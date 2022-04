Dresden

Schnelles Internet dank Glasfaseranschluss für alle kommunalen Einrichtungen, also neben der Verwaltung auch für Schulen, Kitas, Sportstätten, städtische Bibliotheken, Standorte der Berufsfeuerwehr und andere – das ist das Ziel des Projekts „Stadtnetz 500+“. Zum Projektabschluss 2024 soll ein stadteigenes Glasfasernetz etwas mehr als 500 kommunale Nutzer verbinden. Auch Markt- und Veranstaltungsflächen sollen so schnelleres WLAN erhalten. Nun feierte das Projekt seine Halbzeit.

Kommunale Hand statt Privatkonzern

Vor Planungsbeginn 2018 war ein Großteil der städtischen Einrichtungen noch durch Kupferkabel mit Internet versorgt. Das vorhandene stadteigene Glasfasernetz im Besitz der SachsenEnergie, der Dresdner Verkehrsbetriebe und der Landeshauptstadt wird im Zuge von Stadtnetz 500+ um 60 Kilometer erweitert. Seit Ausbaubeginn im Oktober 2019 sollten jährlich 100 Einrichtungen ans entstehende Netz angeschlossen werden. Wie geplant sind zur Halbzeit, Stand 31. März, 271 von 432 anzuschließenden Nutzern am Netz. Im Sommer 2024 soll das Projekt fertig sein. Bei allen Umwälzungen und Krisen dürfe die Arbeit in Verwaltung und Stadtkonzern nicht zurückstehen, sagte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD). 20,8 Millionen Euro kostet das Vorhaben, die Stadtverwaltung finanziert es komplett aus dem eigenen Haushalt.

Beim Ausbau der „weißen Flecken“, also besonders unterversorgter Gebiete vor allem im ländlichen Raum, hatte man auf einen Privatanbieter gesetzt: Dort verlegt Vodafone vom Bund gefördert und daher für die Bezieher kostenlos seit 2020 Glasfaser, da der Konzern die Ausschreibung der Stadt gewann. 2018 hatte man sich im Kommunalen gegen diesen Weg entschieden, erzählt Lames, denn: „Kommunale Infrastruktur gehört in kommunale Hand.“ Ein weiterer Grund: Nur einige der nun zum Ausbau vorgesehenen Einrichtungen wären für so ein Projekt förderfähig gewesen. Lames als zuständiger Fachbürgermeister entschied zugunsten eines einheitlichen Ausbaus des kommunalen Netzes, 2019 kam das finale Okay vom Stadtrat. Die Vorteile laut den Verantwortlichen: Kein Materialmix in den Leitungen sowie ein einheitliches Sicherheitskonzept.

Geschäftskunden profitieren vom städtischen Netz

Ein Punkt, von dem der Stadtkonzern profitiert, ist die Möglichkeit für Geschäftskunden, sich an das entstehende Netz anschließen zu lassen und das schnellere Internet mit zu nutzen. Konkret: Wer sein Geschäft entlang einer der zu bauenden Trassen hat, dem macht in nächster Zeit SachsenGigaBit, Tochter der SachsenEnergie, das Angebot, im Zuge der Bauarbeiten auch einen Anschluss an die eigene Immobilie verlegen zu lassen – und zwar möglichst, „solange der Bagger noch rollt“, wie es der Geschäftsführer der SachsenEnergie, Frank Brinkmann, ausdrückt. Im Gegensatz zu dem vom Bund geförderten Ausbau der weißen Flecken zahlen die Gewerbekunden diese letzten Meter selbst. Für Privathaushalte ist das Netz bisher nicht gedacht.

Brinkmann betont: Dass Anrainer der Trassen für die letzten Meter zu ihrem Anschluss bezahlen, sei gängige Praxis. Die für Anwohner der weißen Flecken kostenlosen Anschlüsse seien nicht selbstverständlich und viel mehr ein Resultat einer „Bevorzugung des Landes“ – man könne dort sogar von einer Überförderung sprechen. Bei 15 Metern Entfernung von der Straße, rechnet GigaBit-Geschäftsführer Jens Schaller vor, könne der Anschluss für rund 800 Euro verlegt werden – solange die Straße noch offen ist und über den Anschluss dann auch ein Produkt der Firma bezogen wird. Man werde den Anliegern nahelegen, dieses Angebot zu nutzen. Bisher, gibt er zu, sei die Nachfrage aber verhalten. Die GigaBit ist seit der Fusion von Drewag und Enso zu SachsenEnergie 2021 für den Bereich Telekommunikation zuständig.

Dass Dresden ein eigenes Glasfasernetz besitzt, sei in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal, wie die Beteiligten immer wieder betonen. Glasfaserkabel sind wesentlich schneller und weniger störanfällig als Kupferkabel. In Zukunft, sagt Brinkmann, solle Dresden einmal flächendeckend mit Glasfaserkabeln versorgt sein.

Von Linde Gläser