Ein Quartier, drei kleine Straßen und ein paar Fragezeichen – zumindest bei all denen, die sich die Verkehrszeichen vor Ort einmal genauer angeschaut haben. Denn in der Summe macht die Beschilderung im Quartier VII des Dresdner Neumarkts wenig Sinn und sorgt indes für Heiterkeit in sozialen Netzwerken. Die Stadtverwaltung sieht Handlungsbedarf, hat aber auch eine gute Erklärung für das Kuriosum parat. Doch der Reihe nach.

In den vergangenen Jahren war Schritt für Schritt der Abschnitt 1 des Quartiers VII am Neumarkt bebaut worden. Dabei handelt es sich um den Bereich direkt hinter dem Kulturpalast, eingegrenzt im Westen durch die Schloßstraße und östlich durch das Verkehrsmuseum. Mit den neuen Häusern entstanden schließlich auch drei Straßen: Die Sporergasse, die von der Schloßstraße parallel zum Kulturpalast hinüber zum Neumarkt führt, sowie die Straße Jüdenhof und die Schössergasse – beides kurze Querverbindungen zwischen Sporergasse und Rosmaringasse, die wiederum hinter dem Kulturpalast verläuft.

Alle drei Straßen sind miteinander verbunden und können jeweils in beide Richtungen befahren werden, auch gibt es an deren Kreuzungen keine Einbiegverbote in die jeweils andere. Soweit, so gut – und vor allem auch problemfrei. Doch dann kommen die besagten Verkehrsschilder ins Spiel.

An der Straße Jüdenhof hängt an deren Beginn an der Rosmaringasse das Verkehrszeichen 260 – das Verbot für Kraftfahrzeuge. Zu sehen ist ein roter Kreis mit dem Piktogramm eines Motorrads und eines Pkw. Ergänzt wurde das Schild wiederum durch das darunter gehängte Zeichen 1024-10. Darauf findet sich wieder ein Piktogramm eines Pkw und der Vermerk „frei“. Zusammengefasst: Hier dürfen motorisierte (oder: Kraft-) Fahrzeuge also nicht hinein, außer eben jene durchs zweite Schild ausgenommene Pkw. Für Motorradfahrer oder dicke Brummis ist indes Endstation.

Stadt liefert Erklärung

Macht aber nichts. Denn nur wenige Meter weiter zweigt von der Rosmaringasse die Schössergasse in das Quartier ab. Und hier gelten andere Regeln, wie das Verkehrszeichen 266 verkündet. Wieder der rote Kreis, darauf das Piktogramm eines Lkw, darunter die ergänzende Angabe „10 m“ zwischen zwei nach außen zeigenden Pfeilen. Für alle, die bei der Theoriestunde während der Fahrschule Kreide holen waren, hier die kurze Erklärung: Laster, mit einer Länge von mehr als zehn Meter bleiben draußen. Kürzere Brummis und das Motorrad haben – anders als an der Straße am Jüdenhof – hier also ihre große Chance und können über die Schössergasse alle anderen Bereiche des Quartiers problemlos ansteuern.

Und was macht nun der Manni mit seinem 40-Tonner? Kein Problem. Der tritt noch einmal kurz aufs Gaspedal, fährt bis zur Schloßstraße und weiter bis zur Einfahrt an der Sporergasse. Dort hängt nämlich – Trommelwirbel – gar kein Schild. Von hier kann Manni, das Talent zum Manövrieren auf der schmalen Pflasterpiste vorausgesetzt, mit seinem Brummi also auch jede Adresse im Quartier ansteuern.

Zeitnahe Überprüfung angekündigt

Auf Anfrage der „Dresdner Neuesten Nachrichten“ meldeten sich die Mitarbeiter im Rathaus schließlich mit der Erklärung für das Kuriosum zurück. Die Beschilderung an der Galeriestraße, die in die Straße Jüdenhof und Rosmaringasse mündet, sei schon 2012 angeordnet worden. Damals, so heißt es, „war über diese Zufahrtsmöglichkeit – die heutige Straße Jüdenhof – nur die Tiefgarage des Wohngebäudes Sporergasse/Schössergasse angebunden und es sollte nur die Zufahrt für Pkw zugelassen werden.“

Doch mit dem Bau des Quartiers VII/1 ergaben sich plötzlich ganz neue Verbindungen zwischen den Straßen. „Infolge dessen ergeben sich nun Unstimmigkeiten zwischen den Beschilderungen“, begründet die Stadtverwaltung das Schilderkuriosum und stellt zeitnahes Handeln in Aussicht: „Die Beschilderungen der drei Straßen werden aktuell überprüft und zeitnah durch eine neue Beschilderung aufeinander abgestimmt.“ Bleibt nun also abzuwarten, wer dann am Neumarkt auf der Strecke bleibt ...

Von Sebastian Kositz