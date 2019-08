Die Flotte an Elektrorollern in Dresden wächst. Platzhirsch Lime baut sein Angebot aus, mit Voi kündigt sich das nächste Mietroller-Unternehmen an. Beide haben mit der Landeshauptstadt eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die regelt, was erlaubt ist und was nicht. Das hat jedoch einen großen Haken.