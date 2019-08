Dresden

Dass sich Fuchs und Hase allabendlich im Großen Garten Gute Nacht sagen – soweit nichts Neues. Auch außerhalb der Zoozäune tummeln sich in Dresdens Grüner Lunge viele heimische Wildtierarten, haben neben Fuchs und Hase auch Enten, Eichhörnchen und Eulen ihr Zuhause.

Doch nicht nur das. Das Stelldichein der Fauna bereichern inzwischen auch Tiere, die dort ei­gentlich gar nicht hingehören, so etwa Schildkröten und Waschbären. Einen der schon vor vielen Jahren zugewanderten Exoten ha­ben die Dresdner sogar dem früheren chinesischen Machthaber Mao Zedong zu verdanken.

Einer, der sich mit der Fauna im Großen Garten bestens auskennt, ist Uwe Prokoph. Der Fachmann ar­beitet als Sozialpädagoge im Ju­gendökohaus, das in einem der Kavaliershäuser am Palaisteich un­tergebracht ist. Mit den kleinen und großen Gästen und anderen Mitstreitern geht er regelmäßig in dem immerhin zwei Quadratkilometer großen Areal auf Entdeckungstour. Und nicht selten klopfen auch mal Besucher an, die von ihren Beobachtungen berichten.

Das Jugend-Öko-Haus Das Jugend-Öko-Haus wurde 1991 als kommunale Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe gegründet und ist seit 2007 in freier Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerkes Sachsen. Einen Überblick über alle Aktivitäten und Angebote (darunter auch Entdeckungstouren im Großen Garten) gibt es im Internet unter: www.jugend-öko-haus.de

Gewöhnt ans raue Klima

Ein Dauerbrenner: Die Schildkröten am Carolasee. Die sind für aufmerksame Spaziergänger vergleichsweise einfach zu entdecken, vor allem, wenn sie sich bei strahlend blauem Himmel auf der hölzernen Barriere am westlichen En­de des Sees ein Sonnenbad gönnen. Tatsächlich, so sagt Uwe Prokoph, leben die insgesamt drei Schildkröten inzwischen seit drei Jahren am Carolasee. Bei allen handelt es sich um nordamerikanische Arten, weshalb sie mit hiesigen Klima of­fenbar auch keine Probleme haben.

Dass sich die gepanzerten Tiere auf eigene Faust über den Atlantik gewagt haben, ist allerdings ausgeschlossen. Vielmehr sind die Schildkröten von ihren früheren Besitzern am See ausgesetzt worden. „Das kommt leider immer wieder vor“, er­klärt Uwe Prokoph, und nicht nur am Carolasee. In der Kiesgrube Leuben oder im Becken des Elbhafens werden immer wieder Schildkröten gesichtet. Oft endet das für die streng geschützten Tiere tödlich. Im Palaisteich, wo das Wasser gelegentlich abgelassen wird, ha­ben Uwe Prokoph und seine Kollegen hin und wieder mal tote Tiere gefunden – die mit dem Klima nicht klar kamen.

Die drei Schildkröten im Carolasee haben die Naturfreunde inzwischen genau bestimmen können. Demnach handelt es sich um eine Rotwangenschmuckschildkröte, ei­ne Gelbwangenschmuckschildkröte und eine Mississippi-Höckerschildkröte.Während das Trio im Sommer oft leicht zu entdecken ist, tauchen die Schildkröten in der kalten Jahreszeit buchstäblich ab. Sie graben sich zum Überwintern im Uferschlamm ein.

Gefahr für die heimische Fauna

Für die meisten Gäste im Großen Garten sind die Schildkröten eine gern gesehene Bereicherung, für an­­dere Tiere am See jedoch eine Bedrohung. Denn, auch das weiß Uwe Prokoph, die Zuwanderer aus Nordamerika vertilgen mit Vorliebe Libellenlarven oder Kaulquappen, was auf Dauer einen bemerkbaren Einfluss auf die Fauna am See habe. Auch deshalb warnt der Fachmann ausdrücklich davor, Schildkröten oder andere Tiere einfach in der Landschaft auszusetzen. Er verweist auf das Naturschutzrecht und drohende hohe Geldstrafen.

Doch es sind nicht nur Schildkröten, die für verdutzte Blicke sorgen. Ein weiterer Einwanderer ist der Waschbär. Andernorts gilt er schon als Problembär, im Großen Garten braucht es allerdings schon noch etwas Glück, eines der possierlichen Tiere zu entdecken. Wie viele Waschbären aktuell im Großen Garten wohnen, kann Uwe Prokoph nicht sagen, die besten Chancen, einen zu Gesicht zu bekommen, seien in den frühen Morgenstunden oder in der Dämmerung.

Ein Waschbär plündert im Großen Garten in Dresden einen Mülleimer. Quelle: Sebastian Kositz

Die Lebensbedingungen im Großen Garten dürften dem Waschbären durchaus zusagen. „Es gibt viele Baumhöhlen“, erklärt Uwe Prokoph – und Nahrung praktisch im Überfluss. Denn in den Papierkörben finden die Waschbären reichlich von Menschen weggeworfenes Essen. In jedem Fall rät Uwe Prokoph davon ab, die Tiere auch noch gezielt zu füttern. Auch streicheln sei nicht ratsam: „Das sind Wildtiere und sie können kräftig zubeißen, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen.“

Wildschwein gesichtet

Eine spannende Entdeckung machte Uwe Prokoph im Frühjahr, als er mit seiner Kamera am Carolasee ein Nutria ablichtete. Auch der putzige Nager kann wie im Spreewald geschehen zur Plage werden, im Großen Garten handelte es sich aber offenbar nur um ein kurzes Intermezzo. Inzwischen sei das Tier nicht mehr gesichtet worden. Auch im Pillnitzer Raum seien Nutrias be­reits beobachtet worden, wo sie als Konkurrenz zum Elbebiber gelten. „Etliche Spaziergänger, die uns ih­re Beobachtung gemeldet haben, hielten auch das Nutriamännchen am Ca­rolasee für einen Biber“, so der Mitarbeiter vom Ökohaus.

Zur Galerie Exotische Tiere im Großen Garten Dresden

Vor einigen Jahren hatten Besucher sogar noch ganz andere Beobachtungen gemacht. „Uns sind schon ein Reh und ein Wildschwein gemeldet worden“, erinnert sich Uwe Prokoph. Doch auch die blieben nicht lange, wobei sich die Frage aufdrängt, wie solche Tiere überhaupt in den Großen Garten gelangen können. Dafür hat der Fachmann aber eine einfache Er­klärung: Denn ganz in der Nähe verläuft die Bahnstrecke in Richtung Pirna. Die Abhänge ne­ben den Gleisen sind quasi wie ein grüner Korridor, der zur Einwanderungsachse wird. Auf diesem Weg, so vermutet Uwe Prokoph, hat es wohl auch das Nutria in den Großen Garten geschafft.

Exklusive Gäste kommen aber auch über den Luftweg. In diesem Winter konnte Uwe Prokoph im Großen Garten etwa eineinhalb Dutzend Gänsesäger am Carolasee zählen. „Die sind aus Skandinavien als Wintergast rüberkommen, weil der Winter bei uns gemäßigter ist.“ Auch in diesem Fall hätten sich wieder etliche Neugierige an die Mitarbeiter des Jugendökohauses ge­wandt, „weil sie wissen wollen, was das für seltsame Enten sind.“ Die Vertreter aus der Familie der Säger unterscheiden sich allerdings nicht nur äußerlich von der einheimischen Stockente. Gänsesäger können mehrere Meter tief tauchen und haben kleine scharfe Zähne, um so besser an ihr Hauptnahrungsmittel Fisch zu gelangen.

Ein echter Hingucker

Bleibt nur noch die Frage, inwieweit nun ausgerechnet Mao Ze­dong die Fauna im Großen Garten bereichert hat. Während die Schildkröten und Waschbären erst seit einigen Jahren im Großen Garten leben, gibt es einen Exoten, der sich dort bereits seit Jahrzehnten wohlfühlt. 1952, so erzählt es Uwe Prokoph, hatte der chinesische Diktator der DDR einen Besuch abgestattet – und als Gastgeschenk dem Ministerpräsidenten Otto Grotewohl sechs Mandarinenten mit­gebracht. Die seien dann in den Dresdner Zoo gekommen, wo einige von ihnen dann aber buchstäblich die Fliege machten. Weit trieb es sie aber offenkundig nicht. Allen voran die prächtigen Erpel mit ih­ren orangefarbenen Flügelfedern sind im Großen Garten ein echter Hingucker.

Von Sebastian Kositz