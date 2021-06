Dresden

„Der Zauber dieses Ortes darf nicht verloren gehen“, sagte Christian Demuth (SPD), nachdem am Montagabend die Verantwortlichen des Planungsbüros Landschaftsarchitektur Storch aus Dresden dem Stadtbezirksbeirat Neustadt die ersten Entwürfe für den Außenbereich der Scheune vorgestellt hatten. Diese stießen auf keinerlei Begeisterung bei den Beiräten.

Pläne für Außengelände fehlen im Stadtratsbeschluss

Das Problem: Der Stadtrat hat am 1. November 2018 die Sanierung der Scheune beschlossen. Zwar ist in den Unterlagen zum Beschluss auch von der Umgestaltung der Außenfläche die Rede. Doch Planungen dazu gab es zum damaligen Zeitpunkt noch keine. „Die Kosten wurden als Pauschale in die Kostenschätzung aufgenommen“, heißt es in der Vorlage. In den drei Vorschlägen zur Gestaltung der neuen Scheune sind Kosten für die Außenanlagen mit einer Pauschale zwischen 100 000 und 200 000 Euro angegeben. Die Höhe hängt davon ab, für welche Variante sich die Verantwortlichen am Ende entscheiden.

Landschaftsarchitekt Robert Storch sagte gleich zu Beginn seiner Präsentation, dass Nutzungsansprüche die Möglichkeiten auf dem Gelände übersteigen würden und einige Kompromisse nötig seien. Ein Problem sei, dass das Gebäude vergrößert wird und dadurch Außenfläche verloren geht. Außerdem müssen zwei große Bäume für den Umbau weichen, wofür jedoch 13 Ersatzpflanzungen geplant seien. „Die Bäume sind sowieso am Ende ihres Lebens angekommen“, versucht die am Projekt beteiligte Architektin zu beruhigen.

Eine Toilette auf dem Scheunevorplatz?

Außerdem gibt es zwei weitere Punkte, die den Landschaftsarchitekten das Planen erschweren: Die Zufahrt von der Louisenstraße hin zum Hinterhof der Scheune muss mit einem Tourbus samt Anhänger passierbar sein. Um Platz dafür zu schaffen, könne man nicht die anberaumten 26 Pkw-Stellflächen ermöglichen. Das zweite große Sorgenkind: Die öffentliche Toilette an der Louisenstraße. Zum einen bestehe eh der Wunsch, die Toilette sichtbarer aufzustellen. Zum werde der Platz dort für Zufahrten und einen Mobi-Punkt gebraucht. Die Idee der Planer: Die Toilette wird zur Unisex-Kabine verkleinert und auf den Scheunevorplatz gestellt. Der Hinterhof sei keine Option, dort wäre die Lärmbelastung zu groß. Kopfschütteln bei den Stadtbezirksbeiräten. Torsten Abel (Grüne): „Das würde den eh schon unattraktiven Scheunevorplatz noch mehr verschlimmern.“ Er verweist auf die Toilette an der Ecke Alaunstraße/Böhmische Straße: „Die Toilette nimmt fast den halben Platz ein, weil sich ringsrum natürlich niemand aufhalten will.“ Er schlug vor, die Toilette nahe der Tiefgarage an der Seite des Scheunevorplatzes zu stellen.

Die Toilette an der Louisenstraße soll zentraler platziert werden. Ginge es nach den ersten Plänen der Architekten, würde sie verkleinert werden und am Ende auf dem Scheunevorplatz stehen. Quelle: Anja Schneider

Auch um den Hinterhof sorgten sich die Stadtbezirksbeiräte. Immerhin sei das einer der wichtigsten Flächen für den Schaubudensommer. Der Rindenmulch würde für das besondere Flair sorgen und solle auch nach dem Umbau wieder aufgeschüttet werden.

Diese Hoffnung mussten die Planer direkt zum Platzen bringen: „Der Hinterhof wird künftig neue Nutzungen erhalten. Und die fordern eine Befestigung“, sagt Robert Storch. Durch Anlieferungsfahrzeuge und Tourbusse müsse die Fläche wahrscheinlich gepflastert werden. Es gebe die Idee eines selbsternannten „Ökopflasters“, wobei die Fugen zwischen den einzelnen Steinen so groß gelassen werde, dass Pflanzen zwischendrin wachsen könnten.

„Das wird eine Hitzewüste!“, sagte Ulla Wacker zu der Idee. Die jetzige Wiese sei beim Schaubudensommer auch extremer Nutzung ausgesetzt und es funktioniere trotzdem, hielt Torsten Abel gegen die Pflasteridee. Eine Wiese sei laut der Architekten nicht möglich. Sie werde auch gern als Drogenversteck genutzt und dies wolle man vermeiden.

Der Hinterhof der Scheune soll gepflastert werden. Von den Plänen waren die Stadtbezirksbeiräte alles andere als begeistert. Quelle: Anja Schneider

Pläne werden überarbeitet

André Barth, Leiter des Stadtbezirksbeirates, fasste das Problem am Ende der Diskussion zusammen: „Das kommt dabei raus, wenn der Bau von Haus und Außengelände getrennt behandelt wird.“ Er betonte, dass dies die ersten Entwürfe seien und die Anregungen der Stadtbezirksbeiräte von den Planern mitgenommen werden. Im Landschaftsarchitekturbüro Storch müssen nun also weiter die Köpfe rauchen.

Von Lisa-Marie Leuteritz