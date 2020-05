Schläge und Demütigungen – Amtsgericht Dresden verurteilt Ausbilder

Dresden

„Ich bin mit Herrn B. gut zurecht gekommen, ob beruflich oder privat. Aber er war von der alten Schule. Bei groben Fehlern gab es einen Schlag auf den Hinterkopf“, erinnerte sich eine 28-Jährige an ihre Ausbildungszeit, die schon einige Jahre zurückliegt. Sie und andere Azubis fanden das nicht so toll. Sie sprachen mit ihrem Ausbilder, und er hörte damit auf. So ganz lassen konnte er seine „Denkklapse“ aber doch nicht. Deshalb stand er jetzt wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Amtsgericht.

„Ihr gehört in die Behindertenwerkstatt“

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, ab 2015 zwei Azubis verbal gedemütigt und häufig auf den Hinterkopf geschlagen zu haben. Die beiden (nach eigenen Angaben nicht die Besten in der Schule) taten sich schwer mit dem Lehrstoff, und der Angeklagte wollte mit den Schlägen auf den Kopf ihr Denkvermögen „aufbessern“. Wussten sie etwas nicht oder gaben eine falsche Antwort, gab es schon mal einen Schlag mit der flachen Hand oder Bemerkungen wie „Ihr gehört in die Behindertenwerkstatt.“

Die beiden noch minderjährigen Jungen waren total überfordert und fühlten sich gedemütigt. Wegen des Stresses hatten sie auch gesundheitliche Probleme. Doch der Ausbilder war für sie eine Respektsperson, also schwiegen sie. Nach einem halben Jahr gab der erste auf und kündigte mit ausführlicher Begründung seinen Lehrvertrag.

Warum schritten IHK und Geschäftsleitung nicht ein?

Dem zweiten fiel es schwerer, einen Schlussstrich zu ziehen. Seine Eltern waren mit dem Ausbilder und dessen Frau befreundet. Auch er hatte gesundheitliche Probleme, ließ sich oft krankschreiben. Manchen Monat war er gar nicht in der Firma. Irgendwann erzählte er es seinen Eltern doch. Die fielen aus allen Wolken und gingen zur Polizei.

„Ich wollte nie einem Lehrling Schmerzen zufügen. Ich wollte nur, dass sie aufmerksam sind und einen guten Abschluss erreichen“, erklärte der 54-Jährige vor Gericht. Als langjährigem Lehrausbilder hätte ihm aber bekannt sein müssen, dass man Wissen niemandem einprügeln kann. Schlagen geht nicht.

Er wurde zu sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt und muss 1500 Euro an die Kinderarche zahlen. Man fragt sich allerdings, warum die Geschäftsleitung und die IHK nicht einschritten. Spätestens nach dem Kündigungsschreiben, das beide erhielten, war ihnen bekannt, das da etwas gründlich schiefläuft.

Von Monika Löffler