Fahrradzone, grüner Pfeil nur für Radler und das Überholverbot von Zweiradfahrern – die vor Kurzem geänderte Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht viele Regelungen vor, die Radfahren sicherer und komfortabler machen sollen. Das weckt Erwartungen, die auch von der Politik geschürt werden. So haben die Dresdner Linken bereits Mitte März eine Fahrradzone für die Dresdner Neustadt gefordert, als die Gesetzesnovelle noch gar nicht beschlossene Sache war. Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) – ein Verfechter des Radverkehrs – tritt jedoch auf die Bremse. „Schneller geht es durch die Neuerungen auch nicht“, sagt er.

Wobei er mit „es“ die Umsetzung des 2017 beschlossenen Radverkehrskonzepts meint. In ihm sind 450 Vorhaben formuliert, die den Radverkehr in Dresden verbessern sollen. 61 sind inzwischen erledigt, weitere 120 in Bearbeitung. Zunächst wurden dabei kleinere Projekte verwirklicht, indem etwa Lücken im Radwegenetz geschlossen oder fehlende Markierungen gesetzt wurden. So gibt es zum Beispiel seit vergangenem Jahr eine Radlerfurt über die Güntzstraße, durch die Zweiradfahrer sicherer von der Ziegelstraße auf die Elsasser Straße gelangen. Ein kleiner Zugewinn und ein weiterer Baustein für das Gesamtgebilde, dass das Radverkehrskonzept einmal schaffen soll, wenn es denn abgearbeitet ist: „Ein Netz mit sicheren Radrouten und Lückenschluss im gesamten Stadtgebiet“, wie Raoul Schmidt-Lamontain es formuliert.

Wiederholte Debatten bremsen Radwegebau aus

Bis dahin bleibt es ein weiter Weg, der nicht immer mit dem Tempo beschritten wird, das auch der Verkehrsbürgermeister sich wünscht. Immer wieder war von ihm zu hören, dass jetzt „endlich Kilometer ins Radwegenetz“ gebracht werden müssten, also spürbare Verbesserungen auf langer Strecke kommen müssten. Doch das sei ein zähes Geschäft, räumt Raoul Schmidt-Lamontain ein. So waren an manchen Stellen Umplanungen nötig, an anderen gab es heftige politische Debatten wie an Albertstraße und dem Zelleschen Weg, die ein Vorankommen verlangsamt haben.

Klassisches Beispiel für die Mühen beim Radwegebau kann die Winterbergstraße geben. Dort sind in den vergangenen Jahren zwischen Großem Garten und Altdobritz Radwege entstanden. Die Stadt hat dafür eine alte Holperstrecke aufgemöbelt und in jeder Fahrtrichtung aus zwei Fahrspuren für Autofahrer eine überbreite gemacht. Aber an einigen Stellen hakt es noch auf der Strecke. Zum Beispiel an der Pikardie, wo die Winterbergstraße auf die Karcherallee trifft. Dort müssen Radler derzeit die Fahrbahn verlassen und in einem Bogen zur Fußgängerampel rollen, wenn sie in den Großen Garten gelangen wollen.

Fahrradzone wäre „kein Quantensprung“

Das soll sich ändern. Radfahrer sollen künftig auf gerader Strecke über die Kreuzung gelangen. Dafür muss auf der Straße ein Fahrradweg zwischen Links- und Rechtsabbiegern angelegt werden – ähnlich wie es ihn am Comeniusplatz gibt. Problem: Der Bereich um die Pikardie gilt als Flächendenkmal, es waren für den simplen Umbau der Kreuzung langwierige Abstimmungen nötig. Zudem hat sich der Baugrund als so schlecht herausgestellt, dass das Straßen- und Tiefbauamt eigens eine Untersuchung in Auftrag geben musste. Das alles hat Zeit gekostet, so dass wohl erst im Frühjahr 2021 gebaut werden kann. Erst danach ist diese wichtige Radroute fertig.

Bei so viel Kleinklein wecken die neuen Möglichkeiten der novellierten Straßenverkehrsordnung Begehrlichkeiten. Diesem Muster folgt der Vorschlag der Linken, die gesamte Äußere Neustadt in eine Fahrradzone umzuwidmen und damit den Radfahrern den Vorrang auf den dortigen Straßen einzuräumen. Raoul Schmidt-Lamontain hält jedoch nichts von Schnellschüssen. „Die Regelungen sind so neu, wir müssen sie erst noch amtsintern diskutieren“, sagt er. Zumal in den meisten Fällen die für die Verwaltungsarbeit wichtigen Ausführungsbestimmungen noch fehlen. Die erste Einschätzung verspricht kaum große Sprünge. „An einigen Stellen können die neuen Regelungen sicher Verbesserungen bringen“, sagt der Verkehrsbürgermeister. So könne es durchaus für mehr Sicherheit sorgen, das Überholen von Radfahrern auf dem Blauen Wunder zu verbieten. „Aber einen Quantensprung verspreche ich mir nicht.“

Doch zurück zur Äußeren Neustadt. Dort herrscht auf allen Straßen außer der von Straßenbahnen der Linie 13 befahrenen Achse Görlitzer/ Rothenburger Straße bereits Tempo 30. „Wie übrigens auf 94 Prozent der Straßen in Dresden“, wie Raoul Schmidt-Lamontain betont. In einer 30er Zone gilt für alle gedrosseltes Tempo, Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer sowieso. Der Unterschied zu einer Fahrradzone ist dann nicht mehr groß. Dort dürfen Radfahrer explizit nebeneinander fahren und müssen Autofahrer nötigenfalls ihr Tempo weiter herunterdrosseln, weil sie be­sonders auf die Belange der Radfahrer achtgeben müssen. Das war es dann aber auch schon mit den Vorteilen aus Sicht des Radverkehrs.

Fahrradstraßen sollen Weg zu Radschnellwegen ebnen

Was nicht heißt, dass der Verkehrsbürgermeister den neuen Möglichkeiten nichts abgewinnen kann. In Fahrradstraßen zum Beispiel sieht er ein gutes Instrument, um die in Dresden angedachten Radschnellwege zu verwirklichen, für die es nun ein eigenes Verkehrsschild gibt. Die Idee dabei ist, sich eine Route durchs Nebenstraßennetz auszudenken, die weitgehend kreuzungsfrei und fix befahren werden kann. Diese soll dann als Fahrradstraße ausgewiesen werden, was im Detail dann schon wieder nicht so einfach ist. So bringen Fahrradstraßen-Radschnellwege nicht nur bestimmte Vorrechte für Radler mit, sie stellen auch Anforderungen. „Es kann sein, dass dann auf Anliegerstraßen das Parken abgeordnet werden muss, um Mindestbreiten für die Fahrbahn zu garantieren“, gibt Raoul Schmidt-Lamontain dafür ein Beispiel. Und das führt dann wieder zu langwierigen Abwägungen und Diskussionen. Verkehrswende ist kein einfaches Geschäft.

Radschnellwege sind vor allem für Pendler gedacht, sollen die Reichweite der Radfahrer erhöhen. Der Freistaat untersucht deshalb Routen, die mehrere Kommunen verbinden. Für Dresden sind das Dresden-Radebeul-Coswig, Dresden-Heidenau-Pirna, Dresden-Freital und Dresden-Radeberg. Da es der Stadt nicht schnell genug geht, hat sie eine eigene Machbarkeitsstudie für die Routen nach Coswig und nach Pirna in Auftrag gegeben, dazu noch eine für eine Strecke von der Innenstadt nach Klotzsche, die für den Radverkehr innerhalb der Stadt hohe Bedeutung habe, wie Raoul Schmidt-Lamontain sagt. Die Ergebnisse sollen zum Ende des Jahres in die politische Debatte einfließen. Dann wird auch über erste Details zu diskutieren sein.

Von Uwe Hofmann