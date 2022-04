Die Regeln des Duells in Ridley Scotts bildgewaltigem Ritter-Kinospektakel „The Last Duel“ mit Matt Damon und Adam Driver sind klar: Keine durch Hexerei manipulierten Waffen. Keine Einflussnahme von anderen Teilnehmern. Und wer am Ende noch lebt, gewinnt – was heißt, dass der Sieger die Wahrheit gesagt hat und Gott dies bezeugt; denn wir befinden uns im Dezember 1386, und am Pariser Hof wird der letzte Gerichtskampf Frankreichs ausgetragen.

Dann kamen Schusswaffen auf und von einem Gottesurteil ging auch keiner mehr in einem Duell aus. Aber zu Zeiten Kurfürst Augusts konnten sich weder der sächsische Hof noch der Adel im näheren und weiteren Umfeld der Anziehungskraft des gemeinschaftsstiftenden Festtyps des Ritterspieles beziehungsweise Turnierkampfes noch immer nicht entziehen.

Sehnsüchtige Erinnerungen

Man kann fragen, ob da Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“ im Spiel war, nach dem noch nicht als finster, sondern als famos erachteten Mittelalter, in dem Männer (die von blauem Geblüt jedenfalls) mit Schwert und Kettenhemd Abenteuer bestanden, Frauen minnten, Schätze bargen sowie wahlweise Drachen oder „Muselmanen“ erschlugen.

Wie auch immer: Turnierkämpfe waren in der Frühen Neuzeit noch immer wichtiger Bestandteil des Zeremoniells und der Festlichkeiten an europäischen Fürstenhöfen, vor allem den bedeutenderen, was auf den in Dresden über alle Maßen zutraf.

Nun mag der etliche Jahrzehnte vor August regierende Kaiser Maximilian (1459–1519) aufgrund seines Faibles für Turniere mit dem Beinamen „der letzte Ritter“ bedacht worden sein, der (albertinische) Wettiner stand dem Habsburger in der Leidenschaft für Turniere jedoch offenbar nur wenig nach.

Cornelius Gurlitts Forschungen

In seinem 1989 publizierten Buch „Deutsche Turniere, Rüstungen und Plattner des XVI. Jahrhunderts“, für das er in diversen Archiven geforscht und zuhauf Turnierbücher und Chroniken durchforstet hatte, ließ der Architekt und Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt die Mit- und Nachwelt wissen:„Kurfürst August rannte 1544 bis 1566, also im Alter von 18 und 40 Jahren 55-mal in feierlichen Turnieren, wobei die nicht öffentlichen vielleicht noch viel zahlreicheren Stechen gar nicht mit gezählt sind.“

Ein solches nichtöffentliches Rennen war etwa das anno 1560 zu Dresden mit Georg von Schweinichen, dem Vater des bekannten schlesischen Ritters und Liegnitzer Hofmarschalls Hans von Schweinichen.

Ob in Dresden, Meißen oder Merseburg, August war dabei. Es dürfte auf seinen Hof ein bisschen auch das zugetroffen haben, was Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg(1414–1486) einst über den Fürstenhof in Ansbach behauptetet hatte, nämlich „es sei konig artes hofe hie mit Jagen, payssen, hetzen, Stechen, Rennen vnd aller kurtzweil vnd lassen vns aller beswerd nicht kommern, alls der, der gern lang weret?“

Im Riesensaal des Dresdner Residenzschlosses wird auch ein blankes Rennzeug präsentiert, das der Dresdner Plattner Hans Rosenberger irgendwann zwischen 1550 und 1560 für Kurfürst August geschlagen hatte. Dieses Rennzeug fand laut Homepage der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) im sogenannten „Anzogenrennen“ Verwendung, so benannt nach der fest „angezogenen“, das heißt angeschraubten Tartsche.

Es besteht aus einem schweren Rennhut mit seitlich geriffelter Glocke, Sehspalt, Stirnblech, flachem Kamm und Nackenschutz. Der Bart ist mit der Harnischbrust verschraubt. Diese ist auf der rechten Seite abgeflacht und mit ausgeschnittenen Armlöchern versehen. Die Innenseite des Brustbleches ist zur besseren Gewichtsverlagerung mit Blei ausgegossen. Außerdem befinden sich an dem Harnisch ein tief ausgeschnittener, leicht geriffelter Rücken, Rüsthaken, Rasthaken mit Verstelllöchern, Magenblech, Bauchreifen und geschobene Rennschöße.

Martialische Ausstattung

Zur Ausrüstung gehören eine große hölzerne, mit bemalter Leinwand überzogene, am Bart und an der Brust festzuschraubende Renntartsche, eine über vier Meter lange Rennstange mit geätztem Scharfeisen und eisernem, die ganze rechte Seite schützenden Brechschild sowie ein Paar am Sattel zu befestigende, geriffelte Streiftartschen für die Oberschenkel. Der Gaul musste einiges aushalten, das Gesamtgewicht beträgt fast 70 Kilogramm. Die Ätzung auf dem Rennzeug zeigt inmitten von Rankenwerk die Halbfiguren bärtiger Männer und Tiergestalten. Auf der Brust befindet sich das zwölfteilige kurfürstlich-sächsische Wappen.

Zum Bestand der SKD gehören auch einige Turnierbilder, die im Gegensatz zu den Aquarellen eines (1945 kriegszerstörten) „Stechbuchs außer den Rittern auch stets den Kampfplatz mit den Beschauern“ wiedergeben, „so daß sie als recht anschauliche Schilderungen zeitgenössischen Lebens Wert haben“, wie anno 1909 der Kunsthistoriker Paul Schumann (1855–1927) in seinem Buch „Dresden Kunststätten“ konstatierte.

Dank dieser Bilder wissen wir, dass August 1545 auf dem Dresdner Altmarkt mit einem Pferd mit schwarzer Decke ins Schaustechen ging. Auf der Decke prangten neben Augusts gespiegelten Initialen Sonne und Mond, denn ein anderes Steckenpferd des Landesherrn Sachsens war die Astrologie – auch er hing also der massenkulturellen Häresie an, der zufolge die Position der Sonne im Verhältnis zu willkürlich festgelegten Sternbildern zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen Einfluss auf dessen Persönlichkeit hat, um mal sarkastisch mit den Worten des Physikers Sheldon Cooper der grandiosen US-Sitcom „The Big Bang Theory“ zu spotten.

Wie auch immer: Einige der einst 29 Turnierbilder, „welche die Scharfrennen des Kurfürsten August Orten darstellten, haben sich erhalten, so auch jenes, das das Scharfrennen zwischen Herzog August mit Hans von Schönfeld 1544 in Merseburg zeigt, wobei das Werk an sich erst um 1590 in der Werkstatt des Malers Hans Göding d. Ä. (1531–1606) geschaffen wurde. Beide Reiter preschen beharnischt und zu Pferd, mit Rennstangen bewaffnet, aufeinander zu, um sich gegenseitig aus dem Sattel zu heben.

Die Innenseite der Brustpanzerung besteht aus Blei, das sollte für bessere Balance sorgen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde schließlich das Scharfrennen durch das deutlich weniger gefährliche „Welsche Gestech“ oder „Pallienstechen“ ersetzt. Die Sachsen hatten sich diese Form des Turniers in „Bella Italia“ abgeschaut. Die „Kombattanten“ ritten aufeinander zu – mit dem Ziel, die Lanze an der Tartsche (dem Schild) oder am Helm des Gegners zu zerbrechen.

Von Christian Ruf