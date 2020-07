Dresden

Der Projektentwickler Terragon AG hat die barriefreie Service-Wohnanlage Karasvillen mit 44 Eigentumswohnungen am Schillerplatz fertiggestellt. Die Wohnungen in den beiden Neubauvillen „Amalie“ und „Elisa“ seien abgenommen und an ihre Nutzer übergeben worden, erklärte ein Unternehmenssprecher. Die Mehrzahl der Käufer werden selbst in die Wohnungen einziehen. Aber auch Kapitalanleger hätten Wohnungen gekauft, die jetzt über die Servicegesellschaft interessierten Senioren angeboten würden.

Der Eingang zum Haus „Amalie. Quelle: Terragon AG

Einkaufsservice und Handwerksdienste buchbar

„Im Hinblick auf den demografischen Wandel wird altersgerechtes Wohnen wichtiger denn je. Dank individuell zugeschnittener Serviceleistungen können die Bewohner ein möglichst selbstständiges und unabhängiges Leben in den eigenen vier Wänden führen“, erklärte Michael Held, Vorstandsvorsitzender der Terragon AG, zum Konzept der Wohnanlage.

Das Serviceangebot in den Karasvillen umfasst neben Grundleistungen auch Wahlleistungen. Zu den Grundleistungen zählten ein Servicetelefon und soziale Dienste. Auch die Koordination von kulturellen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Angeboten würde zum Basisangebot zählen. Nach individuellem Bedarf könnten ein Einkaufsservice, ein 24-Stunden-Notruf und unterschiedliche Hauswirtschafts- sowie Handwerksdienste bereitgestellt werden.

In der Tiefgarage sind nicht nur Stellplätze für Autos vorhanden, sondern auch sechs Ladestationen für Rollstühle und E-Scooter. Wenige Meter von den Gebäuden entfernt befinden sich Einkaufsmöglichkeiten in der Schiller-Galerie, zahlreiche Arztpraxen sowie eine große ÖPNV-Haltestelle.

Zweite Baustelle in vollem Gange

Die Sanierung der sogenannten Bismarck-Villa auf dem Grundstück hat ebenfalls begonnen. Terragon hat das Vorhaben an einen Dresdner Projektentwickler verkauft, der den Ausbau des maroden Gebäudes zu einem Wohn- und Geschäftshaus ankündigt, sich aber auf Anfrage nicht näher zu dem Vorhaben geäußert hat. Nach ursprünglichen Planungen sollten die Villa und die benachbarte Remise zu Mehrfamilienhäusern mit rund 1000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche umgebaut werden.

Die Bismarck-Villa verdankt ihren Namen Ernestine von Bismarck, einer Enkelin des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck. Die Frau mit dem berühmten Großvater soll die 1873 erbaute Villa bewohnt haben. Aber auch Damen mit den Vornamen Amalie und Elisa zählten zu den Bewohnerinnen der Villa – was die Namen der Neubauten erklärt.

Von Thomas Baumann-Hartwig