Sechs Jahre wohnte Familie W./S. in einem Haus an der Großenhainer Straße in Dresden und hat dort bei den Nachbarn bleibenden Eindruck hinterlassen – leider einen unguten. Am Montag standen Mutter, Tochter und Schwiegersohn wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor Gericht.