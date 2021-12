Schlüsseldienst-Abzocke: Dresdner Gericht verurteilt Wucherer

Dresden

Einige „schwarze Schafe“ ruinieren oft den Ruf einer ganzen Branche. Schlüsseldienste können ein Lied davon singen. Es gibt viele korrekt arbeitende Handwerker – aber einige kriminelle Gauner bringen alle in Misskredit. Mahmud A. aus Essen gehört zu solch unseriösen Abzockern, die die Notlage von Leuten ausnutzen und weit überhöhte Preise für ihre Arbeitsleistungen fordern. Seit August sitzt der Syrer in U-Haft und stand jetzt vor dem Amtsgericht.

Tausend Euro und mehr für eine geöffnete Tür

Die Truppe, bei der er „arbeitete“, warb mit „seriös und kompetent“ – nur war sie weder das eine noch das andere, sondern geldgierig, aber immer ganz vorn im Branchenregister zu finden. Alles lief über ein Callcenter, wo man den Hilfesuchenden suggerierte, einen regionalen Schlüsseldienst angerufen zu haben. „Ich hatte eine Dresdner Nummer gewählt und war erstaunt, als auf der Rechnung eine Essener Firma stand“, sagte eine Geschädigte, der man über 1000 Eu­ro zuviel abnahm.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was die Preise betrifft, wurden vorher falsche oder keine Angaben gemacht. „Das machen die Kollegen vor Ort“ – und die langten richtig zu. 160 Euro hätten die Türöffnungen in den angeklagten Fällen bei seriösen Schlüsseldiensten vor Ort gekostet. Die Ganoven verlangten zwischen 480 und 3200 Euro. Die Opfer in ihren Notlagen zahlten.

Beihilfe zum Betrug und Wucher

Auch ein junger Mann, der den Schlüsseldienst rief, weil sein kranker Vater nicht die Tür öffnete. „Mein Vater lag tot in der Wohnung und das hat der Monteur gesehen.“ Trotzdem verlangte der statt der abgesprochenen 300 plötzlich 1400 Euro. Ob Mahmud A. der „Monteur“ war, konnte der Mann, der in der schlimmen Situation total überfordert war, nicht genau sagen.

Mahmud A., einschlägig vorbestraft, wies alles zurück. Er sei unschuldig, spreche kein Deutsch, kenne niemanden. Dann räumte er doch ein, auf seinen Namen für Landsleute ein Konto eröffnet, ein Gewerbe angemeldet und Unterschriften geleistet zu haben. Auf dem Konto gingen Zehntausende ein. Das Geld hätten die anderen, er habe nur wenig erhalten und sonst nichts mit der Sache zu tun. Schwer, ihm das Gegenteil zu beweisen.

Wegen Beihilfe zum Betrug und Wucher wurde er zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. „Sie waren nicht der große Strippenzieher, aber Ihre Rolle war bedeutender, als Sie zugeben“, so die Richterin. „Und sie verstehen Deutsch. Sie haben mein Fragen beantwortet, bevor sie der Dolmetscher übersetzte.“

Von Monika Löffler