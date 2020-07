Schließwoche in Dresdens städtischen Bibliotheken

Dresden

Alle städtischen Bibliotheken in Dresden bleiben vom 3. bis 8. August geschlossen. Die Schließzeit diene der Pflege des EDV-Ausleihsystems, hieß es. In den Zeitraum falle kein Rückgabedatum. Zu beachten sei, dass auch der Rückgabeautomat der Zentralbibliothek und der Bibliothek Neustadt außer Betrieb sind.

Andererseits können die Südvorstädter nach der Schließwoche ihre Bücherei wieder bis in den späten Abend nutzen. Dank Unterstützung des Ortsbeirates Plauen könne die Bibliothek am 10. August neu starten. Sieben Tage in der Woche, von 10 bis 22 Uhr sind die Bibliotheksräume dann zugänglich.

Anzeige

Bis 2025 strebt Dresden erweiterte Öffnungszeiten in allen Stadtteilbibliotheken an. Sie sollen Teilfunktionen von Nachbarschaftszentren als Lernort, Kommunikationsort, Integrationsort und Kreativraum übernehmen.

Von DNN