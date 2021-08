Schnorr von Carolsfeld: Eine bedeutende Familie für Dresden

Dresden

Ganze Generationen sind mit der „Bibel in Bildern“ aufgewachsen, die Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872) bis 1860 schuf. Acht Jahre lang schnitt er sie in Holz. 240 waren es am Ende – zwei Drittel davon zum Alten Testament, ein Drittel zum Neuen. Der romantische Maler lutherischer Konfession wählte die wichtigsten Szenen so geschickt und gestaltete sie derart prägnant, dass man in der Buchausgabe den Text auf ein Minimum reduzieren konnte. Sie wurden weltbekannt. Unzählige Kinder konnten sich seither Gott bildhaft vorstellen: als alten, gütigen Mann mit Rauschebart und flatterndem Gewand.

Dabei verbietet das erste der Zehn Gebote im Alten Testament, sich von Gott ein Bildnis zu machen. Doch schon Martin Luther hatte es damit nicht allzu genau genommen, ganz im Gegensatz zu den Schweizer Reformatoren wie Ulrich Zwingli oder Johannes Calvin. Bis heute findet man deshalb in reformierten Kirchen keine Bilder.

Geboren in Leipzig, gestorben in Dresden

Julius Schnorr von Carolsfeld, der aus Leipzig stammte, schloss sich 1818 in Rom den Nazarenern an. Das waren Maler, die die Kunst im Geiste des Christentums erneuern wollten. Die damals üblichen Vorbilder der klassischen Antike hatten ihnen zu wenig Herz, Seele und Empfindung. Daher nahmen sie sich Italiener wie Raffael oder Michelangelo zum Vorbild und die altdeutschen Maler, die zuvor als „Primitive“ verpönt waren, Dürer und Holbein der Jüngere zum Beispiel.

Begraben liegt Julius Schnorr von Carolsfeld, der 1846 an die Kunstakademie kam und 1872 in Dresden starb, auf dem Alten Annenfriedhof in der westlichen Südvorstadt, dessen Träger die evangelische Kirche ist. Man findet seine letzte Ruhestätte im linken, älteren Teil. Die ungewöhnliche Vierergruppe, als die sie angelegt ist, soll zeigen: Diese Menschen müssen einander innig zugetan gewesen sein.

In Nachbarschaft zu Minna Wagner

Rechts der Stein für den Maler, dessen Profilrelief seinem Sohn Ludwig zugewandt ist. Der, Heldentenor am Dresdner Hoftheater, war mit gerade 29 Jahren 1865 gestorben, sieben Jahre vor seinem Vater. Ihnen gegenüber sind ihre Frauen bestattet, Marie, die Gattin von Julius, Malvina, die von Ludwig, die gleichfalls Sängerin war. Eng verbunden waren Ludwig und Malvina Richard Wagner. Als 1865 dessen Oper „Tristan und Isolde“ in München uraufgeführt wurde, standen sie in den Hauptrollen auf der Bühne.

Dass gleich daneben Minna, die erste Frau Richard Wagners, eine Schauspielerin, begraben liegt, ist also kein Zufall, wie Christian Mögel erzählt, der sich beim Verein „Denk Mal Fort!“ engagiert und Führungen über Friedhöfe anbietet. Auf dem Alten Annenfriedhof ist diese Grabanlage, die in den zurückliegenden Jahren Stück für Stück restauriert wurde, die älteste Stelle, die an die Schnorrs erinnert.

Das ist eine weit verzweigte Familie, aus der noch weitere Persönlichkeiten hervorgingen, die große Bedeutung für das Kulturleben der Stadt besaßen. Einer davon ist Franz Schnorr von Carolsfeld, ein weiterer Sohn des berühmten Malers, sechs Jahre jünger als sein Bruder Ludwig. Der schlug die philologische Richtung ein, bekam eine Anstellung an der königlich-sächsischen Bibliothek. Vierzig Jahre blieb er an dieser Vorgängerin der heutigen Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (Slub), als Oberbibliothekar, zuletzt als deren Direktor, 20 Jahre lang, bis 1907.

Geschichte, Familie, Ausstellung ■ Geschichte: Angelegt wurde der Alte Annenfriedhof 1848 in der Südvorstadt-West, an der Chemnitzer Straße (1953-1991 Franz-Carl-Weiskopf-Straße). 1863 folgte eine Erweiterung nach Plänen von Johann Friedrich Eichberg mit Totenhalle, Kapelle und Leichenhaus. Es ist der dritte Annenfriedhof – 1578 gab es den ersten an der Annenkirche (bis 1828), 1712 einen zweiten an der Josephinengasse unweit vom Sternplatz (bis 1854). Der Neue Annenfriedhof an der Kesselsdorfer Straße wurde 1875 eröffnet. Der Name geht auf die sächsische Kurfürstin Anna (1532-1585), im Volksmund „Mutter Anna“, zurück, die viel für ihre Mitmenschen tat. Ihr Denkmal, geschaffen von dem Rietschel-Schüler Robert Henze (1827-1906), wurde 2011 vom Alten Annenfriedhof an die Annenkirche versetzt. ■ Träger: Verband der Annenfriedhöfe Dresden; Internet www.annenfriedhof-dresden.de ■ Familie: Die Schnorrs von Carolsfeld waren ein sächsisches Adelsgeschlecht, das im 17. und 18. Jh. Bergbau und Hüttenwesen im Erzgebirge prägte. Hammerherr Veit Hans Schnorr (1644-1715) aus Schneeberg wurde 1687 von Kaiser Leopold I. mit dem Namen „Schnorr von Carolsfeld“ geadelt, der bezog sich auf den Ort arlsfeld im Erzgebirge. Der Maler Veit Hanns Schnorr von Carolsfeld (1764-1841), Vater des Julius Schnorr von Carolsfeld, kam 1784 zum Studium von Schneeberg nach Leipzig. Ernst Schnorr von Carolsfeld (1875-1942) war Physiker und Organist an der Dreikönigskirche, begraben ist er auf dem Loschwitzer Friedhof. ■ Ausstellung: Porträts der „Ahnengalerie“ von Oberbibliothekaren, Direktoren und verdienstvollen Mitarbeitern der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) sind in der Ausstellung „Menschen machen Bibliotheken. Bibliothekare im Porträt“ in der SLUB zu sehen; darunter befindet sich auch Franz Schnorr von Carolsfeld; Eröffnung digital per Live-Stream am 26. August, 19 Uhr ■ Internet www.slub-dresden.de

In dieser Zeit erhielt die Bibliothek bedeutende Bestände, zum Beispiel eine umfangreiche Privatmusikaliensammlung, wie Julia Meyer erinnert, stellvertretende Generaldirektorin der SLUB. Als sein größtes Verdienst jedoch gilt, dass er für Ordnung, Übersicht und Einblick sorgte mit dem gedruckten „Katalog der Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden“.

Bestattet ist er in der Ruhestätte der Geschwister Schnorr von Carolsfeld, gemeinsam mit seinen Geschwistern Anna, Eduard und Gustav. Man findet sie ein Stück entfernt, etwa im Zentrum des Friedhofs. „Sie war total zertrümmert“, berichtet Bernhard Sterra, Abteilungsleiter für Denkmalschutz in der Stadtverwaltung. Nun ist sie wieder zu einer würdigen Erinnerungsstätte geworden. Die Initiative dazu kam von Friedhofsverwalterin Lara Schink.

Ermöglicht hat die aufwändige Restaurierung ein Nachkomme der berühmten Familie: Hansheinrich Schnorr von Carolsfeld, 1936 in Görlitz geboren. Seine Kindheitsjahre verbrachte er auf dem Rittergut Arnsdorf am Westrand der Königshainer Berge. „Bei Kriegsende 1945 wurden wir nachts abtransportiert, erst auf die Insel Rügen. Im Dezember ’45 sind wir dann schon im Westen gewesen.“ Inzwischen hat er die Orangerie im Arnsdorfer Schlosspark zu einem edel ausgestatteten Feriendomizil ausbauen lassen, das er zur Erholung vermietet.

Enzyklopädie der Stadtgeschichte

Der Ingenieur, bis zu seinem Ruhestand Angestellter und Berater in einem Konzern in Mainz, hat mit zäher Beharrlichkeit die mehr als 20.000 Euro für die Restaurierung der Grabstätte beschafft. „Ich habe Unmögliches möglich gemacht“, sagt er.

Damit ist der Alte Annenfriedhof um ein bedeutendes historisches Zeugnis reicher. Derartige Gräber sind für Bernhard Sterra so etwas wie eine „Enzyklopädie der Stadtgeschichte“. Hier findet man etliche. Beispielsweise eine Erinnerungsstätte an die Opfer des blutig niedergeschlagenen Aufstandes vom 8./9. Mai 1849.

Begraben liegen hier auch Ernst Ferdinand Oehme, ein berühmter Landschaftsmaler der Romantik, die Schauspielerin Pauline Ulrich und Schauspieler Emil Devrient, Bildhauer Robert Eduard Henze, Friedrich Wilhelm Enzmann, der in Dresden die ersten Fotoapparate produzieren ließ, der Geodät Christian August Nagel, der Sachsen als erster präzise vermessen hat, oder der Dresdner Oberbürgermeister Paul Alfred Stübel, nach dem die Allee am Großen Garten benannt ist.

Eine Grab- und Gedenkstätte erinnert an 800 Opfer der Bombardierung Dresdens; seit 1983 eine Gedenkstätte an neun bekannte Professoren der Technischen Hochschule (TH) Dresden.

Von Tomas Gärtner