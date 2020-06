Dresden

Die 12. Ausgabe der Dresdner Schlössernacht findet nicht wie geplant am 18. Juli statt. „Gewimmel vor den Bühnen, spontane Kunst am Wege, ausgelassener Schwof bis in den Morgen – alles, was die Gäste lieben, können wir dieses Jahr nicht bieten“, begründet Veranstalter Mirco Meinel von der First Class Concept GmbH die Verschiebung.

Bilder der Schlössernacht 2019

Die Suche nach einem Ausweichtermin im Herbst war aufgrund bereits getätigter Reservierungen der Schlösser nicht erfolgreich, weshalb die Veranstaltung erst am 17. Juli 2021 nachgeholt wird.

Die rund 3000 bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin im kommenden Jahr.

Von DNN