkes, Präsident der Dehoga Sachsen deutlich.

Jens Ellinger, Vizepräsident der Dehoga Sachsen, fragt sich, was es für ein Unterschied ist, ob Geschäftsreisende oder Touristen im Hotel übernachten. „Wir haben als eine der wenigen Branchen bereits 2G bzw. 2G plus und trotzdem sollen wir geschlossen werden.“

„Sicherer als in einem Hotelzimmer geht es gar nicht“

Die Hotels hätten umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt. „Sicherer als in einem Hotelzimmer geht es gar nicht“, so Florian Leisentritt. „Wir sind keine Pandemietreiber. Bei uns gibt es nicht mehr Ansteckungsgefahr als im Einzelhandel.“ Zudem findet er es wie viele andere auch „unfassbar“, dass erst immer gesagt wurde, dass Weihnachtsmärkte stattfinden können und dann, als sie aufgebaut sind, alles komplett abgesagt wird. „Bei den Händlern geht es um die Existenz, in unserer Branche genauso.“

Auf Empörung, Unverständnis und auch Verzweiflung stoßen wir bei den Gastronomen, die jetzt 20 Uhr schließen müssen. „Für Unternehmen, die nur Abendgeschäft haben, ist dieser Zeitraum viel zu gering, um wirtschaftlich zu arbeiten. Und wenn sie schließen, ist nicht eindeutig geklärt, welche Unterstützung in welcher Höhe sie für ihre Mitarbeiter und ihre eigenen Ausfälle bekommen“, bringt es Axel Klein, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Sachsen e.V., für die Gastronomie auf den Punkt. Die Dehoga spricht von einseitigen und unverhältnismäßig harten Regelungen für das Gastgewerbe.

Hoffnungslose Gesichter bei den Mitarbeitern

„Was man mit uns gerade macht, ist Horror, das ist unterirdisch. Wir sind in einer gewissen Schockstarre“, sagt Thomas Widmann. Der Gastronom betreibt acht Restaurants in Dresden, darunter Steak Royal Weiße Gasse, Burger Manufaktur an der Frauenkirche, La Osteria an der Kreuzkirche. „Ganz ehrlich, mir stehen die Haare zu Berge. Wir müssen gucken, dass wir die Verluste irgendwie minimieren, um möglichst lange durchhalten zu können.“

Gastronom Thomas Widmann vor der bodega Madrid auf dem Neumarkt. Quelle: Anja Schneider

„Wenn du durch die Restaurants gehst, blickst du bei den Mitarbeitern in hoffnungslose Gesichter. Wir haben so tolle Leute und ich weiß einfach nicht, was ich denen sagen soll. Langsam geht die Kraft aus und es ist gerade eine ganz depressive Stimmung.“

Schließungen sind vorprogrammiert

Thomas Widmann befürchtet, dass er „Restaurants jetzt erst mal ganz schließen muss, um die Chance zu haben, im Frühling wieder da sein zu können. Wir würden sonst zu viel Geld vernichten.“ Schon mit der 2G-Regelung habe der Umsatz täglich abgenommen. „Wir sitzen für November auf 100 Prozent der Lohnkosten und haben nur 30 bis 40 Prozent des Umsatzes erreicht“, macht der Gastronom die Misere anhand von Zahlen aus seinem Unternehmen deutlich.

Ein Schild mit den geänderten Öffnungszeiten an der Tür von Lloys’s Café und Bar an der Martin-Luther-Straße. Hier startet man schon früh 8 Uhr mit der Gastronomie, viele Restaurants in Dresden jedoch setzen auf das Abendgeschäft. Für sie ist die Regelung, 20 Uhr schließen zu müssen, existenzbedrohend. Quelle: Anja Schneider

Denn auch wenn die Restaurants bis 20 Uhr geöffnet haben dürfen – 2G, Homeoffice, die Absage von Striezelmarkt und aller anderen Weihnachtsmärkte, keine touristischen Übernachtungen – „Wer soll jetzt noch in die Innenstadt kommen? Wer geht jetzt noch essen? Zumal wenn er 20 Uhr aufgegessen haben und gehen muss?“, fragt sich Thomas Widmann. „Die Leute sagen ab, die kommen ja, um zu genießen, und nicht um satt zu werden.“

„Generelle Schließung wäre ehrlichere Lösung gewesen“

Das sieht sein Kollege, der Gastronom Ralph Krause (u.a. Rauschenbach Deli, Café Blumenau) genauso. Und „wenn Gastronomen versuchen, das Geschäft zeitlich massiv nach vorn zu verlagern, werden doch nicht Kontakte reduziert“. Dass am 12. Dezember – das Datum, bis zu dem die aktuellen Corona-Regelungen gelten – alles wieder gut ist, daran glaubt Thomas Widmann, wie wahrscheinlich die meisten seiner Kollegen, nicht. „Man wollte sicherlich nicht alles verbieten“, versucht sich Ralph Krause die Regelung zu erklären. „Aber eine generelle Schließung für einen begrenzten Zeitraum wäre die ehrlichere Lösung gewesen“, findet er.

Dann wäre auch rechtlich in Bezug auf Kurzarbeitergeld und Entschädigung alles sauberer geregelt. Das ist es bis jetzt noch nicht. Das kritisiert auch Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein. „Man macht zu und sagt kein Wort, was man für Hilfen andenkt“, sagt ebenso Thomas Widmann. „Ich habe das Gefühl, dass dem Ministerpräsidenten die Gastronomie schnurzpiepegal ist. Und es gibt keine Bundesregierung mehr, die sich um uns kümmert.“

Branche fordert finanzielle Hilfen

„Jetzt muss geklärt werden, dass die Leute aufgrund von Teilschließungen nicht auf der Straße landen“, so Ralph Krause, der auch Mitinitiator der Initiative „Leere Stühle“ ist. Und dass „ein Unternehmer die wirtschaftliche Entscheidung fällen darf, zuzumachen und trotzdem Unterstützung bekommt“.

Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe seien bis Ende März 2022 verlängert worden, sagt Ralph Krause, „aber das Gesetz dazu ist noch nicht verabschiedet“. „Wenn man als Unternehmer da jetzt den Antrag auf Verlängerung des Kurzarbeitergeldes stellt, muss das Arbeitsamt den Antrag gegenwärtig ablehnen, weil es ja noch kein Gesetz gibt“, erklärt der Dresdner Gastronom. Axel Klein findet, dass das Land Sachsen einen Nothilfefonds auflegen müsste, um die Lücke zu schließen. Die Dehoga fordert finanzielle Hilfen, von denen keiner ausgeschlossen werde, und Kurzarbeitergeld in Höhe von 80 Prozent ab dem ersten Bezugsmonat. Sonst werde es ein Gastgewerbe, wie wir es kennen und lieben, bald nicht mehr geben, heißt es in einer Mitteilung.

Je mehr Zeit ins Land geht, umso schwieriger werde es für Gastronomen, Hotellerie und Veranstaltungsgewerbe. „Wenn aus dem Wellenbrecher wieder ein Lockdown wird, der Monate dauert, möchte ich nicht in die Glaskugel schauen, wie viele Mitarbeiter dann noch in der Gastronomie sind“, so Krause.

Von Catrin Steinbach