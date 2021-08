Dresden

Asiatische Küche gibt es in Dresden allerorten zu finden: Vom Thai-Imbiss über Ramen bis hin zu Sushi werden Fans des fernöstlichen Gaumenschmauses garantiert fündig. Das „Shiki“ am Postplatz setzt nun noch einen drauf – und das im wörtlichen Sinne, denn serviert wird hier eine durchaus gehobene asiatische Küche. Dazu gibt es Cocktails und Musik, Grund genug also, dem inmitten der Coronakrise eröffneten Restaurant einen Testbesuch abzustatten. Ein Blick ins Impressum hat uns verraten, dass hier keine Unbekannten am Werk sind, Geschäftsführerin Giang Dannemann verantwortet auch das „Côdô“. Wir sind also guter Dinge und lassen uns von der freundlichen Service-Kraft ei­nen Platz auf der Außenterrasse des gut besuchten Restaurants zuweisen.

Jenseits von Frühlingsrolle und Wan Tan

Der Blick in die Karte macht auf jeden Fall Appetit: Schon bei den Vorspeisen eröffnet sich eine Welt jenseits der gemeinhin bekannten wie beliebten Frühlings- und Sommerrollen, Wan-Tans und Pekingsuppe. Es gibt etwa Lobster-Trüffel-Suppe (13,90 Euro), Salat mit Streifen von knuspriger Ente, Mango und Erdnüssen (12,50 Euro), Lachs-Tataki im Sesam-Pfeffer-Mantel mit asiatischen Kräutern und Kumquat-Sauce (13,90 Euro) oder kurz flambiertes Rinderfilet mit Zwiebeln, Trüffelöl und Limetten-Ponzusauce (17,90 Euro) – um nur eine kleine Auswahl des Starter-Angebots zu nennen. Preislich ist dies natürlich auch eine andere Liga als der Imbiss um die Ecke, das allerdings ist ja Teil des Konzepts und klingt angesichts dessen, was dafür geboten wird, zunächst einmal auch schlüssig.

Quelle: Dietrich Flechtner

Fisch und Fleisch vom Teppanyaki-Grill

Wir liebäugeln kurz mit der Shiki-Tapas-Platte für zwei Personen (29,90 Euro), besinnen uns dann aber auf das Wesentliche und ordern zunächst unsere Getränke, ehe wir uns auf die Hauptspeisen stürzen. Auch hier fällt die Auswahl schwer, das Angebot umfasst ne­ben Sushi in großer Vielfalt, Thunfisch vom Naturstein (28,90 Eu­ro), gebratene Jakobsmuscheln mit Lauchzwiebeln, Beluga und Kokosmilch (28 Euro) und Currys (ab 15,90 Euro), auch Gerichte vom Teppanyaki-Grill, wie etwa „speziell zubereitete“ Barbarie-Entenbrust mit Gemüse (20,90 Euro), oder am Knochen gereiftes Rib Eye Steak (Preis nach gewünschter Menge). Die Begleitung kapituliert schließlich vor dem ausschweifenden Angebot und bestellt „Sushi for One“, eine „Einführung in unsere Sushi-Spezialitäten“ für 27,90 Euro. Ich entscheide mich für den Teppanyaki-Mix für ei­ne Person (29,90 Euro), eine laut Karte besondere Empfehlung des Küchenchefs mit Fleisch, Fisch und Gemüse. Wohlan.

Der Postplatz treibt es bunt

Während wir warten, betrachten wir das bunte Treiben auf dem Postplatz. Und der treibt es tatsächlich bunt an diesem Abend: Ratternde Straßenbahnen, Kindergeschrei, eine irgendwo um die Ecke aufspielende Trommel-Kombo und ein Dudelsack verweben sich zu einem etwas bizarren Klangteppich, der eine Unterhaltung nur mit Mühe möglich macht. So besonders der Blick aufs Riesenrad auch sein mag – so richtig schön ist die Atmosphäre an dieser doch recht prominenten Stelle leider nicht. Zwar beeindruckt die moderne und geschmackvolle Einrichtung im Inneren des Restaurants, zudem ist der Panorama-Blick auf den Zwinger von der Lounge im ersten Stock gigantisch – allerdings testen wir heute den Außenbereich, was leider zulasten der Punkte für das Ambiente geht.

Frische für den Gaumen, Farben fürs Auge

Die Wartezeit vergeht so zwar nicht unbedingt geräuscharm, dafür aber recht schnell und schon bald werden unsere Speisen serviert. Zur Teppanyaki-Platte gibt es obendrauf noch eine kurze Erklärung vom Koch, der den hübsch angerichteten Teller persönlich an den Tisch bringt – immerhin war vor der Bestellung nicht so richtig ersichtlich, was am Ende darauf landen würde. Geworden ist es schließlich dünn geschnittenes Rumpsteak, Filet von der Gelbflossenmakrele, Scampi und Muschel. Dazu gibt es Kräuterseitlinge, gegrillten grünen Spargel, Bohnen, Romanesco und Paprika, außerdem Kartoffel-Wasabi-Stampf und einen Dip. Alles ist offensichtlich sehr frisch und in seinem Farbenspiel auch was fürs Auge. Gleiches gilt für die üppig bestückte Sushi-Platte meiner Begleitung, die aus der Begeisterung gar nicht wieder herauskommt und vor allem die außergewöhnliche und überraschende Zusammenstellung sowie die Abwesenheit von Surimi lobend hervorhebt. Geschmeckt hat es wohl außerdem, denn auf ihrem Teller bleibt kein einziges Reiskorn übrig.

Garpunkte perfekt, Teller leer

Auch meine Teppanyaki-Platte erweist sich als große Freude für den Gaumen, alle Garpunkte sind perfekt, das Gemüse knackig und fein aufeinander abgestimmt. Einzig die Mini-Paprika trübt das Vergnügen, da sich ihre Kerne nach dem Anschneiden überall auf dem Teller verteilen und nur schwer wieder von den anderen Komponenten zu trennen sind. Pappsatt verzichten wir auf ein Dessert und bekommen die Rechnung. Diese schlägt mit 97,80 Euro (inklusive einer Flasche Rosé und Wasser) zu Buche – insgesamt also wirklich kein ganz günstiges Vergnügen, aber dennoch ei­nes, das diesen Namen verdient und sein Geld wert ist.

Von Kaddi Cutz